На входе в Керченский пролив корабли Черноморского флота провели учения

Корабли Черноморского флота провели учение по уничтожению беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных катеров. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

На первом этапе учения экипаж малого противолодочного корабля отработал действия при обнаружении беспилотного летательного аппарата противника в небе над районом якорной стоянки гражданских судов перед входом в Керчь-Еникальский канал. По БПЛА был применен корабельный зенитный ракетный комплекс «Оса».

На втором этапе были отработаны действия по уничтожению безэкипажных катеров условного противника огнем артиллерии и реактивной бомбомётной установки. В целях повышения выучки личного состава кораблей артиллерийская стрельба и бомбометание были выполнены в тёмное время суток.

После выполнения боевых упражнений экипажи кораблей Черноморского флота продолжили выполнение задач по патрулированию акватории Чёрного моря и маршрутов интенсивного торгового судоходства, — сообщили в Минобороны РФ.