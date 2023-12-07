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На входе в Керченский пролив корабли Черноморского флота провели учения
Скриншот: МО РФ

На входе в Керченский пролив корабли Черноморского флота провели учения

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 21:58 07.12.2023

Корабли Черноморского флота провели учение по уничтожению беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных катеров. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

На первом этапе учения экипаж малого противолодочного корабля отработал действия при обнаружении беспилотного летательного аппарата противника в небе над районом якорной стоянки гражданских судов перед входом в Керчь-Еникальский канал. По БПЛА был применен корабельный зенитный ракетный комплекс «Оса».

На втором этапе были отработаны действия по уничтожению безэкипажных катеров условного противника огнем артиллерии и реактивной бомбомётной установки. В целях повышения выучки личного состава кораблей артиллерийская стрельба и бомбометание были выполнены в тёмное время суток.

После выполнения боевых упражнений экипажи кораблей Черноморского флота продолжили выполнение задач по патрулированию акватории Чёрного моря и маршрутов интенсивного торгового судоходства, — сообщили в Минобороны РФ.

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