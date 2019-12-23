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 На вокзале Севастополя перед запуском поездов обновили систему безопасности  
Фото: Twitter

На вокзале Севастополя перед запуском поездов обновили систему безопасности  

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Севастополя 12:16 23.12.2019

На железнодорожном вокзале Севастополя обновили систему безопасности к приходу первого поезда дальнего следования: установили ограждения, заменили пожарную сигнализацию, оборудовали павильон досмотра. Об этом рассказала начальник вокзала Елена Альзоба.

Проведена колоссальная работа по обеспечению транспортной безопасности. Определены зоны: перевозочный сектор, зона свободного доступа, и проведено ограждение территорий. Учитывая, что пассажиров станет больше, мы, чтобы не создавать давку, вынесли пункт досмотра, который ранее находился в холле вокзала, в отдельный павильон, где оборудованы три входа в том числе один для маломобильных групп населения, — цитирует начальника вокзала ТАСС.

Альзоба отметила, что из-за установки ограждений пришлось полностью поменять систему навигации, так как логистика перемещения пассажиров сильно изменилась. Также на вокзале заменили пожарную сигнализацию.

Она добавила, что к приему поездов с материка на вокзале сделали ремонт: обновили отделку внутренних помещений, фасад здания, элементы кровли и другое, отреставрировали оконные блоки и заменели двери. Благоустроили прилегающую территорию.

Кроме того, у нас проведена сеть беспроводного интернета, которой смогут пользоваться пассажиры, — уточнила Альзоба.

По ее словам, также пришлось расширить штат: нанять несколько билетных кассиров, уборщиков и диктора. Теперь на вокзале Севастополя работают 38 человек.

На вокзале Севастополя перед запуском поездов обновили систему безопасности  

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