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На востоке Крыма прекращена добыча песка без правоустанавливающих документов на землю
Фото: прокуатура РК

На востоке Крыма прекращена добыча песка без правоустанавливающих документов на землю

Опубликовал: CrimeaPRESS в Прокуратура Крыма и Севастополя 14:53 28.05.2023

Керченская межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку исполнения требований законодательства при разработке Чегене-Салынского месторождения песков на территории Ленинского района.

Установлено, что два предприятия на основании лицензии осуществляют деятельность по добыче полезных ископаемых на указанном месторождении. Вместе с тем срок договора аренды используемого земельного участка истек.

С учетом того, что добыча полезных ископаемых осуществляется в отсутствие правоустанавливающих документов на землю, природоохранной прокуратурой предъявлено исковое заявление в суд о запрете осуществлять деятельность по разработке карьера и добыче песка, — сообщили в надзорном ведомстве.

Судом исковые требования прокуратуры удовлетворены, разработка месторождения прекращена.

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