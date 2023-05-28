На востоке Крыма прекращена добыча песка без правоустанавливающих документов на землю

Керченская межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку исполнения требований законодательства при разработке Чегене-Салынского месторождения песков на территории Ленинского района.

Установлено, что два предприятия на основании лицензии осуществляют деятельность по добыче полезных ископаемых на указанном месторождении. Вместе с тем срок договора аренды используемого земельного участка истек.

С учетом того, что добыча полезных ископаемых осуществляется в отсутствие правоустанавливающих документов на землю, природоохранной прокуратурой предъявлено исковое заявление в суд о запрете осуществлять деятельность по разработке карьера и добыче песка, — сообщили в надзорном ведомстве.