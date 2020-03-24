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«На всякий случай». Обсерватор для зараженных обустроят в Керчи
Фото: mechtateya.crimea4.me

«На всякий случай». Обсерватор для зараженных обустроят в Керчи

Опубликовал: CrimeaPRESS в Здравоохранение Крыма 12:13 24.03.2020

На случай ухудшения эпидемиологической ситуации в Крыму, решено, где именно будет обустроен обсерватор.  По словам заместителя руководителя Межрегионального управления Роспотребнадзора Дмитрия Крутикова, в Керчи.

Объект в Керчи – это «Мечта Тея», он обследован и вполне может подойти для того, чтобы там развернуть обсерватор с последующей изоляцией лиц. Дополнительно необходимо будет установить военизированную охрану, оборудовать стоянку и площадь для мойки специализированного транспорта, — рассказал специалист.

Под возможное размещение обсерваторов было обследовано еще два объекта в Феодосии и Керчи. Однако в одном из них ведется ремонт, а второй не подходит из-за небольшой мощности и отсутствия медблока и пищеблока. В то же время, по информации Роспотребнадзора, в медицинском центре в Феодосии существует возможность развернуть дополнительные инфекционные койки в боксированных палатах на случай ухудшения эпидситуации.

Глава Крыма Сергей Аксёнов в свою очередь поручил найти резервные площади под размещение обсерватора.

Должны быть определены резервные мощности на всякий случай, при неблагоприятном прогнозе, чтоб у нас были четко понятные зарезервированные площади для размещения людей, – сказал Аксёнов.

«На всякий случай». Обсерватор для зараженных обустроят в Керчи

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