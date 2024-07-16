На ЮБК проверяют доступность санаторных пляжей

Так, на пляже санатория «Родина» в связи с требованиями антитеррористической безопасности проход возможен только для местных жителей. В первое посещение они должны принести оригинал паспорта и 2 ксерокопии, на одной из которых поставят печать для дальнейшего прохода.

Пляж санатория «Днепр» – проход свободный по любому документу, удостоверяющему личность. Для жителей Гаспры действует специальный тариф на пользование лифтом.

На пляж санатория «Дюльбер» можно пройти со стороны пляжа «Русалка». Вход свободный. Также открыты для посещения поселковые гаспринские пляжи, пройти на которые можно через остановку «Марат», — уточняет начальник отдела курортов и туризма Лери Сванидзе.

В регионе продолжается ремонт пляжей, которые серьезно пострадали во время шторма в ноябре прошлого года. Демонтажные работы в Гаспре будут завершены на этой неделе.

Для тех, кто спрашивает, почему работы ведутся в сезон, объясняю: они глобальные, требуют существенных финансовых вложений, средства запрашивались из федерального бюджета. Есть обязательные процедуры, которые требуют времени, поэтому прошу отнестись с пониманием, — обращается глава администрации Ялты Янина Павленко.