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На ЮБК загрузка малых отелей в августе близка к 100%
фото: pikist.com

На ЮБК загрузка малых отелей в августе близка к 100%

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 10:35 14.08.2024

Уровень загрузки отелей Южного берега Крыма в августе приближается к 100%, об этом ТАСС рассказала председатель Ассоциации малых отелей Крыма и Севастополя Наталия Стамбульникова.

Средняя загрузка малых объектов Крыма приближается к 70%. Ближе к 100% — это Южный берег Крыма, в частности Феодосия, Судак. В Севастополе по некоторым причинам загрузка в среднем до 50%. На западном побережье (Саки, Евпатория, Черноморская, Межводная) там, где есть открытые пляжи в шаговой доступности, загрузка также до 70%, а те объекты, которые вблизи полосы оборонительных сооружений, загружены всего на 30%, — сказала она.

Глава ассоциации малых отелей Крыма и Севастополя также отметила, что жители Симферополя массово едут отдыхать в малые отели недалеко от города на выходные.

Стамбульникова отметила, что к концу лета бронирование становится менее активным, поэтому прогнозировать уровень загруженности на сентябрь и октябрь пока рано.

источник: ТАСС

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