На заседании Правительства Севастополя представили доклад об исполнении бюджета фонда ОМС

На заседании Правительства Севастополя под председательством губернатора Михаила Развожаева директор Территориального фонда обязательного медицинского страхования города Татьяна Гроздова представила доклад об исполнении бюджета фонда за 2023 год.

Исполнение бюджета территориального фонда за 12 месяцев составило 7 млрд 944 млн рублей – 99,7% от утверждённых бюджетных назначений 2023 года. Основным источником формирования дохода бюджета является субвенция федерального фонда: 7 млрд 311,3 млн рублей. Средства были направлены на оплату медицинской помощи застрахованным в Севастополе – 7 млрд 136,1 млн рублей, в территориальные фонды других субъектов за лечение застрахованных в Севастополе в других регионах РФ – 449,2 млн рублей, на софинансирование расходов медицинских организаций на оплату труда врачей – 17,5 млн рублей, средства на выплаты стимулирующего характера по выявлению онкозаболеваний – 0,08 млн рублей, на оплату лечения застрахованных лиц из других субъектов РФ – 198,7 млн рублей, средства на обеспечение мероприятий по приобретению и ремонту оборудования –17,9 млн рублей, средства на выполнение функций территориального фонда – 76,4 млн рублей, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя Татьяну Гроздову.