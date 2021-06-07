Началась поставка медоборудования в учреждения здравоохранения Республики Крым

В медицинские учреждения Республики Крым началась поставка специального медицинского оборудования для качественного и своевременного оказания услуг гражданам с целью предупреждения болезней на ранних стадиях. Как уточнили в Главном управлении по реализации национальных проектов, речь идет о портативных транспортировочных аппаратах искусственной вентиляции легких.

Закупка и поставка необходимого оборудования осуществляется с целью реализации регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» нацпроекта «Здравоохранение». В текущем году будет закуплено 53 единицы оборудования и медицинских изделий в ГБУЗ РК «Республиканская детская клиническая больница» и ГБУЗ РК «КРОКД имени В.М. Ефетова», — рассказали в Главном управлении.

Напомним, что общий объём предусмотренных средств на реализацию указанного регионального проекта в 2021 году составляет 287 млн. рублей, а по нацпроекту «Здравоохранение» — 955 млн. рублей.

Цель регионального проекта – «сохранение здоровья населения, благополучие людей и повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет».