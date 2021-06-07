Горячие новости
Главная | Новости Крыма сегодня | Началась поставка медоборудования в учреждения здравоохранения Республики Крым

crimeapress_news



реклама в крыму
Началась поставка медоборудования в учреждения здравоохранения Республики Крым

Началась поставка медоборудования в учреждения здравоохранения Республики Крым

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 13:50 07.06.2021

В медицинские учреждения Республики Крым началась поставка специального медицинского оборудования для качественного и своевременного оказания услуг гражданам с целью предупреждения болезней на ранних стадиях. Как уточнили в Главном управлении по реализации национальных проектов, речь идет о портативных транспортировочных аппаратах искусственной вентиляции легких.

Закупка и поставка необходимого оборудования осуществляется с целью реализации регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» нацпроекта «Здравоохранение». В текущем году будет закуплено 53 единицы оборудования и медицинских изделий в ГБУЗ РК «Республиканская детская клиническая больница» и ГБУЗ РК «КРОКД имени В.М. Ефетова», — рассказали в Главном управлении.

Напомним, что общий объём предусмотренных средств на реализацию указанного регионального проекта в 2021 году составляет 287 млн. рублей, а по нацпроекту «Здравоохранение» — 955 млн. рублей.

Цель регионального проекта – «сохранение здоровья населения, благополучие людей и повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет».

Началась поставка медоборудования в учреждения здравоохранения Республики Крым

Комментарии для сайта Cackle
Добавить предприятие
ДОБАВИТЬ ПРЕДПРИЯТИЕ - КОМПАНИЮ
ДОБАВИТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ - РЕКЛАМУ

Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2021гг.