«Наливайки» и алкомаркеты на первых этажах жилых домов в Крыму… будут работать

Глава РК Сергей Аксёнов не подписал закон о госрегулировании и ограничении реализации розничной продажи алкогольной продукции и спиртосодержащей продукции в Крыму, принятый ранее крымскими парламентариями.

Я не подписал законопроект «О государственном регулировании в сфере розничной продажи алкогольной продукции и спиртосодержащей продукции и об установлении ограничений их реализации на территории Республики Крым», который был в двух чтениях поддержан депутатами Госсовета Республики Крым в ходе заседания второй сессии крымского парламента, — сообщил Глава Крыма.

Он уточнил, что согласно этому документу, в Республике предлагается установить ограничения в части розничной продажи алкогольной продукции в объектах общественного питания, расположенных в многоквартирных домах и (или) на прилегающих к ним территориях. Ограничения касаются площади зала обслуживания посетителей, которая должна составлять не менее 50 квадратных метров. Согласно федеральному закону эта площадь должна составлять не менее 20 квадратных метров, однако субъектам РФ предоставлено право устанавливать свои ограничения.

Я внимательно изучил поступившие обращения представителей предпринимательского сообщества по этому поводу и ситуацию в целом. После консультаций с Владимиром Андреевичем Константиновым принял решение законопроект не подписывать. Введение прописанных в нем ограничений может отрицательно повлиять на бизнес, который и так пострадал из-за пандемии. И, как следствие, привести к росту безработицы. Этого допустить нельзя. Считаю, что законопроект требует доработки, — подчеркнул Глава Крыма.

В то же время, по словам Сергея Аксёнова, есть проблемы, связанные с тем, что деятельность подобных объектов, расположенных в многоквартирных домах, доставляет неудобства жильцам. По его мнению, решение этих проблем тоже нужно искать, ну а закон – доработать.