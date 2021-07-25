Народные приметы на август — погодные и бытовые

Приметы августа. В этой статье мы собрали для вас все многовековые, народные наблюдения за погодой и повседневной жизнью, которые оформились в виде предсказаний на грядущие события и возможные погодные явления. Как правило, все предсказания-приметы проверены многими поколениями и непременно заслуживают если не полного доверия, то уж точно внимательного к ним отношения. Сомневаетесь? Проверьте сами.

Народные приметы на 1 августа



1 августа в народе говорили, что так называемая Макрида указывает на то, какой будет осень: «Смотри на осень по Макриде. Коль Макрида мокра, так и осень будет сыра». И поверите или проверите, но эта примета почти всегда оправдывает себя.

На Макриду дождь пошел – к сырой, дождливой осени. Эта примета знатный урожай. Но – лишь в следующем году.

Теплый, солнечный день – к долгому «бабьему лету», сухому сентябрю и октябрю.

Пошел дождь – к следующему дню будет рожь.

Жара на Макриду – к шестинедельной засухе. Сильный, проливной дождь сулит обильные осадки на этот же срок.

С осины облетает пух – к началу сбора грибов подосиновиков.

Оводы по полю летают, больно кусают – к завтрашнему дню утихнут.

Затяжные дожди – к неурожаю и бедности.

Слепой летний дождик – хорошо уродятся орехи.

Пустить в дом овода – к покойнику.

Есть яблоки в этот день – к мелким неприятностям.

Рассвета не видно из-за туч – к обеду будет ясно.

Подул восточный ветер – к грозе.

Луна в тумане – к дождю.

Лягушек не видно – к теплу.

В первой половине дня попрятались муравьи – к дождю.

Пауки прячутся в углах – к скорым холодам.

Много паутины в лесу и на лугу – к теплой осени.

Именины сегодня отмечают: Степан, Евгения, Тихон, Григорий, Роман, Митрофан, Дмитрий.

Народные приметы на 2 августа

2 августа — наши предки верили, что после дня пророка Ильи купаться в водоёмах уже нельзя — лето завершается, холодает, а осень уже не за горами. Говорили: «На Илью и камень замерзает». Считали также, что входить в воду нельзя и 2 августа, – утопленник будет.

До полудня на Илью – лето, а после полудня – осень.

Сухая погода – жарко будет 6 недель.

Дождь с утра пошел – шесть недель будет сыро.

В небе сверкают яркие молнии – где-то рядом бродит нечистый, по которому грозовыми стрелами стремится попасть Илья-пророк.

Куда в этот день попала молния, то место в старину считалось проклятым.

Тот, кто нырнет 2 августа, может встретить под водой умерших грешников. Но такие встречи опасны: покойники могут воспользоваться случаем заманить человека на дно.

«Громовая стрела» (песок, окаменевший при ударе молнии), найденная после грозы 2 августа, может стать амулетом против злых чар и заразных болезней.

Если кошку или собаку в этот день не выгнать из дому, в нее может вселиться нечистый дух.

Дождевая вода после полудня исцеляет глазные болезни.

Если в этот день спрятать капусту от солнца, кочаны будут белыми и пышными.

Именины сегодня отмечают: Александр, Федор, Николай, Константин, Сергей, Георгий, Кузьма, Афанасий, Леонтий, Алексей.

Народные приметы на 3 августа

3 августа — по народным поверьям, самая пора начинать прощаться с летом. До сентября, конечно, еще далеко, но по ночам уже устанавливались холодные погоды. Крестьяне сеяли озимые, собирали яблоки в садах и убирали в местах внутри амбаров, которые отведены под хранение зерновых культур.

Целый день идут грозовые дожди – к граду.

Туман стелется по низинам – к теплу.

Паук паутину не плетет – к дождю.

Во время дождя в лесу ухают совы – скоро выглянет Солнце.

Светлячков хорошо видно – осень наступит еще не скоро.

Мелкие рыбки плескаются на поверхности воды – к теплу.

Плотва на дно ушла – к сильной грозе.

Много росы – к неурожаю льна.

Мокрая дорога с утра – к теплу.

Собираться до обеда в поле или в лес – дурная примета. Считается, что это к болезни.

Тот, кто в этот день родился, должен носить подсолнух в качестве оберега.

Считается, что после обеда в этот день заканчивается лето.

Много желудей – к урожайному году.

На улице тепло, но сыро – в лесу будет много грибов.

Иней с утра на деревьях – следующий год будет урожайным.

Домашние гуси в небо рвутся – к ранней осени.

Именины сегодня отмечают: Георгий, Евгений, Анна, Петр, Иван, Федор, Роман.

Народные приметы на 4 августа

4 августа на Руси девушки молили о даровании им небесной красоты. Свои чаяния и надежды адресовали святой Марии Магдалине — одной из жён-мироносиц, свидетельницы воскрешения Христа из мертвых. Церковь именно сегодня чтит её память.

Работать в поле – плохая примета. Может поразить молния. Но если срочно надо, то стоит помолиться святой покровительнице дня, и она защитит от громовых стрел.

Сильная гроза – к хорошему сенокосу.

Сильные раскаты грома – к граду.

Опята появились – к неурожаю грибов.

Гроза весь день не прекращается – к урожаю фруктов в саду.

Пауки исчезли – к дождю.

Много слизняков – к сырой погоде.

Куры гуляют по двору во время дождя – к теплу.

Туман на рассвете – к ясному дню.

Именины сегодня отмечают: Корнилий, Михаил, Алексей, Мария.

Народные приметы на 5 августа

5 августа — день именовали Бессоником непросто так. В народе было принято работать допоздна. Начиналась страда, так что у крестьян работы было предостаточно. К тому же, в лесу к этому времени поспевали ягоды — отправлялись их собирать. Хозяйкам необходимо было успеть сделать домашние заготовки – компоты, варенье, джемы. Поэтому, в народе день 5 августа часто называли Калинник-Малинник.

Вечерний туман по земле стелется – к жаркой, солнечной погоде.

Много звезд на небе – к дождю через несколько дней.

Филин громко ухает – к холодам.

Короткий рассвет – к ветру.

Много спать – добра не видать.

Если в этот день дождь идет, это значит, что святой Трофим мужику в поле помогает.

Одинокому парню на Трофима нельзя выходить в лес. Считалось, что русалки в этот день водят хороводы, и горе тому, кто попадется им на глаза. Могут защекотать до смерти или напустить лихорадку.

Съесть сырую ягоду калины – к неудачам в любовных делах. Поэтому кушать ее дозволялось лишь в переработанном виде – до осени.

Съесть малину – наоборот: к большой и взаимной любви.

Умыться калиновым соком с утра – отбою от парней не будет!

Рубить ветки калины – к несчастью.

Считается, что в малиннике на Трофима гибнут злые духи.

Увидеть быка во сне – к затяжной страде и неурожайному году.

Хлеб приснился – к ссорам и неприятностям. Черствый хлеб – дурной знак, он предвещает разлад в доме.

Именины сегодня отмечают: Михаил, Анна, Андрей, Трофим, Виталий, Федор.

Народные приметы на 6 августа

6 августа начинаются сильные грозы. Причём непогода «баловала» ещё и молниями, которых крестьяне очень боялись, а потому старались в этот день в поле не выходить. В некоторых губерниях считалось, что сильные грозы — это происки местных деревенских колдунов. Если верить фольклору, самые сильные чародеи якобы могли оборачиваться в огненный шар и колесить по полю, уничтожая все на своем пути.

Работать в поле – к пожару. Есть даже пословица такая: на святого Бориса за хлеб не берися.

Клейкие, липкие зерна в колосьях – уборку урожая надо отложить еще на несколько дней, пока зерно не дозреет.

Дождь с утра – к ясному дню.

Роса до полудня – к грозе.

Мухи жужжат с раннего утра – к солнечной погоде.

Мух не слышно – к дождю.

Если солому, оставшуюся от сегодняшней уборки урожая, использовать при строительстве, то такой дом долго не прослужит.

Южный ветер подул – к ненастью.

Цыплята жмутся к курице – к затяжным дождям.

Считается, что в этот день птицы в лесу замолкают («задумываются»).

С осины пух полетел – в лесу созрели грибы-подосиновики.

Тот, кто родился в этот день, вырастет оптимистом, любящим людей.

Если эта дата выпадает на полнолуние, лес для постройки дома рубить нельзя. В противном случае скандалы в новом доме станут обычным явлением.

6 августа — именины сегодня отмечают: Афанасий, Кристина, Иларион, Анатолий, Глеб, Иван, Давид, Николай, Роман, Борис.

Народные приметы на 7 августа

7 августа — и всё больше народные приметы говорят о том, что грядёт-катит осень. Анну Холодницу в народе называли зимоуказательницей, поскольку дни постепенно становились все более холодными. Считается, что с этого дня наступают первые утренники – легкие предрассветные заморозки.

Заморозки на Анну – к ранней и студеной зиме.

Дождь с утра – к снежной зиме.

Какая погода будет до полудня – таким и будет декабрь. Погода после полудня предсказывала погоду в январе и в феврале.

Слишком большие муравейники в лесу – к холодной зиме.

Большой урожай желудей – зима будет теплой.

Ночью холодно – к морозной зиме.

Добрая примета – крестить детей и играть свадьбы на Анну.

Тот, кто в этот день родится – вырастет здоровым и счастливым.

Ругаться и устраивать скандалы – плохая примета! Поэтому воздержитесь от негативных эмоций.

Роса на лугу замерзла – к особо сильным холодам зимой.

Иней на окнах – к морозам в октябре.

Черемуха плодоносит – осень наступит еще не скоро!

Именины сегодня отмечают: Николай, Ираида, Анна, Макар, Александр.

Народные приметы на 8 августа

8 августа, примечали в народе, погода всегда была хорошей. День выдавался теплым, сухим и солнечным, поэтому работали в поле, в саду и в огороде. Вот только женщинам в поле выходить на Ермолая не разрешалось — это мужской день.

Если во время уборки урожая крестьянин заткнет себе за пояс несколько ржаных колосьев – у него спина болеть не будет, а сил хватит до самого вечера.

Считается, что травы, собранные в этот день, обладают целебной силой. Но собирать их надо не раньше полудня, когда земля и воздух напитают их живительной влагой.

Повязать на запястье алую шерстяную нить накануне уборки урожая – обеспечить себя силой и здоровьем.

В этот день нельзя одалживать кому-либо рабочие инструменты – к потере здоровья. Но если без этого никак – надо положить инструмент на землю, а не передавать его из рук в руки.

Яблоки есть до Яблочного Спаса – дурная примета.

Рукодельничать 8 августа – к несчастьям в супружеской жизни.

Тот, чье имя начинается на букву Е, будет особенно везучим в день святого Ермолая.

Кошка улеглась рядом с вами – к удаче и богатству.

Именины сегодня отмечают: Прасковья, Моисей, Федор, Сергей, Игнатий.

Народные приметы на 9 августа

9 августа начинали на Руси уборку овса. Однако зачастую погода вносила коррективы в планы — как правило, шли дожди с грозами и молниями, так что люди старались не выходить из дома.

Работать в поле на Пантелеймона – к пожару.

Если больной отстоит в церкви молебен в честь святого Пантелеймона, а дома будет молиться на его икону, вскоре он выздоровеет.

Если ребенок съест в этот день хоть один капустный лист – учеба легко даваться будет.

Цветок подсолнуха, сорванный на собственном огороде и поставленный в вазу, принесет вам счастье.

Отправиться в этот день в путешествие – добрая примета.

Тот, кто на Пантелеймона родился, будет обладать способностями к медицине и целительству. Такой человек вырастет трудолюбивым, ему будет дана способность исцелять болезни с помощью трав.

Возить зерно и сено 9 августа – грех.

Именины сегодня отмечают: Герман, Наум, Платон, Кирилл, Николай, Климент, Константин, Иван, Анфиса.

Народные приметы на 10 августа

10 августа — день особый. Славили кузнецов. И вполне оправданно — люди этой профессии были первыми помощниками крестьян в период полевых работ. А ещё кузнецам приписывали магические способности — они же… буквально… подчиняли и усмиряли огонь. Бытовало также мнение, что они — колдуны и знаются с потусторонними силами.

Если в этот день вы отправились в лес за ягодами, первый собранный стакан надо отдать в чужие руки – для большого урожая.

Если вам удалось собрать много ягод, не рассказывайте об удачных местах сбора – леший обманет. То же самое касается и грибов.

Когда за грибами или ягодами идет женщина, она должна пребывать в хорошем настроении. Также у нее не должно быть месячных, иначе вернется домой с пустой корзиной.

Нельзя в этот день меняться чем-либо. Иначе такая вещь испортится, либо пропадет. По этой же причине не стоит брать и давать деньги взаймы, а также отправляться за покупками.

Груша, съеденная в этот день, успокаивает беспокойный и буйный нрав.

Если вы не знаете, какое решение принять, съешьте грушу на закате Солнца, и нужное решение придет к вам во сне.

Если в эту ночь подвесить к детской кроватке грушевую веточку или небольшую фигурку из грушевой древесины, это усилит способности ребенка к обучению.

Тот, кто в этот день свадьбу играет, долго жить не будет.

Именины сегодня отмечают: Ефим, Никанор, Иван, Прохор, Николай, Василий, Павел, Юлиан, Сергей, Елена.

Народные приметы на 11 августа

11 августа, примечали в народе, по утрам становится не по-летнему прохладно. А ещё в этот день случались туманы, потому его называли Туманником. На горизонте нынче полыхают зарницы – отблески далеких молний.

Нет в этот день заморозков-калинников – начало сентября будет теплым и благоприятным для земледелия.

Туман с утра – к плохому сбору меда.

Туманный день – к хорошему урожаю ячменя, овса и других зерновых культур.

Овес зеленый – к дождливой осени.

Частые зарницы в небе – к урожаю зерновых.

Много орехов и ягод – к холодной зиме.

Мало грибов – зима будет морозной и снежной.

Умыться соком калины с утра – быть красивой и белокожей до самой свадьбы.

Если прислониться к стволу калины, растущей во дворе, можно обеспечить себя здоровьем и уберечься от простуд. Вот только к самому дереву следует относиться с любовью и осторожностью. Ни в коем случае не допускается ломать ветки, слишком сильно трясти крону. И не дай Бог – срубить калину в этот день! Счастья и здоровья вам не видать до конца жизни.

Тот, кто родился 11 августа, вырастет гордым и выносливым.

Именины сегодня отмечают: Александр, Константин, Михаил, Кузьма, Серафима, Алексей, Анатолий, Вениамин, Николай, Роман.

Народные приметы на 12 августа

12 августа в народе считали, что в Силин день даже самый слабый мужик превращается в богатыря. А также верили — если эти сутки провести в тяжёлой работе, то и в другие дни будешь здоровым, могучим и активным. 12 августа даже проводили обряды, связанные с набором силы.

На улице пасмурно и прохладно – дождя можно не ждать.

Насекомые больно кусаются, жалят скотину – к дождю.

Звезды сильно мерцают в предрассветном небе – к дождю.

Мелкий дождь при сильном ветре – к затяжному ненастью.

Начать сев озимых в этот день – обеспечить себе прекрасный урожай.

Много рябины поспело – к дождливой осени и ранней, морозной зиме.

Порывистый ветер без дождя – к ясной погоде на следующий день.

Сильная гроза – к долгой осени.

Иней на деревьях – к богатому урожаю озимых хлебов.

Тепло и сухо – к урожаю грибов.

Кошка старательно умывается – к хорошей погоде.

Именины сегодня отмечают: Агния, Ангелина, Герман, Анатолий, Иван, Максим, Валентин, Павел.

Народные приметы на 13 августа

13 августа — этот день предшествует Успенскому посту, который начнётся 14 августа и продлится до 27 числа. Пост этот строгий, однако не такой голодный как, например, Великий.

Предрассветный туман быстро рассеивается? К ясной, хорошей погоде.

Паутина летает – к продолжительной жаре.

Густой туман стоит над лесом – к хорошему урожаю грибов.

Много ласточек летает вокруг – к скорой осени.

Именины 13 августа отмечают: Антон, Максим, Арсений, Владимир, Николай, Сергей, Константин, Василий, Георгий, Юрий.

Народные приметы на 14 августа

14 августа отмечается сразу несколько праздников: Изнесение Креста Господня, празднество Всемилостивому Спасу и Пресвятой Богородице, память семи мучеников Маккавеев.

Какой будет погода сегодня – такой она будет и 28 августа

Крупная малина на Спас – можно сеять рожь пораньше.

Средние или мелкие ягоды – с посевами лучше подождать.

Хорошая погода 14 августа – уродится много приплоду Дождь идет – рожь в этот день лучше не сеять

Раннее утро может и легким морозцем прихватить: «Пришел Спас — держи рукавички про запас».

«Начинай на первый Спас заламывать горох, пахать под озимы, отделывать овины».

«Первый Спас — пчеле указ». Считается, что с этого дня пчелы перестают носить взяток, и если не заломить вовремя сотов, соседские пчелы весь мед перетаскают.

И именно в это время строгие блюстители народных обычаев и религиозных обрядов позволяют себе в первый раз за все лето медку попробовать. Да и то после освящения его в церкви, где в этот день благословляется его употребление в пищу, а потому первый Спас еще и медовым называют.

Именины у Антонина, Леонтия, Гурия, Елеазара, Александра, Киндея, Дмитрия, Тимофея, Софь.

Народные приметы на 15 августа

15 августа на Руси связывали с лошадьми. Ведь Степан Сеновал — их покровитель. Была традиция поить в этот день животных освящённых водой — перед этим нужно было погрузить в неё любой серебряный предмет.

Какая погода в этот день – таким будет весь сентябрь.

Венок, сплетенный 15 августа из 12 трав, защитит всю семью от осенних хворей.

Дождливая погода – к хорошему урожаю картофеля. Также дождливый день предвещает отсутствие пожаров до конца года.

Северо-восточный ветер дует – к неурожаю зерновых.

Если с утра стоит сухая погода – будет сухо 6 недель. Если дождливо – следующие 6 недель обещают быть ненастными.

Растущая Луна в этот день – к сухой погоде. Новолуние – к сырой.

Дождливый день при новолунии – к урожаю грибов.

Пауки плетут маленькую, но аккуратную паутину – к сильным ветрам.

Кошки стены когтями скребут – к ненастью. Такое поведение кошки – несчастливое для рыбаков: клева в этот день не будет.

Бурундуки свистят – к солнечному и безветренному дню.

Лягушки громко квакают – к дождю.

Не слышно лягушек – к сильным утренним заморозкам.

Попутный ветер в первой половине дня – к солнечной погоде.

Именины сегодня отмечают: Платон, Кирилл, Роман, Федор, Василий, Иван, Степан, Тарас.

Народные приметы на 16 августа

Малинником 16 августа называли по той простой причине, что в это время как раз-таки и созревала малина. А эту ягоду очень любили. Причём ценили её не только как лакомство, но и за целебные свойства. Малину широко использовали для лечения простуд, нервных и других заболеваний.

Какая погода в этот день – таким и будет октябрь.

Сильно дует ветер – к снежной зиме.

Какая погода на Антония, таким будет и Исаакий (19 декабря).

Южный ветер дует – к морозной зиме.

Встреча с медведем в лесу в этот день предвещает счастье. Если сумеете убежать!

Ветер с ног сбивает – к морозной и снежной зиме.

Куры и утки линяют – скоро наступят холода.

Облака медленно плывут по небу – жди сильного ветра!

Нельзя в этот день затевать уборку в доме. Если дома чисто – и в кошельке будет чистота (в смысле «пусто»)!

Дождь пошел – через семь недель закончится.

Облака на горизонте вытянулись в одну линию – к ветру.

Именины сегодня отмечают: Николай, Вячеслав, Кузьма, Иван, Антон, Исаакий.

Народные приметы на 17 августа

17 августа начинались мелкие дожди. Морось очень губительная для сена, а потому главная задача крестьян на эти дни — укрыть его в амбарах и защитить от влаги. Но некоторые суеверные люди боялись убирать копны в эти сутки.

Молитва семи отрокам Эфесским в этот день надежно защищает от бессонницы и помогает успокоить плачущих младенцев.

Жаркий день – к хорошему сенокосу.

Дождь – к неудачному сенокосу.

Много малины – к хорошему урожаю зерновых.

Одалживать деньги или самому брать в долг – к бедности.

Сильная гроза – к урожаю сена (отавы).

Много росы – к неурожаю льна.

Какая погода 17 августа – таким и будет весь ноябрь.

Светлый и солнечный день – начало зимы будет мягким и приятным.

Ненастный и дождливый день – к суровому ноябрю.

Именины сегодня отмечают: Константин, Дмитрий, Михаил, Кузьма, Евдокия, Ирина, Ия, Дарья, Андрей, Иван.

Народные приметы на 18 августа

18 августа у крестьян бытовала традиция — заклинали жнивы. В полях, обернувшись на четыре стороны, призывали землю помочь в созревании посевов. Делалось это для того, чтобы нечистая сила не испортила плодородные земли.

Эхо на закате слышно далеко – к жаркой погоде. Не слышно эха – к дождю.

Если в этот день поделиться урожаем с соседом – спина болеть будет.

Есть на поле – к неурожаю в следующем году.

Всякую работу в этот день надо выполнять молча, а то удачи не будет. Исключение составляют молодые замужние женщины.

Какая погода в этот день – таким и будет весь декабрь.

Чтобы весь год быть здоровым и белолицым, в этот день обязательно надо съесть лук, соль, хлеб и квас.

Чайки в воде купаются – к ненастью.

На дне реки видно пиявок – к жаркой погоде.

Пиявки плывут по поверхности воды – к скорому дождю.

На улице холодно, а на реке (болоте) громко квакают лягушки – скоро потеплеет.

Именины сегодня отмечают: Иван, Евдокия, Кристина, Мария, Нонна, Дарья, Ефим, Викентий, Максимилиан.

Народные приметы на 19 августа

19 августа – Яблочный Спас это один из самых важных праздников для крестьян. По сути, в этот день встречали осень, примечая, что погода становилась прохладной, а журавли начинали собираться в тёплые края.

Съев последний кусочек яблока на Спас, надо загадать желание, и вскоре оно сбудется.

Какая погода в этот день, таким и будет январь. Эта же погода ожидается и на Покров (14 октября).

Жаркий и сухой день – к теплой осени.

Дождь идет – к осеннему ненастью.

С этого дня начинается ранний листопад, природа готовится к осени, ночи становятся холодными.

Яблоки, собранные в Спас, дольше хранятся.

Дождь после Яблочного Спаса вреден для хлебов. Поэтому яровые культуры полагалось собрать до этого праздника. Эта же примета относится и к луку – его тоже следует убрать с огородов.

Если в Спас при северном ветре сажать озимую рожь, она уродится крупной и обильной.

Именины сегодня отмечают: Андрей, Тимофей, Агапий, Фекла, Феофан, Евтихиан.

Народные приметы на 20 августа

20 августа за малиной в лес больше не ходят, а лето делает решительный поворот к осени. В этот день начинают сеять озимые, потому как завершается пора летних гроз.

Наступила Марина – не ищи в лесу малины.

Аисты в теплые края улетают – к ранней и холодной осени.

В паутине не видно пауков – погода скоро испортится.

Пена на воде в реках – к дождю.

Алый рассвет – к дождю.

Мало облаков на небе – к жаркому дню.

Облака выстилаются на горизонте в одну линию – к дождю.

Петухи громко и дружно поют – следующий день обещает быть жарким.

Табак в трубке и в сигаретах быстро сыреет на улице – к дождю.

Утром выглянула радуга – к дождю. Радуга вечером – к погожему дню.

Луна в бледном кольце – к ветру и дождю.

Кольцо вокруг Луны алое – к ветреной, но сухой погоде.

Перед рассветом по воде стелется туман – к ясному дню.

Ветер дует с востока или с запада – к урожаю озимых.

Именины сегодня отмечают: Афанасий, Никанор, Петр, Иван, Антон, Александр, Митрофан, Дмитрий, Михаил, Василий.

Народные приметы на 21 августа

21 августа — Ветрогоном этот день именовали, потому как дули достаточно сильные ветры. Их представляли в виде живых существ – бородатых стариков, закованных в цепи на краю земли. Раз в год, в Миронов день, они вырываются и бродят по миру, поднимая пыль столбом и наводя простуду на людей.

Какая погода в этот день – таким и будет весь январь.

Вихри особенно сильные – до бабьего лета будет холодно.

Дует южный ветер – к хорошему урожаю овса.

Иней с утра – следующий год будет урожайным.

Северный ветер (сиверко) дует – к урожаю ржи и скорым холодам.

Новолуние в этот день – к перемене погоды.

Легкий, едва заметный холодок – к теплой осени. Сильная буря – к дождливому сентябрю.

Жаркая погода в этот день – к долгому бабьему лету.

За окном дождливо – к ненастной осени.

В полдень на реке не видно ряби – к теплой осени и мягкой зиме.

Много ягод – к морозной зиме.

Большой урожай рябины – к скорым заморозкам.

Именины сегодня отмечают: Моисей, Герман, Григорий, Иосиф, Николай, Федор, Мирон, Леонид, Емельян.

Народные приметы на 22 августа

22 августа – День Матвея — ещё один предвестник грядущей осени. Воздух постепенно остывает, Солнце «укладывается спать» всё раньше. Да и погода 22 августа, как правило, не радует хорошим настроением — и дождь идёт, и ветер рвёт.

Доить корову в этот день надо в одиночестве, опасаясь дурного глаза. После дойки ведро нельзя ставить на стул или на стол, иначе у Буренки молоко пропадет. Также доярке не стоит говорить, сколько молока она с утра надоила – к болезни коровы.

Сурки громко свистят – тепло продлится до середины осени.

Ночь ясная, а росы нет – к дождю на следующее утро.

Много росы – к жаркому дню.

Дождь идет – до конца августа простоит ненастье.

Молодой месяц хорошо виден на небе – до конца месяца будет жарко.

Ненастный день – к неурожаю на следующий год.

Сильный южный ветер – зимой будет много снега.

Овес поспел к Матфееву дню – к урожаю орехов.

Сильный ветер – к суровой, морозной зиме.

Стельная корова ложится головой на полдень – отелится днем. Если на полночь – вечером или ночью.

Тихая, спокойная погода – к тихой осени и поздней зиме.

Именины сегодня отмечают: Леонтий, Макар, Петр, Григорий, Яков, Иван, Антон, Самуил, Дмитрий, Юлиан.

Народные приметы на 23 августа

23 августа — этот день в народе называли — Водоколебатель. Наблюдая за реками и озёрами, пытались определить, какой будет погода зимой и осенью. Еще этот день называли «Зоречник» из-за алых вечерних и утренних зорь.

На воде нет волн, и лодки у берега не раскачиваются – осень будет тихой и спокойной, а зима – мягкой.

Волны на воде в полдень – к суровой зиме и холодной осени.

Какая погода на Лаврентия – такой и будет вся осень.

Дождь на Лаврентия – к дождливой, но теплой осени.

Тихие воды – к хорошей рыбалке в августе и сентябре.

Мелкая рябь на воде – август и сентябрь будут ветреными и дождливыми.

Новолуние – к теплу.

Если до полудня умоешься водой из родника – станешь еще красивее!

Много желудей на дубе – следующий год обещает быть урожайным!

Птицы не поют – к дождю.

Рыба на закате не плещет хвостом – следующий день будет дождливым.

Иней с утра – к ранней и холодной зиме.

Листья липы желтеют снизу – к хорошему урожаю озимых.

Именины сегодня отмечают: Роман, Вячеслав, Афанасий.

Народные приметы на 24 августа

24 августа — в народе примечали, что с деревьев начинают осыпаться листья. И! Этот день наши предки считали довольно страшным — верили, что по кладбищам разгуливают привидения. На погостах и на болотах загораются блуждающие огоньки. Бытует мнение, что это души утопленников, висельников и людей, погибших неестественной смертью, выходят на волю.

Приметы о погоде наблюдались веками. Вот что наши прабабушки и прадедушки замечали:

В течение трёх дней будет хорошая погода, если 24 августа – безветренный день.

Если 24 августа выпадет на новолуние или день будет непогожий – осень придёт тёплая и солнечная.

В день Евпатия Коловрата туман – примета приближающегося дождя.

Если орехов в день сбора урожая гораздо больше, чем грибов, зима придёт холодная и снежная.

Дождь ранним утром (во время восхода) затянется на несколько дней. Сентябрь обещает быть недождливым, если 24 августа ярко светит солнце.

Если звёзды появляются яркие, то скоро ожидается дождь.

Дым от костра по земле стелется? К дождю.

Большой урожай орехов – к холодной и вьюжной зиме.

Мало грибов в лесу – зимой будет морозно.

Безветренная погода – тепло установится надолго.

Дождь на рассвете – вся неделя будет ненастной.

Солнце ярко светит – в сентябре дождей не будет.

Туман утром над водой стелется – вся неделя будет теплой.

Именины сегодня отмечают: Мария, Макар, Максим, Марк, Мартин, Федор, Александр, Василий.

Народные приметы на 25 августа

25 августа — в народе примечали: на Фотия возможны первые заморозки. Да и в воздухе уже чувствуется осень: деревья начинают терять листья, а многие перелетные птицы уже готовились отправиться в теплые края.

На Фотия клен первые листья роняет.

Тот, кто родился 25 августа, вырастет чадолюбивым. Из таких людей получаются хорошие отцы и матери.

Иней с утра – к богатому урожаю озимых.

Дождь идет – к короткому бабьему лету.

За окном тепло и ясно – в лесу будет много белых грибов.

Кошка старательно умывается – солнышко намывает (т.е. будет хорошая погода).

Молодой месяц на небе – к сильному, порывистому ветру на следующий день.

Лягушки громко квакают – к дождю.

Если молодая девушка в этот день в церковь не зайдет – замуж никогда не выйдет.

Если девушка перед сном положит под подушку белый носовой платок – ночью ей приснится будущий супруг.

Кроты из нор выходят – к дождю и продолжительному ненастью.

Именины сегодня отмечают: Федор, Вячеслав, Михаил, Сергей, Дмитрий, Василий, Алексей, Степан, Леонид, Памфил.

Народные приметы на 26 августа

26 августа, который было принято проводить в трудах и заботах. Крестьяне убирались в закромах – местах для хранения нового урожая и припасов на зиму. В этот день заговаривали зерно и домашние заготовки, защищая их от дурного, завистливого глаза.

Сова всю ночь не замолкает – к перемене погоды.

По погоде предсказывали течение зимы. День выдался жарким? Зима будет холодной. За окном холодно – к мягкой и теплой зиме. Дождь предвещал зимние вьюги и бураны. Чем дождливее день – тем более снежной будет зима.

Сильный ветер – сентябрь будет дождливым.

Легкий, ласковый ветерок – к жаркой погоде.

Сено на сеновале сыреет – к дождю.

Молодой месяц ярко-красного цвета – к дождю.

Месяц расположен на небе рогами вниз – к ненастью.

Луна в кольце – к переменчивой погоде.

Много грибов в лесу – следующий год порадует обильным урожаем зерновых.

Именины сегодня отмечают: Евдокия, Ксения, Парамон, Яков, Тихон, Максим, Николай, Константин, Василий, Иван.

Народные приметы на 27 августа

27 августа по астрономическому календарю — это начало осени. И она всё чаще напоминает о своём скором приближении внезапно подувшим прохладным ветром и уже нежаркими вечерами. Обычно в этот день начинается первый осенний листопад.

Журавли на юг улетают – морозы наступят уже в начале октября.

Ветер тихий – к сухой и теплой осени.

Сильный ветер – к дождливому и холодному сентябрю.

Сильный ветер после длительного затишья – к дождю.

Алая утренняя заря – к сильному ветру весь день.

Северный ветер дует – к хорошему урожаю ржи.

Новолуние в этот день – через неделю погода резко поменяется.

Именины сегодня отмечают: Аркадий, Александр, Николай, Матвей, Федор, Василий, Алексей, Ева, Евдокия, Владимир.

Народные приметы на 28 августа

28 августа – в праздник Успения Пресвятой Богородицы — православные вспоминают земную жизнь и светлый переход Божьей Матери на небеса. Отмечать торжество начали еще в период раннего христианства. В VI веке он праздновался уже повсеместно.

Теплая погода в этот день – к ненастному бабьему лету и теплой осени.

Увидеть радугу на Успение – к мягкой, благодатной осени.

Много паутины в лесу – зима будет безветренной, но морозной.

Именины сегодня отмечают: Василий, Александр, Федор, Максим, Мария, Макар, Марк, Сусанна, Неофит, Гай, Донат и Евпл.

Народные приметы на 29 августа

29 августа — Ореховый Спас, отмечаемый в России — третий по счёту (после Яблочного и Медового). Традиция дня — освящаются в храме орехи, собранные накануне. Кроме того, примечают: чем больше орехов в лесу, тем больше хлеба в полях будет на следующий год.

Лодки на воде стоят спокойно – к тихой, безветренной осени и мягкой зиме.

В небе видно улетающих журавлей – к морозам на Покров. Журавлей видно в поле – к поздней зиме.

Много орехов – много хлеба.

Найти в Ореховый Спас орех-двойчатку или тройчатку – к богатству.

Наступить даже на крошку хлеба в этот день – грех.

Отправиться в этот день в дорогу – к благоприятному пути, задуманное пройдет успешно.

Тот, кто родился 29 августа, редко вырастает красивым. Но ему от природы даны тайные знания.

Именины сегодня отмечают: Яков, Александр, Анна, Герасим, Степан.

Народные приметы на 30 августа

30 августа наши далёкие предки прославляли божество осеннего солнца — Таусень. Согласно славянским легендам, он был старшим братом древнего бога Коляды. Ежегодно Таусень приходит на землю и прокладывает дорогу зиме.

Утренний туман и обильные росы – к хорошей погоде.

Небо затянуто темными тучами – к продолжительному ненастью.

Ярко-золотистая утренняя и вечерняя заря – к теплому, погожему деньку.

Иней с утра – следующий год будет урожайным.

Птицы улетели – лето ушло.

Тот, кто родился 30 августа, вырастет мирным и незлобивым. Он проживет долгую и счастливую жизнь, а в зрелом возрасте ему откроются способности к целительству.

Если в этот день вы делаете домашние заготовки – нельзя ходить в церковь, на кладбище и поминать черта.

Неудачный день для сватовства, помолвки и свадьбы.

Гадать, колдовать и долго смотреться в зеркало 30 августа крайне вредно!

Именины сегодня отмечают: Илья, Мирон, Павел, Дмитрий, Алексей.

Приметы и наблюдения, накопленные нашими предками, весьма помогают в повседневной жизни. Знахари и гадалки, умело применяя эти инструменты, настоятельно рекомендуют уделять им пристальное внимание при планировании своих действий и поступков. Но, разумеется, решать только Вам!)

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