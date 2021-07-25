Народные приметы на август — погодные и бытовые

Приметы августа. В этой статье мы собрали для вас все многовековые, народные наблюдения за погодой и повседневной жизнью, которые оформились в виде предсказаний на грядущие события и возможные погодные явления. Как правило, все предсказания-приметы проверены многими поколениями и непременно заслуживают если не полного доверия, то уж точно внимательного к ним отношения. Сомневаетесь? Проверьте сами.
ОГЛАВЛЕНИЕ:
- Народные приметы на 1 августа
- Народные приметы на 2 августа
- Народные приметы на 3 августа
- Народные приметы на 4 августа
- Народные приметы на 5 августа
- Народные приметы на 6 августа
- Народные приметы на 7 августа
- Народные приметы на 8 августа
- Народные приметы на 9 августа
- Народные приметы на 10 августа
- Народные приметы на 11 августа
- Народные приметы на 12 августа
- Народные приметы на 13 августа
- Народные приметы на 14 августа
- Народные приметы на 15 августа
- Народные приметы на 16 августа
- Народные приметы на 17 августа
- Народные приметы на 18 августа
- Народные приметы на 19 августа
- Народные приметы на 20 августа
- Народные приметы на 21 августа
- Народные приметы на 22 августа
- Народные приметы на 23 августа
- Народные приметы на 24 августа
- Народные приметы на 25 августа
- Народные приметы на 26 августа
- Народные приметы на 27 августа
- Народные приметы на 28 августа
- Народные приметы на 29 августа
- Народные приметы на 30 августа
Народные приметы на 1 августа
1 августа в народе говорили, что так называемая Макрида указывает на то, какой будет осень: «Смотри на осень по Макриде. Коль Макрида мокра, так и осень будет сыра». И поверите или проверите, но эта примета почти всегда оправдывает себя.
- На Макриду дождь пошел – к сырой, дождливой осени. Эта примета знатный урожай. Но – лишь в следующем году.
- Теплый, солнечный день – к долгому «бабьему лету», сухому сентябрю и октябрю.
- Пошел дождь – к следующему дню будет рожь.
- Жара на Макриду – к шестинедельной засухе. Сильный, проливной дождь сулит обильные осадки на этот же срок.
- С осины облетает пух – к началу сбора грибов подосиновиков.
- Оводы по полю летают, больно кусают – к завтрашнему дню утихнут.
- Затяжные дожди – к неурожаю и бедности.
- Слепой летний дождик – хорошо уродятся орехи.
- Пустить в дом овода – к покойнику.
- Есть яблоки в этот день – к мелким неприятностям.
- Рассвета не видно из-за туч – к обеду будет ясно.
- Подул восточный ветер – к грозе.
- Луна в тумане – к дождю.
- Лягушек не видно – к теплу.
- В первой половине дня попрятались муравьи – к дождю.
- Пауки прячутся в углах – к скорым холодам.
- Много паутины в лесу и на лугу – к теплой осени.
Именины сегодня отмечают: Степан, Евгения, Тихон, Григорий, Роман, Митрофан, Дмитрий.
Народные приметы на 2 августа
2 августа — наши предки верили, что после дня пророка Ильи купаться в водоёмах уже нельзя — лето завершается, холодает, а осень уже не за горами. Говорили: «На Илью и камень замерзает». Считали также, что входить в воду нельзя и 2 августа, – утопленник будет.
- До полудня на Илью – лето, а после полудня – осень.
- Сухая погода – жарко будет 6 недель.
- Дождь с утра пошел – шесть недель будет сыро.
- В небе сверкают яркие молнии – где-то рядом бродит нечистый, по которому грозовыми стрелами стремится попасть Илья-пророк.
- Куда в этот день попала молния, то место в старину считалось проклятым.
- Тот, кто нырнет 2 августа, может встретить под водой умерших грешников. Но такие встречи опасны: покойники могут воспользоваться случаем заманить человека на дно.
- «Громовая стрела» (песок, окаменевший при ударе молнии), найденная после грозы 2 августа, может стать амулетом против злых чар и заразных болезней.
- Если кошку или собаку в этот день не выгнать из дому, в нее может вселиться нечистый дух.
- Дождевая вода после полудня исцеляет глазные болезни.
- Если в этот день спрятать капусту от солнца, кочаны будут белыми и пышными.
Именины сегодня отмечают: Александр, Федор, Николай, Константин, Сергей, Георгий, Кузьма, Афанасий, Леонтий, Алексей.
Народные приметы на 3 августа
3 августа — по народным поверьям, самая пора начинать прощаться с летом. До сентября, конечно, еще далеко, но по ночам уже устанавливались холодные погоды. Крестьяне сеяли озимые, собирали яблоки в садах и убирали в местах внутри амбаров, которые отведены под хранение зерновых культур.
- Целый день идут грозовые дожди – к граду.
- Туман стелется по низинам – к теплу.
- Паук паутину не плетет – к дождю.
- Во время дождя в лесу ухают совы – скоро выглянет Солнце.
- Светлячков хорошо видно – осень наступит еще не скоро.
- Мелкие рыбки плескаются на поверхности воды – к теплу.
- Плотва на дно ушла – к сильной грозе.
- Много росы – к неурожаю льна.
- Мокрая дорога с утра – к теплу.
- Собираться до обеда в поле или в лес – дурная примета. Считается, что это к болезни.
- Тот, кто в этот день родился, должен носить подсолнух в качестве оберега.
- Считается, что после обеда в этот день заканчивается лето.
- Много желудей – к урожайному году.
- На улице тепло, но сыро – в лесу будет много грибов.
- Иней с утра на деревьях – следующий год будет урожайным.
- Домашние гуси в небо рвутся – к ранней осени.
Именины сегодня отмечают: Георгий, Евгений, Анна, Петр, Иван, Федор, Роман.
Народные приметы на 4 августа
4 августа на Руси девушки молили о даровании им небесной красоты. Свои чаяния и надежды адресовали святой Марии Магдалине — одной из жён-мироносиц, свидетельницы воскрешения Христа из мертвых. Церковь именно сегодня чтит её память.
- Работать в поле – плохая примета. Может поразить молния. Но если срочно надо, то стоит помолиться святой покровительнице дня, и она защитит от громовых стрел.
- Сильная гроза – к хорошему сенокосу.
- Сильные раскаты грома – к граду.
- Опята появились – к неурожаю грибов.
- Гроза весь день не прекращается – к урожаю фруктов в саду.
- Пауки исчезли – к дождю.
- Много слизняков – к сырой погоде.
- Куры гуляют по двору во время дождя – к теплу.
- Туман на рассвете – к ясному дню.
Именины сегодня отмечают: Корнилий, Михаил, Алексей, Мария.
Народные приметы на 5 августа
5 августа — день именовали Бессоником непросто так. В народе было принято работать допоздна. Начиналась страда, так что у крестьян работы было предостаточно. К тому же, в лесу к этому времени поспевали ягоды — отправлялись их собирать. Хозяйкам необходимо было успеть сделать домашние заготовки – компоты, варенье, джемы. Поэтому, в народе день 5 августа часто называли Калинник-Малинник.
- Вечерний туман по земле стелется – к жаркой, солнечной погоде.
- Много звезд на небе – к дождю через несколько дней.
- Филин громко ухает – к холодам.
- Короткий рассвет – к ветру.
- Много спать – добра не видать.
- Если в этот день дождь идет, это значит, что святой Трофим мужику в поле помогает.
- Одинокому парню на Трофима нельзя выходить в лес. Считалось, что русалки в этот день водят хороводы, и горе тому, кто попадется им на глаза. Могут защекотать до смерти или напустить лихорадку.
- Съесть сырую ягоду калины – к неудачам в любовных делах. Поэтому кушать ее дозволялось лишь в переработанном виде – до осени.
- Съесть малину – наоборот: к большой и взаимной любви.
- Умыться калиновым соком с утра – отбою от парней не будет!
- Рубить ветки калины – к несчастью.
- Считается, что в малиннике на Трофима гибнут злые духи.
- Увидеть быка во сне – к затяжной страде и неурожайному году.
- Хлеб приснился – к ссорам и неприятностям. Черствый хлеб – дурной знак, он предвещает разлад в доме.
Именины сегодня отмечают: Михаил, Анна, Андрей, Трофим, Виталий, Федор.
Народные приметы на 6 августа
6 августа начинаются сильные грозы. Причём непогода «баловала» ещё и молниями, которых крестьяне очень боялись, а потому старались в этот день в поле не выходить. В некоторых губерниях считалось, что сильные грозы — это происки местных деревенских колдунов. Если верить фольклору, самые сильные чародеи якобы могли оборачиваться в огненный шар и колесить по полю, уничтожая все на своем пути.
- Работать в поле – к пожару. Есть даже пословица такая: на святого Бориса за хлеб не берися.
- Клейкие, липкие зерна в колосьях – уборку урожая надо отложить еще на несколько дней, пока зерно не дозреет.
- Дождь с утра – к ясному дню.
- Роса до полудня – к грозе.
- Мухи жужжат с раннего утра – к солнечной погоде.
- Мух не слышно – к дождю.
- Если солому, оставшуюся от сегодняшней уборки урожая, использовать при строительстве, то такой дом долго не прослужит.
- Южный ветер подул – к ненастью.
- Цыплята жмутся к курице – к затяжным дождям.
- Считается, что в этот день птицы в лесу замолкают («задумываются»).
- С осины пух полетел – в лесу созрели грибы-подосиновики.
- Тот, кто родился в этот день, вырастет оптимистом, любящим людей.
- Если эта дата выпадает на полнолуние, лес для постройки дома рубить нельзя. В противном случае скандалы в новом доме станут обычным явлением.
6 августа — именины сегодня отмечают: Афанасий, Кристина, Иларион, Анатолий, Глеб, Иван, Давид, Николай, Роман, Борис.
Народные приметы на 7 августа
7 августа — и всё больше народные приметы говорят о том, что грядёт-катит осень. Анну Холодницу в народе называли зимоуказательницей, поскольку дни постепенно становились все более холодными. Считается, что с этого дня наступают первые утренники – легкие предрассветные заморозки.
- Заморозки на Анну – к ранней и студеной зиме.
- Дождь с утра – к снежной зиме.
- Какая погода будет до полудня – таким и будет декабрь. Погода после полудня предсказывала погоду в январе и в феврале.
- Слишком большие муравейники в лесу – к холодной зиме.
- Большой урожай желудей – зима будет теплой.
- Ночью холодно – к морозной зиме.
- Добрая примета – крестить детей и играть свадьбы на Анну.
- Тот, кто в этот день родится – вырастет здоровым и счастливым.
- Ругаться и устраивать скандалы – плохая примета! Поэтому воздержитесь от негативных эмоций.
- Роса на лугу замерзла – к особо сильным холодам зимой.
- Иней на окнах – к морозам в октябре.
- Черемуха плодоносит – осень наступит еще не скоро!
Именины сегодня отмечают: Николай, Ираида, Анна, Макар, Александр.
Народные приметы на 8 августа
8 августа, примечали в народе, погода всегда была хорошей. День выдавался теплым, сухим и солнечным, поэтому работали в поле, в саду и в огороде. Вот только женщинам в поле выходить на Ермолая не разрешалось — это мужской день.
- Если во время уборки урожая крестьянин заткнет себе за пояс несколько ржаных колосьев – у него спина болеть не будет, а сил хватит до самого вечера.
- Считается, что травы, собранные в этот день, обладают целебной силой. Но собирать их надо не раньше полудня, когда земля и воздух напитают их живительной влагой.
- Повязать на запястье алую шерстяную нить накануне уборки урожая – обеспечить себя силой и здоровьем.
- В этот день нельзя одалживать кому-либо рабочие инструменты – к потере здоровья. Но если без этого никак – надо положить инструмент на землю, а не передавать его из рук в руки.
- Яблоки есть до Яблочного Спаса – дурная примета.
- Рукодельничать 8 августа – к несчастьям в супружеской жизни.
- Тот, чье имя начинается на букву Е, будет особенно везучим в день святого Ермолая.
- Кошка улеглась рядом с вами – к удаче и богатству.
Именины сегодня отмечают: Прасковья, Моисей, Федор, Сергей, Игнатий.
Народные приметы на 9 августа
9 августа начинали на Руси уборку овса. Однако зачастую погода вносила коррективы в планы — как правило, шли дожди с грозами и молниями, так что люди старались не выходить из дома.
- Работать в поле на Пантелеймона – к пожару.
- Если больной отстоит в церкви молебен в честь святого Пантелеймона, а дома будет молиться на его икону, вскоре он выздоровеет.
- Если ребенок съест в этот день хоть один капустный лист – учеба легко даваться будет.
- Цветок подсолнуха, сорванный на собственном огороде и поставленный в вазу, принесет вам счастье.
- Отправиться в этот день в путешествие – добрая примета.
- Тот, кто на Пантелеймона родился, будет обладать способностями к медицине и целительству. Такой человек вырастет трудолюбивым, ему будет дана способность исцелять болезни с помощью трав.
- Возить зерно и сено 9 августа – грех.
Именины сегодня отмечают: Герман, Наум, Платон, Кирилл, Николай, Климент, Константин, Иван, Анфиса.
Народные приметы на 10 августа
10 августа — день особый. Славили кузнецов. И вполне оправданно — люди этой профессии были первыми помощниками крестьян в период полевых работ. А ещё кузнецам приписывали магические способности — они же… буквально… подчиняли и усмиряли огонь. Бытовало также мнение, что они — колдуны и знаются с потусторонними силами.
- Если в этот день вы отправились в лес за ягодами, первый собранный стакан надо отдать в чужие руки – для большого урожая.
- Если вам удалось собрать много ягод, не рассказывайте об удачных местах сбора – леший обманет. То же самое касается и грибов.
- Когда за грибами или ягодами идет женщина, она должна пребывать в хорошем настроении. Также у нее не должно быть месячных, иначе вернется домой с пустой корзиной.
- Нельзя в этот день меняться чем-либо. Иначе такая вещь испортится, либо пропадет. По этой же причине не стоит брать и давать деньги взаймы, а также отправляться за покупками.
- Груша, съеденная в этот день, успокаивает беспокойный и буйный нрав.
- Если вы не знаете, какое решение принять, съешьте грушу на закате Солнца, и нужное решение придет к вам во сне.
- Если в эту ночь подвесить к детской кроватке грушевую веточку или небольшую фигурку из грушевой древесины, это усилит способности ребенка к обучению.
- Тот, кто в этот день свадьбу играет, долго жить не будет.
Именины сегодня отмечают: Ефим, Никанор, Иван, Прохор, Николай, Василий, Павел, Юлиан, Сергей, Елена.
Народные приметы на 11 августа
11 августа, примечали в народе, по утрам становится не по-летнему прохладно. А ещё в этот день случались туманы, потому его называли Туманником. На горизонте нынче полыхают зарницы – отблески далеких молний.
- Нет в этот день заморозков-калинников – начало сентября будет теплым и благоприятным для земледелия.
- Туман с утра – к плохому сбору меда.
- Туманный день – к хорошему урожаю ячменя, овса и других зерновых культур.
- Овес зеленый – к дождливой осени.
- Частые зарницы в небе – к урожаю зерновых.
- Много орехов и ягод – к холодной зиме.
- Мало грибов – зима будет морозной и снежной.
- Умыться соком калины с утра – быть красивой и белокожей до самой свадьбы.
- Если прислониться к стволу калины, растущей во дворе, можно обеспечить себя здоровьем и уберечься от простуд. Вот только к самому дереву следует относиться с любовью и осторожностью. Ни в коем случае не допускается ломать ветки, слишком сильно трясти крону. И не дай Бог – срубить калину в этот день! Счастья и здоровья вам не видать до конца жизни.
- Тот, кто родился 11 августа, вырастет гордым и выносливым.
Именины сегодня отмечают: Александр, Константин, Михаил, Кузьма, Серафима, Алексей, Анатолий, Вениамин, Николай, Роман.
Народные приметы на 12 августа
12 августа в народе считали, что в Силин день даже самый слабый мужик превращается в богатыря. А также верили — если эти сутки провести в тяжёлой работе, то и в другие дни будешь здоровым, могучим и активным. 12 августа даже проводили обряды, связанные с набором силы.
- На улице пасмурно и прохладно – дождя можно не ждать.
- Насекомые больно кусаются, жалят скотину – к дождю.
- Звезды сильно мерцают в предрассветном небе – к дождю.
- Мелкий дождь при сильном ветре – к затяжному ненастью.
- Начать сев озимых в этот день – обеспечить себе прекрасный урожай.
- Много рябины поспело – к дождливой осени и ранней, морозной зиме.
- Порывистый ветер без дождя – к ясной погоде на следующий день.
- Сильная гроза – к долгой осени.
- Иней на деревьях – к богатому урожаю озимых хлебов.
- Тепло и сухо – к урожаю грибов.
- Кошка старательно умывается – к хорошей погоде.
Именины сегодня отмечают: Агния, Ангелина, Герман, Анатолий, Иван, Максим, Валентин, Павел.
Народные приметы на 13 августа
13 августа — этот день предшествует Успенскому посту, который начнётся 14 августа и продлится до 27 числа. Пост этот строгий, однако не такой голодный как, например, Великий.
- Предрассветный туман быстро рассеивается? К ясной, хорошей погоде.
- Паутина летает – к продолжительной жаре.
- Густой туман стоит над лесом – к хорошему урожаю грибов.
- Много ласточек летает вокруг – к скорой осени.
Именины 13 августа отмечают: Антон, Максим, Арсений, Владимир, Николай, Сергей, Константин, Василий, Георгий, Юрий.
Народные приметы на 14 августа
14 августа отмечается сразу несколько праздников: Изнесение Креста Господня, празднество Всемилостивому Спасу и Пресвятой Богородице, память семи мучеников Маккавеев.
- Какой будет погода сегодня – такой она будет и 28 августа
- Крупная малина на Спас – можно сеять рожь пораньше.
- Средние или мелкие ягоды – с посевами лучше подождать.
- Хорошая погода 14 августа – уродится много приплоду Дождь идет – рожь в этот день лучше не сеять
- Раннее утро может и легким морозцем прихватить: «Пришел Спас — держи рукавички про запас».
- «Начинай на первый Спас заламывать горох, пахать под озимы, отделывать овины».
- «Первый Спас — пчеле указ». Считается, что с этого дня пчелы перестают носить взяток, и если не заломить вовремя сотов, соседские пчелы весь мед перетаскают.
- И именно в это время строгие блюстители народных обычаев и религиозных обрядов позволяют себе в первый раз за все лето медку попробовать. Да и то после освящения его в церкви, где в этот день благословляется его употребление в пищу, а потому первый Спас еще и медовым называют.
Именины у Антонина, Леонтия, Гурия, Елеазара, Александра, Киндея, Дмитрия, Тимофея, Софь.
Народные приметы на 15 августа
15 августа на Руси связывали с лошадьми. Ведь Степан Сеновал — их покровитель. Была традиция поить в этот день животных освящённых водой — перед этим нужно было погрузить в неё любой серебряный предмет.
- Какая погода в этот день – таким будет весь сентябрь.
- Венок, сплетенный 15 августа из 12 трав, защитит всю семью от осенних хворей.
- Дождливая погода – к хорошему урожаю картофеля. Также дождливый день предвещает отсутствие пожаров до конца года.
- Северо-восточный ветер дует – к неурожаю зерновых.
- Если с утра стоит сухая погода – будет сухо 6 недель. Если дождливо – следующие 6 недель обещают быть ненастными.
- Растущая Луна в этот день – к сухой погоде. Новолуние – к сырой.
- Дождливый день при новолунии – к урожаю грибов.
- Пауки плетут маленькую, но аккуратную паутину – к сильным ветрам.
- Кошки стены когтями скребут – к ненастью. Такое поведение кошки – несчастливое для рыбаков: клева в этот день не будет.
- Бурундуки свистят – к солнечному и безветренному дню.
- Лягушки громко квакают – к дождю.
- Не слышно лягушек – к сильным утренним заморозкам.
- Попутный ветер в первой половине дня – к солнечной погоде.
Именины сегодня отмечают: Платон, Кирилл, Роман, Федор, Василий, Иван, Степан, Тарас.
Народные приметы на 16 августа
Малинником 16 августа называли по той простой причине, что в это время как раз-таки и созревала малина. А эту ягоду очень любили. Причём ценили её не только как лакомство, но и за целебные свойства. Малину широко использовали для лечения простуд, нервных и других заболеваний.
- Какая погода в этот день – таким и будет октябрь.
- Сильно дует ветер – к снежной зиме.
- Какая погода на Антония, таким будет и Исаакий (19 декабря).
- Южный ветер дует – к морозной зиме.
- Встреча с медведем в лесу в этот день предвещает счастье. Если сумеете убежать!
- Ветер с ног сбивает – к морозной и снежной зиме.
- Куры и утки линяют – скоро наступят холода.
- Облака медленно плывут по небу – жди сильного ветра!
- Нельзя в этот день затевать уборку в доме. Если дома чисто – и в кошельке будет чистота (в смысле «пусто»)!
- Дождь пошел – через семь недель закончится.
- Облака на горизонте вытянулись в одну линию – к ветру.
Именины сегодня отмечают: Николай, Вячеслав, Кузьма, Иван, Антон, Исаакий.
Народные приметы на 17 августа
17 августа начинались мелкие дожди. Морось очень губительная для сена, а потому главная задача крестьян на эти дни — укрыть его в амбарах и защитить от влаги. Но некоторые суеверные люди боялись убирать копны в эти сутки.
- Молитва семи отрокам Эфесским в этот день надежно защищает от бессонницы и помогает успокоить плачущих младенцев.
- Жаркий день – к хорошему сенокосу.
- Дождь – к неудачному сенокосу.
- Много малины – к хорошему урожаю зерновых.
- Одалживать деньги или самому брать в долг – к бедности.
- Сильная гроза – к урожаю сена (отавы).
- Много росы – к неурожаю льна.
- Какая погода 17 августа – таким и будет весь ноябрь.
- Светлый и солнечный день – начало зимы будет мягким и приятным.
- Ненастный и дождливый день – к суровому ноябрю.
Именины сегодня отмечают: Константин, Дмитрий, Михаил, Кузьма, Евдокия, Ирина, Ия, Дарья, Андрей, Иван.
Народные приметы на 18 августа
18 августа у крестьян бытовала традиция — заклинали жнивы. В полях, обернувшись на четыре стороны, призывали землю помочь в созревании посевов. Делалось это для того, чтобы нечистая сила не испортила плодородные земли.
- Эхо на закате слышно далеко – к жаркой погоде. Не слышно эха – к дождю.
- Если в этот день поделиться урожаем с соседом – спина болеть будет.
- Есть на поле – к неурожаю в следующем году.
- Всякую работу в этот день надо выполнять молча, а то удачи не будет. Исключение составляют молодые замужние женщины.
- Какая погода в этот день – таким и будет весь декабрь.
- Чтобы весь год быть здоровым и белолицым, в этот день обязательно надо съесть лук, соль, хлеб и квас.
- Чайки в воде купаются – к ненастью.
- На дне реки видно пиявок – к жаркой погоде.
- Пиявки плывут по поверхности воды – к скорому дождю.
- На улице холодно, а на реке (болоте) громко квакают лягушки – скоро потеплеет.
Именины сегодня отмечают: Иван, Евдокия, Кристина, Мария, Нонна, Дарья, Ефим, Викентий, Максимилиан.
Народные приметы на 19 августа
19 августа – Яблочный Спас это один из самых важных праздников для крестьян. По сути, в этот день встречали осень, примечая, что погода становилась прохладной, а журавли начинали собираться в тёплые края.
- Съев последний кусочек яблока на Спас, надо загадать желание, и вскоре оно сбудется.
- Какая погода в этот день, таким и будет январь. Эта же погода ожидается и на Покров (14 октября).
- Жаркий и сухой день – к теплой осени.
- Дождь идет – к осеннему ненастью.
- С этого дня начинается ранний листопад, природа готовится к осени, ночи становятся холодными.
- Яблоки, собранные в Спас, дольше хранятся.
- Дождь после Яблочного Спаса вреден для хлебов. Поэтому яровые культуры полагалось собрать до этого праздника. Эта же примета относится и к луку – его тоже следует убрать с огородов.
- Если в Спас при северном ветре сажать озимую рожь, она уродится крупной и обильной.
Именины сегодня отмечают: Андрей, Тимофей, Агапий, Фекла, Феофан, Евтихиан.
Народные приметы на 20 августа
20 августа за малиной в лес больше не ходят, а лето делает решительный поворот к осени. В этот день начинают сеять озимые, потому как завершается пора летних гроз.
- Наступила Марина – не ищи в лесу малины.
- Аисты в теплые края улетают – к ранней и холодной осени.
- В паутине не видно пауков – погода скоро испортится.
- Пена на воде в реках – к дождю.
- Алый рассвет – к дождю.
- Мало облаков на небе – к жаркому дню.
- Облака выстилаются на горизонте в одну линию – к дождю.
- Петухи громко и дружно поют – следующий день обещает быть жарким.
- Табак в трубке и в сигаретах быстро сыреет на улице – к дождю.
- Утром выглянула радуга – к дождю. Радуга вечером – к погожему дню.
- Луна в бледном кольце – к ветру и дождю.
- Кольцо вокруг Луны алое – к ветреной, но сухой погоде.
- Перед рассветом по воде стелется туман – к ясному дню.
- Ветер дует с востока или с запада – к урожаю озимых.
Именины сегодня отмечают: Афанасий, Никанор, Петр, Иван, Антон, Александр, Митрофан, Дмитрий, Михаил, Василий.
Народные приметы на 21 августа
21 августа — Ветрогоном этот день именовали, потому как дули достаточно сильные ветры. Их представляли в виде живых существ – бородатых стариков, закованных в цепи на краю земли. Раз в год, в Миронов день, они вырываются и бродят по миру, поднимая пыль столбом и наводя простуду на людей.
- Какая погода в этот день – таким и будет весь январь.
- Вихри особенно сильные – до бабьего лета будет холодно.
- Дует южный ветер – к хорошему урожаю овса.
- Иней с утра – следующий год будет урожайным.
- Северный ветер (сиверко) дует – к урожаю ржи и скорым холодам.
- Новолуние в этот день – к перемене погоды.
- Легкий, едва заметный холодок – к теплой осени. Сильная буря – к дождливому сентябрю.
- Жаркая погода в этот день – к долгому бабьему лету.
- За окном дождливо – к ненастной осени.
- В полдень на реке не видно ряби – к теплой осени и мягкой зиме.
- Много ягод – к морозной зиме.
- Большой урожай рябины – к скорым заморозкам.
Именины сегодня отмечают: Моисей, Герман, Григорий, Иосиф, Николай, Федор, Мирон, Леонид, Емельян.
Народные приметы на 22 августа
22 августа – День Матвея — ещё один предвестник грядущей осени. Воздух постепенно остывает, Солнце «укладывается спать» всё раньше. Да и погода 22 августа, как правило, не радует хорошим настроением — и дождь идёт, и ветер рвёт.
- Доить корову в этот день надо в одиночестве, опасаясь дурного глаза. После дойки ведро нельзя ставить на стул или на стол, иначе у Буренки молоко пропадет. Также доярке не стоит говорить, сколько молока она с утра надоила – к болезни коровы.
- Сурки громко свистят – тепло продлится до середины осени.
- Ночь ясная, а росы нет – к дождю на следующее утро.
- Много росы – к жаркому дню.
- Дождь идет – до конца августа простоит ненастье.
- Молодой месяц хорошо виден на небе – до конца месяца будет жарко.
- Ненастный день – к неурожаю на следующий год.
- Сильный южный ветер – зимой будет много снега.
- Овес поспел к Матфееву дню – к урожаю орехов.
- Сильный ветер – к суровой, морозной зиме.
- Стельная корова ложится головой на полдень – отелится днем. Если на полночь – вечером или ночью.
- Тихая, спокойная погода – к тихой осени и поздней зиме.
Именины сегодня отмечают: Леонтий, Макар, Петр, Григорий, Яков, Иван, Антон, Самуил, Дмитрий, Юлиан.
Народные приметы на 23 августа
23 августа — этот день в народе называли — Водоколебатель. Наблюдая за реками и озёрами, пытались определить, какой будет погода зимой и осенью. Еще этот день называли «Зоречник» из-за алых вечерних и утренних зорь.
- На воде нет волн, и лодки у берега не раскачиваются – осень будет тихой и спокойной, а зима – мягкой.
- Волны на воде в полдень – к суровой зиме и холодной осени.
- Какая погода на Лаврентия – такой и будет вся осень.
- Дождь на Лаврентия – к дождливой, но теплой осени.
- Тихие воды – к хорошей рыбалке в августе и сентябре.
- Мелкая рябь на воде – август и сентябрь будут ветреными и дождливыми.
- Новолуние – к теплу.
- Если до полудня умоешься водой из родника – станешь еще красивее!
- Много желудей на дубе – следующий год обещает быть урожайным!
- Птицы не поют – к дождю.
- Рыба на закате не плещет хвостом – следующий день будет дождливым.
- Иней с утра – к ранней и холодной зиме.
- Листья липы желтеют снизу – к хорошему урожаю озимых.
Именины сегодня отмечают: Роман, Вячеслав, Афанасий.
Народные приметы на 24 августа
24 августа — в народе примечали, что с деревьев начинают осыпаться листья. И! Этот день наши предки считали довольно страшным — верили, что по кладбищам разгуливают привидения. На погостах и на болотах загораются блуждающие огоньки. Бытует мнение, что это души утопленников, висельников и людей, погибших неестественной смертью, выходят на волю.
- Приметы о погоде наблюдались веками. Вот что наши прабабушки и прадедушки замечали:
- В течение трёх дней будет хорошая погода, если 24 августа – безветренный день.
- Если 24 августа выпадет на новолуние или день будет непогожий – осень придёт тёплая и солнечная.
- В день Евпатия Коловрата туман – примета приближающегося дождя.
- Если орехов в день сбора урожая гораздо больше, чем грибов, зима придёт холодная и снежная.
- Дождь ранним утром (во время восхода) затянется на несколько дней. Сентябрь обещает быть недождливым, если 24 августа ярко светит солнце.
- Если звёзды появляются яркие, то скоро ожидается дождь.
- Дым от костра по земле стелется? К дождю.
- Большой урожай орехов – к холодной и вьюжной зиме.
- Мало грибов в лесу – зимой будет морозно.
- Безветренная погода – тепло установится надолго.
- Дождь на рассвете – вся неделя будет ненастной.
- Солнце ярко светит – в сентябре дождей не будет.
- Туман утром над водой стелется – вся неделя будет теплой.
Именины сегодня отмечают: Мария, Макар, Максим, Марк, Мартин, Федор, Александр, Василий.
Народные приметы на 25 августа
25 августа — в народе примечали: на Фотия возможны первые заморозки. Да и в воздухе уже чувствуется осень: деревья начинают терять листья, а многие перелетные птицы уже готовились отправиться в теплые края.
- На Фотия клен первые листья роняет.
- Тот, кто родился 25 августа, вырастет чадолюбивым. Из таких людей получаются хорошие отцы и матери.
- Иней с утра – к богатому урожаю озимых.
- Дождь идет – к короткому бабьему лету.
- За окном тепло и ясно – в лесу будет много белых грибов.
- Кошка старательно умывается – солнышко намывает (т.е. будет хорошая погода).
- Молодой месяц на небе – к сильному, порывистому ветру на следующий день.
- Лягушки громко квакают – к дождю.
- Если молодая девушка в этот день в церковь не зайдет – замуж никогда не выйдет.
- Если девушка перед сном положит под подушку белый носовой платок – ночью ей приснится будущий супруг.
- Кроты из нор выходят – к дождю и продолжительному ненастью.
Именины сегодня отмечают: Федор, Вячеслав, Михаил, Сергей, Дмитрий, Василий, Алексей, Степан, Леонид, Памфил.
Народные приметы на 26 августа
26 августа, который было принято проводить в трудах и заботах. Крестьяне убирались в закромах – местах для хранения нового урожая и припасов на зиму. В этот день заговаривали зерно и домашние заготовки, защищая их от дурного, завистливого глаза.
- Сова всю ночь не замолкает – к перемене погоды.
- По погоде предсказывали течение зимы. День выдался жарким? Зима будет холодной. За окном холодно – к мягкой и теплой зиме. Дождь предвещал зимние вьюги и бураны. Чем дождливее день – тем более снежной будет зима.
- Сильный ветер – сентябрь будет дождливым.
- Легкий, ласковый ветерок – к жаркой погоде.
- Сено на сеновале сыреет – к дождю.
- Молодой месяц ярко-красного цвета – к дождю.
- Месяц расположен на небе рогами вниз – к ненастью.
- Луна в кольце – к переменчивой погоде.
- Много грибов в лесу – следующий год порадует обильным урожаем зерновых.
Именины сегодня отмечают: Евдокия, Ксения, Парамон, Яков, Тихон, Максим, Николай, Константин, Василий, Иван.
Народные приметы на 27 августа
27 августа по астрономическому календарю — это начало осени. И она всё чаще напоминает о своём скором приближении внезапно подувшим прохладным ветром и уже нежаркими вечерами. Обычно в этот день начинается первый осенний листопад.
- Журавли на юг улетают – морозы наступят уже в начале октября.
- Ветер тихий – к сухой и теплой осени.
- Сильный ветер – к дождливому и холодному сентябрю.
- Сильный ветер после длительного затишья – к дождю.
- Алая утренняя заря – к сильному ветру весь день.
- Северный ветер дует – к хорошему урожаю ржи.
- Новолуние в этот день – через неделю погода резко поменяется.
Именины сегодня отмечают: Аркадий, Александр, Николай, Матвей, Федор, Василий, Алексей, Ева, Евдокия, Владимир.
Народные приметы на 28 августа
28 августа – в праздник Успения Пресвятой Богородицы — православные вспоминают земную жизнь и светлый переход Божьей Матери на небеса. Отмечать торжество начали еще в период раннего христианства. В VI веке он праздновался уже повсеместно.
- Теплая погода в этот день – к ненастному бабьему лету и теплой осени.
- Увидеть радугу на Успение – к мягкой, благодатной осени.
- Много паутины в лесу – зима будет безветренной, но морозной.
Именины сегодня отмечают: Василий, Александр, Федор, Максим, Мария, Макар, Марк, Сусанна, Неофит, Гай, Донат и Евпл.
Народные приметы на 29 августа
29 августа — Ореховый Спас, отмечаемый в России — третий по счёту (после Яблочного и Медового). Традиция дня — освящаются в храме орехи, собранные накануне. Кроме того, примечают: чем больше орехов в лесу, тем больше хлеба в полях будет на следующий год.
- Лодки на воде стоят спокойно – к тихой, безветренной осени и мягкой зиме.
- В небе видно улетающих журавлей – к морозам на Покров. Журавлей видно в поле – к поздней зиме.
- Много орехов – много хлеба.
- Найти в Ореховый Спас орех-двойчатку или тройчатку – к богатству.
- Наступить даже на крошку хлеба в этот день – грех.
- Отправиться в этот день в дорогу – к благоприятному пути, задуманное пройдет успешно.
- Тот, кто родился 29 августа, редко вырастает красивым. Но ему от природы даны тайные знания.
Именины сегодня отмечают: Яков, Александр, Анна, Герасим, Степан.
Народные приметы на 30 августа
30 августа наши далёкие предки прославляли божество осеннего солнца — Таусень. Согласно славянским легендам, он был старшим братом древнего бога Коляды. Ежегодно Таусень приходит на землю и прокладывает дорогу зиме.
- Утренний туман и обильные росы – к хорошей погоде.
- Небо затянуто темными тучами – к продолжительному ненастью.
- Ярко-золотистая утренняя и вечерняя заря – к теплому, погожему деньку.
- Иней с утра – следующий год будет урожайным.
- Птицы улетели – лето ушло.
- Тот, кто родился 30 августа, вырастет мирным и незлобивым. Он проживет долгую и счастливую жизнь, а в зрелом возрасте ему откроются способности к целительству.
- Если в этот день вы делаете домашние заготовки – нельзя ходить в церковь, на кладбище и поминать черта.
- Неудачный день для сватовства, помолвки и свадьбы.
- Гадать, колдовать и долго смотреться в зеркало 30 августа крайне вредно!
Именины сегодня отмечают: Илья, Мирон, Павел, Дмитрий, Алексей.
Приметы и наблюдения, накопленные нашими предками, весьма помогают в повседневной жизни. Знахари и гадалки, умело применяя эти инструменты, настоятельно рекомендуют уделять им пристальное внимание при планировании своих действий и поступков. Но, разумеется, решать только Вам!)
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