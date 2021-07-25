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Народные приметы

Народные приметы на август — погодные и бытовые

Опубликовал: Эмилия Крымская в Новости Крыма сегодня 20:42 25.07.2021

Приметы августа. В этой статье мы собрали для вас все многовековые, народные наблюдения за погодой и повседневной жизнью, которые оформились в виде предсказаний на грядущие события и возможные погодные явления. Как правило, все предсказания-приметы проверены многими поколениями и непременно заслуживают если не полного доверия, то уж точно внимательного к ним отношения. Сомневаетесь? Проверьте сами.

ОГЛАВЛЕНИЕ:

Народные приметы на 1 августа

Приметы на 1 августа1 августа в народе говорили, что так называемая Макрида указывает на то, какой будет осень:  «Смотри на осень по Макриде. Коль Макрида мокра, так и осень будет сыра». И поверите или проверите, но эта примета почти всегда оправдывает себя.

  • На Макриду дождь пошел – к сырой, дождливой осени. Эта примета знатный урожай. Но – лишь в следующем году.
  • Теплый, солнечный день – к долгому «бабьему лету», сухому сентябрю и октябрю.
  • Пошел дождь – к следующему дню будет рожь.
  • Жара на Макриду – к шестинедельной засухе. Сильный, проливной дождь сулит обильные осадки на этот же срок.
  • С осины облетает пух – к началу сбора грибов подосиновиков.
  • Оводы по полю летают, больно кусают – к завтрашнему дню утихнут.
  • Затяжные дожди – к неурожаю и бедности.
  • Слепой летний дождик – хорошо уродятся орехи.
  • Пустить в дом овода – к покойнику.
  • Есть яблоки в этот день – к мелким неприятностям.
  • Рассвета не видно из-за туч – к обеду будет ясно.
  • Подул восточный ветер – к грозе.
  • Луна в тумане – к дождю.
  • Лягушек не видно – к теплу.
  • В первой половине дня попрятались муравьи – к дождю.
  • Пауки прячутся в углах – к скорым холодам.
  • Много паутины в лесу и на лугу – к теплой осени.

Именины сегодня отмечают: Степан, Евгения, Тихон, Григорий, Роман, Митрофан, Дмитрий.

Народные приметы на 2 августа

приметы на 2 августа2 августа — наши предки верили, что после дня пророка Ильи купаться в водоёмах уже нельзя — лето завершается, холодает, а осень уже не за горами. Говорили: «На Илью и камень замерзает». Считали также, что входить в воду нельзя и 2 августа, – утопленник будет.

  • До полудня на Илью – лето, а после полудня – осень.
  • Сухая погода – жарко будет 6 недель.
  • Дождь с утра пошел – шесть недель будет сыро.
  • В небе сверкают яркие молнии – где-то рядом бродит нечистый, по которому грозовыми стрелами стремится попасть Илья-пророк.
  • Куда в этот день попала молния, то место в старину считалось проклятым.
  • Тот, кто нырнет 2 августа, может встретить под водой умерших грешников. Но такие встречи опасны: покойники могут воспользоваться случаем заманить человека на дно.
  • «Громовая стрела» (песок, окаменевший при ударе молнии), найденная после грозы 2 августа, может стать амулетом против злых чар и заразных болезней.
  • Если кошку или собаку в этот день не выгнать из дому, в нее может вселиться нечистый дух.
  • Дождевая вода после полудня исцеляет глазные болезни.
  • Если в этот день спрятать капусту от солнца, кочаны будут белыми и пышными.

Именины сегодня отмечают: Александр, Федор, Николай, Константин, Сергей, Георгий, Кузьма, Афанасий, Леонтий, Алексей.

Народные приметы на 3 августа

Народные приметы на 3 августа3 августа — по народным поверьям, самая пора начинать прощаться с летом. До сентября, конечно, еще далеко, но по ночам уже устанавливались холодные погоды. Крестьяне сеяли озимые, собирали яблоки в садах и убирали в местах внутри амбаров, которые отведены под хранение зерновых культур.

  • Целый день идут грозовые дожди – к граду.
  • Туман стелется по низинам – к теплу.
  • Паук паутину не плетет – к дождю.
  • Во время дождя в лесу ухают совы – скоро выглянет Солнце.
  • Светлячков хорошо видно – осень наступит еще не скоро.
  • Мелкие рыбки плескаются на поверхности воды – к теплу.
  • Плотва на дно ушла – к сильной грозе.
  • Много росы – к неурожаю льна.
  • Мокрая дорога с утра – к теплу.
  • Собираться до обеда в поле или в лес – дурная примета. Считается, что это к болезни.
  • Тот, кто в этот день родился, должен носить подсолнух в качестве оберега.
  • Считается, что после обеда в этот день заканчивается лето.
  • Много желудей – к урожайному году.
  • На улице тепло, но сыро – в лесу будет много грибов.
  • Иней с утра на деревьях – следующий год будет урожайным.
  • Домашние гуси в небо рвутся – к ранней осени.

Именины сегодня отмечают: Георгий, Евгений, Анна, Петр, Иван, Федор, Роман.

Народные приметы на 4 августа

Народные приметы на 4 августа4 августа на Руси девушки молили о даровании им небесной красоты. Свои чаяния и надежды адресовали святой Марии Магдалине — одной из жён-мироносиц, свидетельницы воскрешения Христа из мертвых. Церковь именно сегодня чтит её память.

  • Работать в поле – плохая примета. Может поразить молния. Но если срочно надо, то стоит помолиться святой покровительнице дня, и она защитит от громовых стрел.
  • Сильная гроза – к хорошему сенокосу.
  • Сильные раскаты грома – к граду.
  • Опята появились – к неурожаю грибов.
  • Гроза весь день не прекращается – к урожаю фруктов в саду.
  • Пауки исчезли – к дождю.
  • Много слизняков – к сырой погоде.
  • Куры гуляют по двору во время дождя – к теплу.
  • Туман на рассвете – к ясному дню.

Именины сегодня отмечают: Корнилий, Михаил, Алексей, Мария.

Народные приметы на 5 августа

Народные приметы на 5 августа5 августа — день именовали Бессоником непросто так. В народе было принято работать допоздна. Начиналась страда, так что у крестьян работы было предостаточно. К тому же, в лесу к этому времени поспевали ягоды — отправлялись их собирать. Хозяйкам необходимо было успеть сделать домашние заготовки – компоты, варенье, джемы. Поэтому, в народе день 5 августа часто называли Калинник-Малинник.

  • Вечерний туман по земле стелется – к жаркой, солнечной погоде.
  • Много звезд на небе – к дождю через несколько дней.
  • Филин громко ухает – к холодам.
  • Короткий рассвет – к ветру.
  • Много спать – добра не видать.
  • Если в этот день дождь идет, это значит, что святой Трофим мужику в поле помогает.
  • Одинокому парню на Трофима нельзя выходить в лес. Считалось, что русалки в этот день водят хороводы, и горе тому, кто попадется им на глаза. Могут защекотать до смерти или напустить лихорадку.
  • Съесть сырую ягоду калины – к неудачам в любовных делах. Поэтому кушать ее дозволялось лишь в переработанном виде – до осени.
  • Съесть малину – наоборот: к большой и взаимной любви.
  • Умыться калиновым соком с утра – отбою от парней не будет!
  • Рубить ветки калины – к несчастью.
  • Считается, что в малиннике на Трофима гибнут злые духи.
  • Увидеть быка во сне – к затяжной страде и неурожайному году.
  • Хлеб приснился – к ссорам и неприятностям. Черствый хлеб – дурной знак, он предвещает разлад в доме.

Именины сегодня отмечают: Михаил, Анна, Андрей, Трофим, Виталий, Федор.

Народные приметы на 6 августа

Народные приметы на 6 августа6 августа начинаются сильные грозы. Причём непогода «баловала» ещё и молниями, которых крестьяне очень боялись, а потому старались в этот день в поле не выходить. В некоторых губерниях считалось, что сильные грозы — это происки местных деревенских колдунов. Если верить фольклору, самые сильные чародеи якобы могли оборачиваться в огненный шар и колесить по полю, уничтожая все на своем пути.

  • Работать в поле – к пожару. Есть даже пословица такая: на святого Бориса за хлеб не берися.
  • Клейкие, липкие зерна в колосьях – уборку урожая надо отложить еще на несколько дней, пока зерно не дозреет.
  • Дождь с утра – к ясному дню.
  • Роса до полудня – к грозе.
  • Мухи жужжат с раннего утра – к солнечной погоде.
  • Мух не слышно – к дождю.
  • Если солому, оставшуюся от сегодняшней уборки урожая, использовать при строительстве, то такой дом долго не прослужит.
  • Южный ветер подул – к ненастью.
  • Цыплята жмутся к курице – к затяжным дождям.
  • Считается, что в этот день птицы в лесу замолкают («задумываются»).
  • С осины пух полетел – в лесу созрели грибы-подосиновики.
  • Тот, кто родился в этот день, вырастет оптимистом, любящим людей.
  • Если эта дата выпадает на полнолуние, лес для постройки дома рубить нельзя. В противном случае скандалы в новом доме станут обычным явлением.

6 августа — именины сегодня отмечают: Афанасий, Кристина, Иларион, Анатолий, Глеб, Иван, Давид, Николай, Роман, Борис.

Народные приметы на 7 августа

Народные приметы на 7 августа7 августа — и всё больше народные приметы говорят о том, что грядёт-катит осень. Анну Холодницу в народе называли зимоуказательницей, поскольку дни постепенно становились все более холодными. Считается, что с этого дня наступают первые утренники – легкие предрассветные заморозки.

  • Заморозки на Анну – к ранней и студеной зиме.
  • Дождь с утра – к снежной зиме.
  • Какая погода будет до полудня – таким и будет декабрь. Погода после полудня предсказывала погоду в январе и в феврале.
  • Слишком большие муравейники в лесу – к холодной зиме.
  • Большой урожай желудей – зима будет теплой.
  • Ночью холодно – к морозной зиме.
  • Добрая примета – крестить детей и играть свадьбы на Анну.
  • Тот, кто в этот день родится – вырастет здоровым и счастливым.
  • Ругаться и устраивать скандалы – плохая примета! Поэтому воздержитесь от негативных эмоций.
  • Роса на лугу замерзла – к особо сильным холодам зимой.
  • Иней на окнах – к морозам в октябре.
  • Черемуха плодоносит – осень наступит еще не скоро!

Именины сегодня отмечают: Николай, Ираида, Анна, Макар, Александр.

Народные приметы на 8 августа

Народные приметы на 8 августа8 августа, примечали в народе, погода всегда была хорошей. День выдавался теплым, сухим и солнечным, поэтому работали в поле, в саду и в огороде. Вот только женщинам в поле выходить на Ермолая не разрешалось — это мужской день.

  • Если во время уборки урожая крестьянин заткнет себе за пояс несколько ржаных колосьев – у него спина болеть не будет, а сил хватит до самого вечера.
  • Считается, что травы, собранные в этот день, обладают целебной силой. Но собирать их надо не раньше полудня, когда земля и воздух напитают их живительной влагой.
  • Повязать на запястье алую шерстяную нить накануне уборки урожая – обеспечить себя силой и здоровьем.
  • В этот день нельзя одалживать кому-либо рабочие инструменты – к потере здоровья. Но если без этого никак – надо положить инструмент на землю, а не передавать его из рук в руки.
  • Яблоки есть до Яблочного Спаса – дурная примета.
  • Рукодельничать 8 августа – к несчастьям в супружеской жизни.
  • Тот, чье имя начинается на букву Е, будет особенно везучим в день святого Ермолая.
  • Кошка улеглась рядом с вами – к удаче и богатству.

Именины сегодня отмечают: Прасковья, Моисей, Федор, Сергей, Игнатий.

Народные приметы на 9 августа

Народные приметы на 9 августа9 августа начинали на Руси уборку овса. Однако зачастую погода вносила коррективы в планы — как правило, шли дожди с грозами и молниями, так что люди старались не выходить из дома.

  • Работать в поле на Пантелеймона – к пожару.
  • Если больной отстоит в церкви молебен в честь святого Пантелеймона, а дома будет молиться на его икону, вскоре он выздоровеет.
  • Если ребенок съест в этот день хоть один капустный лист – учеба легко даваться будет.
  • Цветок подсолнуха, сорванный на собственном огороде и поставленный в вазу, принесет вам счастье.
  • Отправиться в этот день в путешествие – добрая примета.
  • Тот, кто на Пантелеймона родился, будет обладать способностями к медицине и целительству. Такой человек вырастет трудолюбивым, ему будет дана способность исцелять болезни с помощью трав.
  • Возить зерно и сено 9 августа – грех.

Именины сегодня отмечают: Герман, Наум, Платон, Кирилл, Николай, Климент, Константин, Иван, Анфиса.

Народные приметы на 10 августа

Народные приметы на 10 августа10 августа — день особый. Славили кузнецов. И вполне оправданно — люди этой профессии были первыми помощниками крестьян в период полевых работ. А ещё кузнецам приписывали магические способности — они же… буквально… подчиняли и усмиряли огонь. Бытовало также мнение, что они — колдуны и знаются с потусторонними силами.

  • Если в этот день вы отправились в лес за ягодами, первый собранный стакан надо отдать в чужие руки – для большого урожая.
  • Если вам удалось собрать много ягод, не рассказывайте об удачных местах сбора – леший обманет. То же самое касается и грибов.
  • Когда за грибами или ягодами идет женщина, она должна пребывать в хорошем настроении. Также у нее не должно быть месячных, иначе вернется домой с пустой корзиной.
  • Нельзя в этот день меняться чем-либо. Иначе такая вещь испортится, либо пропадет. По этой же причине не стоит брать и давать деньги взаймы, а также отправляться за покупками.
  • Груша, съеденная в этот день, успокаивает беспокойный и буйный нрав.
  • Если вы не знаете, какое решение принять, съешьте грушу на закате Солнца, и нужное решение придет к вам во сне.
  • Если в эту ночь подвесить к детской кроватке грушевую веточку или небольшую фигурку из грушевой древесины, это усилит способности ребенка к обучению.
  • Тот, кто в этот день свадьбу играет, долго жить не будет.

Именины сегодня отмечают: Ефим, Никанор, Иван, Прохор, Николай, Василий, Павел, Юлиан, Сергей, Елена.

Народные приметы на 11 августа

Народные приметы на 11 августа11 августа, примечали в народе, по утрам становится не по-летнему прохладно. А ещё в этот день случались туманы, потому его называли Туманником. На горизонте нынче полыхают зарницы – отблески далеких молний.

  • Нет в этот день заморозков-калинников – начало сентября будет теплым и благоприятным для земледелия.
  • Туман с утра – к плохому сбору меда.
  • Туманный день – к хорошему урожаю ячменя, овса и других зерновых культур.
  • Овес зеленый – к дождливой осени.
  • Частые зарницы в небе – к урожаю зерновых.
  • Много орехов и ягод – к холодной зиме.
  • Мало грибов – зима будет морозной и снежной.
  • Умыться соком калины с утра – быть красивой и белокожей до самой свадьбы.
  • Если прислониться к стволу калины, растущей во дворе, можно обеспечить себя здоровьем и уберечься от простуд. Вот только к самому дереву следует относиться с любовью и осторожностью. Ни в коем случае не допускается ломать ветки, слишком сильно трясти крону. И не дай Бог – срубить калину в этот день! Счастья и здоровья вам не видать до конца жизни.
  • Тот, кто родился 11 августа, вырастет гордым и выносливым.

Именины сегодня отмечают: Александр, Константин, Михаил, Кузьма, Серафима, Алексей, Анатолий, Вениамин, Николай, Роман.

Народные приметы на 12 августа

Народные приметы на 12 августа12 августа в народе считали, что в Силин день даже самый слабый мужик превращается в богатыря. А также верили — если эти сутки провести в тяжёлой работе, то и в другие дни будешь здоровым, могучим и активным. 12 августа даже проводили обряды, связанные с набором силы.

  • На улице пасмурно и прохладно – дождя можно не ждать.
  • Насекомые больно кусаются, жалят скотину – к дождю.
  • Звезды сильно мерцают в предрассветном небе – к дождю.
  • Мелкий дождь при сильном ветре – к затяжному ненастью.
  • Начать сев озимых в этот день – обеспечить себе прекрасный урожай.
  • Много рябины поспело – к дождливой осени и ранней, морозной зиме.
  • Порывистый ветер без дождя – к ясной погоде на следующий день.
  • Сильная гроза – к долгой осени.
  • Иней на деревьях – к богатому урожаю озимых хлебов.
  • Тепло и сухо – к урожаю грибов.
  • Кошка старательно умывается – к хорошей погоде.

Именины сегодня отмечают: Агния, Ангелина, Герман, Анатолий, Иван, Максим, Валентин, Павел.

Народные приметы на 13 августа

Народные приметы на 13 августа13 августа — этот день предшествует Успенскому посту, который начнётся 14 августа и продлится до 27 числа. Пост этот строгий, однако не такой голодный как, например, Великий.

  • Предрассветный туман быстро рассеивается? К ясной, хорошей погоде.
  • Паутина летает – к продолжительной жаре.
  • Густой туман стоит над лесом – к хорошему урожаю грибов.
  • Много ласточек летает вокруг – к скорой осени.

Именины 13 августа отмечают: Антон, Максим, Арсений, Владимир, Николай, Сергей, Константин, Василий, Георгий, Юрий.

Народные приметы на 14 августа

Народные приметы на 14 августа14 августа отмечается сразу несколько праздников: Изнесение Креста Господня, празднество Всемилостивому Спасу и Пресвятой Богородице, память семи мучеников Маккавеев.

  • Какой будет погода сегодня – такой она будет и 28 августа
  • Крупная малина на Спас – можно сеять рожь пораньше.
  • Средние или мелкие ягоды – с посевами лучше подождать.
  • Хорошая погода 14 августа – уродится много приплоду Дождь идет – рожь в этот день лучше не сеять
  • Раннее утро может и легким морозцем прихватить: «Пришел Спас — держи рукавички про запас».
  • «Начинай на первый Спас заламывать горох, пахать под озимы, отделывать овины».
  • «Первый Спас — пчеле указ». Считается, что с этого дня пчелы перестают носить взяток, и если не заломить вовремя сотов, соседские пчелы весь мед перетаскают.
  • И именно в это время строгие блюстители народных обычаев и религиозных обрядов позволяют себе в первый раз за все лето медку попробовать. Да и то после освящения его в церкви, где в этот день благословляется его употребление в пищу, а потому первый Спас еще и медовым называют.

Именины у Антонина, Леонтия, Гурия, Елеазара, Александра, Киндея, Дмитрия, Тимофея, Софь.

Народные приметы на 15 августа

Народные приметы на 15 августа15 августа на Руси связывали с лошадьми. Ведь Степан Сеновал — их покровитель. Была традиция поить в этот день животных освящённых водой — перед этим нужно было погрузить в неё любой серебряный предмет.

  • Какая погода в этот день – таким будет весь сентябрь.
  • Венок, сплетенный 15 августа из 12 трав, защитит всю семью от осенних хворей.
  • Дождливая погода – к хорошему урожаю картофеля. Также дождливый день предвещает отсутствие пожаров до конца года.
  • Северо-восточный ветер дует – к неурожаю зерновых.
  • Если с утра стоит сухая погода – будет сухо 6 недель. Если дождливо – следующие 6 недель обещают быть ненастными.
  • Растущая Луна в этот день – к сухой погоде. Новолуние – к сырой.
  • Дождливый день при новолунии – к урожаю грибов.
  • Пауки плетут маленькую, но аккуратную паутину – к сильным ветрам.
  • Кошки стены когтями скребут – к ненастью. Такое поведение кошки – несчастливое для рыбаков: клева в этот день не будет.
  • Бурундуки свистят – к солнечному и безветренному дню.
  • Лягушки громко квакают – к дождю.
  • Не слышно лягушек – к сильным утренним заморозкам.
  • Попутный ветер в первой половине дня – к солнечной погоде.

Именины сегодня отмечают: Платон, Кирилл, Роман, Федор, Василий, Иван, Степан, Тарас.

Народные приметы на 16 августа

Народные приметы на 16 августаМалинником 16 августа называли по той простой причине, что в это время как раз-таки и созревала малина. А эту ягоду очень любили. Причём ценили её не только как лакомство, но и за целебные свойства. Малину широко использовали для лечения простуд, нервных и других заболеваний.

  • Какая погода в этот день – таким и будет октябрь.
  • Сильно дует ветер – к снежной зиме.
  • Какая погода на Антония, таким будет и Исаакий (19 декабря).
  • Южный ветер дует – к морозной зиме.
  • Встреча с медведем в лесу в этот день предвещает счастье. Если сумеете убежать!
  • Ветер с ног сбивает – к морозной и снежной зиме.
  • Куры и утки линяют – скоро наступят холода.
  • Облака медленно плывут по небу – жди сильного ветра!
  • Нельзя в этот день затевать уборку в доме. Если дома чисто – и в кошельке будет чистота (в смысле «пусто»)!
  • Дождь пошел – через семь недель закончится.
  • Облака на горизонте вытянулись в одну линию – к ветру.

Именины сегодня отмечают: Николай, Вячеслав, Кузьма, Иван, Антон, Исаакий.

Народные приметы на 17 августа

Народные приметы на 17 августа17 августа начинались мелкие дожди. Морось очень губительная для сена, а потому главная задача крестьян на эти дни — укрыть его в амбарах и защитить от влаги. Но некоторые суеверные люди боялись убирать копны в эти сутки.

  • Молитва семи отрокам Эфесским в этот день надежно защищает от бессонницы и помогает успокоить плачущих младенцев.
  • Жаркий день – к хорошему сенокосу.
  • Дождь – к неудачному сенокосу.
  • Много малины – к хорошему урожаю зерновых.
  • Одалживать деньги или самому брать в долг – к бедности.
  • Сильная гроза – к урожаю сена (отавы).
  • Много росы – к неурожаю льна.
  • Какая погода 17 августа – таким и будет весь ноябрь.
  • Светлый и солнечный день – начало зимы будет мягким и приятным.
  • Ненастный и дождливый день – к суровому ноябрю.

Именины сегодня отмечают: Константин, Дмитрий, Михаил, Кузьма, Евдокия, Ирина, Ия, Дарья, Андрей, Иван.

Народные приметы на 18 августа

Народные приметы на 18 августа18 августа у крестьян бытовала традиция — заклинали жнивы. В полях, обернувшись на четыре стороны, призывали землю помочь в созревании посевов. Делалось это для того, чтобы нечистая сила не испортила плодородные земли.

  • Эхо на закате слышно далеко – к жаркой погоде. Не слышно эха – к дождю.
  • Если в этот день поделиться урожаем с соседом – спина болеть будет.
  • Есть на поле – к неурожаю в следующем году.
  • Всякую работу в этот день надо выполнять молча, а то удачи не будет. Исключение составляют молодые замужние женщины.
  • Какая погода в этот день – таким и будет весь декабрь.
  • Чтобы весь год быть здоровым и белолицым, в этот день обязательно надо съесть лук, соль, хлеб и квас.
  • Чайки в воде купаются – к ненастью.
  • На дне реки видно пиявок – к жаркой погоде.
  • Пиявки плывут по поверхности воды – к скорому дождю.
  • На улице холодно, а на реке (болоте) громко квакают лягушки – скоро потеплеет.

Именины сегодня отмечают: Иван, Евдокия, Кристина, Мария, Нонна, Дарья, Ефим, Викентий, Максимилиан.

Народные приметы на 19 августа

Народные приметы на 19 августа19 августа –  Яблочный Спас это один из самых важных праздников для крестьян. По сути, в этот день встречали осень, примечая, что погода становилась прохладной, а журавли начинали собираться в тёплые края.

  • Съев последний кусочек яблока на Спас, надо загадать желание, и вскоре оно сбудется.
  • Какая погода в этот день, таким и будет январь. Эта же погода ожидается и на Покров (14 октября).
  • Жаркий и сухой день – к теплой осени.
  • Дождь идет – к осеннему ненастью.
  • С этого дня начинается ранний листопад, природа готовится к осени, ночи становятся холодными.
  • Яблоки, собранные в Спас, дольше хранятся.
  • Дождь после Яблочного Спаса вреден для хлебов. Поэтому яровые культуры полагалось собрать до этого праздника. Эта же примета относится и к луку – его тоже следует убрать с огородов.
  • Если в Спас при северном ветре сажать озимую рожь, она уродится крупной и обильной.

Именины сегодня отмечают: Андрей, Тимофей, Агапий, Фекла, Феофан, Евтихиан.

Народные приметы на 20 августа

Народные приметы на 20 августа20 августа за малиной в лес больше не ходят, а лето делает решительный поворот к осени. В этот день начинают сеять озимые, потому как завершается пора летних гроз.

  • Наступила Марина – не ищи в лесу малины.
  • Аисты в теплые края улетают – к ранней и холодной осени.
  • В паутине не видно пауков – погода скоро испортится.
  • Пена на воде в реках – к дождю.
  • Алый рассвет – к дождю.
  • Мало облаков на небе – к жаркому дню.
  • Облака выстилаются на горизонте в одну линию – к дождю.
  • Петухи громко и дружно поют – следующий день обещает быть жарким.
  • Табак в трубке и в сигаретах быстро сыреет на улице – к дождю.
  • Утром выглянула радуга – к дождю. Радуга вечером – к погожему дню.
  • Луна в бледном кольце – к ветру и дождю.
  • Кольцо вокруг Луны алое – к ветреной, но сухой погоде.
  • Перед рассветом по воде стелется туман – к ясному дню.
  • Ветер дует с востока или с запада – к урожаю озимых.

Именины сегодня отмечают: Афанасий, Никанор, Петр, Иван, Антон, Александр, Митрофан, Дмитрий, Михаил, Василий.

Народные приметы на 21 августа

Народные приметы на 21 августа21 августа — Ветрогоном этот день именовали, потому как дули достаточно сильные ветры. Их представляли в виде живых существ – бородатых стариков, закованных в цепи на краю земли. Раз в год, в Миронов день, они вырываются и бродят по миру, поднимая пыль столбом и наводя простуду на людей.

  • Какая погода в этот день – таким и будет весь январь.
  • Вихри особенно сильные – до бабьего лета будет холодно.
  • Дует южный ветер – к хорошему урожаю овса.
  • Иней с утра – следующий год будет урожайным.
  • Северный ветер (сиверко) дует – к урожаю ржи и скорым холодам.
  • Новолуние в этот день – к перемене погоды.
  • Легкий, едва заметный холодок – к теплой осени. Сильная буря – к дождливому сентябрю.
  • Жаркая погода в этот день – к долгому бабьему лету.
  • За окном дождливо – к ненастной осени.
  • В полдень на реке не видно ряби – к теплой осени и мягкой зиме.
  • Много ягод – к морозной зиме.
  • Большой урожай рябины – к скорым заморозкам.

Именины сегодня отмечают: Моисей, Герман, Григорий, Иосиф, Николай, Федор, Мирон, Леонид, Емельян.

Народные приметы на 22 августа

Народные приметы на 22 августа22 августа – День Матвея — ещё один предвестник грядущей осени. Воздух постепенно остывает, Солнце «укладывается спать» всё раньше. Да и погода 22 августа, как правило, не радует хорошим настроением — и дождь идёт, и ветер рвёт.

  • Доить корову в этот день надо в одиночестве, опасаясь дурного глаза. После дойки ведро нельзя ставить на стул или на стол, иначе у Буренки молоко пропадет. Также доярке не стоит говорить, сколько молока она с утра надоила – к болезни коровы.
  • Сурки громко свистят – тепло продлится до середины осени.
  • Ночь ясная, а росы нет – к дождю на следующее утро.
  • Много росы – к жаркому дню.
  • Дождь идет – до конца августа простоит ненастье.
  • Молодой месяц хорошо виден на небе – до конца месяца будет жарко.
  • Ненастный день – к неурожаю на следующий год.
  • Сильный южный ветер – зимой будет много снега.
  • Овес поспел к Матфееву дню – к урожаю орехов.
  • Сильный ветер – к суровой, морозной зиме.
  • Стельная корова ложится головой на полдень – отелится днем. Если на полночь – вечером или ночью.
  • Тихая, спокойная погода – к тихой осени и поздней зиме.

Именины сегодня отмечают: Леонтий, Макар, Петр, Григорий, Яков, Иван, Антон, Самуил, Дмитрий, Юлиан.

Народные приметы на 23 августа

Народные приметы на 23 августа23 августа — этот день в народе называли — Водоколебатель. Наблюдая за реками и озёрами, пытались определить, какой будет погода зимой и осенью. Еще этот день называли «Зоречник» из-за алых вечерних и утренних зорь.

  • На воде нет волн, и лодки у берега не раскачиваются – осень будет тихой и спокойной, а зима – мягкой.
  • Волны на воде в полдень – к суровой зиме и холодной осени.
  • Какая погода на Лаврентия – такой и будет вся осень.
  • Дождь на Лаврентия – к дождливой, но теплой осени.
  • Тихие воды – к хорошей рыбалке в августе и сентябре.
  • Мелкая рябь на воде – август и сентябрь будут ветреными и дождливыми.
  • Новолуние – к теплу.
  • Если до полудня умоешься водой из родника – станешь еще красивее!
  • Много желудей на дубе – следующий год обещает быть урожайным!
  • Птицы не поют – к дождю.
  • Рыба на закате не плещет хвостом – следующий день будет дождливым.
  • Иней с утра – к ранней и холодной зиме.
  • Листья липы желтеют снизу – к хорошему урожаю озимых.

Именины сегодня отмечают: Роман, Вячеслав, Афанасий.

Народные приметы на 24 августа

Народные приметы на 24 августа24 августа — в народе примечали, что с деревьев начинают осыпаться листья. И! Этот день наши предки считали довольно страшным — верили, что по кладбищам разгуливают привидения. На погостах  и на болотах загораются блуждающие огоньки. Бытует мнение, что это души утопленников, висельников и людей, погибших неестественной смертью, выходят на волю.

  • Приметы о погоде наблюдались веками. Вот что наши прабабушки и прадедушки замечали:
  • В течение трёх дней будет хорошая погода, если 24 августа – безветренный день.
  • Если 24 августа выпадет на новолуние или день будет непогожий – осень придёт тёплая и солнечная.
  • В день Евпатия Коловрата туман – примета приближающегося дождя.
  • Если орехов в день сбора урожая гораздо больше, чем грибов, зима придёт холодная и снежная.
  • Дождь ранним утром (во время восхода) затянется на несколько дней. Сентябрь обещает быть недождливым, если 24 августа ярко светит солнце.
  • Если звёзды появляются яркие, то скоро ожидается дождь.
  • Дым от костра по земле стелется? К дождю.
  • Большой урожай орехов – к холодной и вьюжной зиме.
  • Мало грибов в лесу – зимой будет морозно.
  • Безветренная погода – тепло установится надолго.
  • Дождь на рассвете – вся неделя будет ненастной.
  • Солнце ярко светит – в сентябре дождей не будет.
  • Туман утром над водой стелется – вся неделя будет теплой.

Именины сегодня отмечают: Мария, Макар, Максим, Марк, Мартин, Федор, Александр, Василий.

Народные приметы на 25 августа

Народные приметы на 25 августа25 августа — в народе примечали: на Фотия возможны первые заморозки. Да и в воздухе уже чувствуется осень: деревья начинают терять листья, а многие перелетные птицы уже готовились отправиться в теплые края.

  • На Фотия клен первые листья роняет.
  • Тот, кто родился 25 августа, вырастет чадолюбивым. Из таких людей получаются хорошие отцы и матери.
  • Иней с утра – к богатому урожаю озимых.
  • Дождь идет – к короткому бабьему лету.
  • За окном тепло и ясно – в лесу будет много белых грибов.
  • Кошка старательно умывается – солнышко намывает (т.е. будет хорошая погода).
  • Молодой месяц на небе – к сильному, порывистому ветру на следующий день.
  • Лягушки громко квакают – к дождю.
  • Если молодая девушка в этот день в церковь не зайдет – замуж никогда не выйдет.
  • Если девушка перед сном положит под подушку белый носовой платок – ночью ей приснится будущий супруг.
  • Кроты из нор выходят – к дождю и продолжительному ненастью.

Именины сегодня отмечают: Федор, Вячеслав, Михаил, Сергей, Дмитрий, Василий, Алексей, Степан, Леонид, Памфил.

Народные приметы на 26 августа

Народные приметы на 26 августа26 августа, который было принято проводить в трудах и заботах. Крестьяне убирались в закромах – местах для хранения нового урожая и припасов на зиму. В этот день заговаривали зерно и домашние заготовки, защищая их от дурного, завистливого глаза.

  • Сова всю ночь не замолкает – к перемене погоды.
  • По погоде предсказывали течение зимы. День выдался жарким? Зима будет холодной. За окном холодно – к мягкой и теплой зиме. Дождь предвещал зимние вьюги и бураны. Чем дождливее день – тем более снежной будет зима.
  • Сильный ветер – сентябрь будет дождливым.
  • Легкий, ласковый ветерок – к жаркой погоде.
  • Сено на сеновале сыреет – к дождю.
  • Молодой месяц ярко-красного цвета – к дождю.
  • Месяц расположен на небе рогами вниз – к ненастью.
  • Луна в кольце – к переменчивой погоде.
  • Много грибов в лесу – следующий год порадует обильным урожаем зерновых.

Именины сегодня отмечают: Евдокия, Ксения, Парамон, Яков, Тихон, Максим, Николай, Константин, Василий, Иван.

Народные приметы на 27 августа

Народные приметы на 27 августа27 августа по астрономическому календарю — это начало осени. И она всё чаще напоминает о своём скором приближении внезапно подувшим прохладным ветром и уже нежаркими вечерами. Обычно в этот день начинается первый осенний листопад.

  • Журавли на юг улетают – морозы наступят уже в начале октября.
  • Ветер тихий – к сухой и теплой осени.
  • Сильный ветер – к дождливому и холодному сентябрю.
  • Сильный ветер после длительного затишья – к дождю.
  • Алая утренняя заря – к сильному ветру весь день.
  • Северный ветер дует – к хорошему урожаю ржи.
  • Новолуние в этот день – через неделю погода резко поменяется.

Именины сегодня отмечают: Аркадий, Александр, Николай, Матвей, Федор, Василий, Алексей, Ева, Евдокия, Владимир.

Народные приметы на 28 августа

Народные приметы на 28 августа28 августа – в праздник Успения Пресвятой Богородицы — православные вспоминают земную жизнь и светлый переход Божьей Матери на небеса. Отмечать торжество начали еще в период раннего христианства. В VI веке он праздновался уже повсеместно.

  • Теплая погода в этот день – к ненастному бабьему лету и теплой осени.
  • Увидеть радугу на Успение – к мягкой, благодатной осени.
  • Много паутины в лесу – зима будет безветренной, но морозной.

Именины сегодня отмечают: Василий, Александр, Федор, Максим, Мария, Макар, Марк, Сусанна, Неофит, Гай, Донат и Евпл.

Народные приметы на 29 августа

Народные приметы на 29 августа29 августа — Ореховый Спас, отмечаемый в России — третий по счёту (после Яблочного и Медового). Традиция дня — освящаются в храме орехи, собранные накануне. Кроме того, примечают: чем больше орехов в лесу, тем больше хлеба в полях будет на следующий год.

  • Лодки на воде стоят спокойно – к тихой, безветренной осени и мягкой зиме.
  • В небе видно улетающих журавлей – к морозам на Покров. Журавлей видно в поле – к поздней зиме.
  • Много орехов – много хлеба.
  • Найти в Ореховый Спас орех-двойчатку или тройчатку – к богатству.
  • Наступить даже на крошку хлеба в этот день – грех.
  • Отправиться в этот день в дорогу – к благоприятному пути, задуманное пройдет успешно.
  • Тот, кто родился 29 августа, редко вырастает красивым. Но ему от природы даны тайные знания.

Именины сегодня отмечают: Яков, Александр, Анна, Герасим, Степан.

Народные приметы на 30 августа

Народные приметы на 30 августа30 августа наши далёкие предки прославляли божество осеннего солнца — Таусень. Согласно славянским легендам, он был старшим братом древнего бога Коляды. Ежегодно Таусень приходит на землю и прокладывает дорогу зиме.

  • Утренний туман и обильные росы – к хорошей погоде.
  • Небо затянуто темными тучами – к продолжительному ненастью.
  • Ярко-золотистая утренняя и вечерняя заря – к теплому, погожему деньку.
  • Иней с утра – следующий год будет урожайным.
  • Птицы улетели – лето ушло.
  • Тот, кто родился 30 августа, вырастет мирным и незлобивым. Он проживет долгую и счастливую жизнь, а в зрелом возрасте ему откроются способности к целительству.
  • Если в этот день вы делаете домашние заготовки – нельзя ходить в церковь, на кладбище и поминать черта.
  • Неудачный день для сватовства, помолвки и свадьбы.
  • Гадать, колдовать и долго смотреться в зеркало 30 августа крайне вредно!

Именины сегодня отмечают: Илья, Мирон, Павел, Дмитрий, Алексей.

Приметы и наблюдения, накопленные нашими предками, весьма помогают в повседневной жизни. Знахари и гадалки, умело применяя эти инструменты, настоятельно рекомендуют уделять им пристальное внимание при планировании своих действий и поступков. Но, разумеется, решать только Вам!)

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Народные приметы на август - погодные и бытовые

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