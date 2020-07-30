Население Крыма с 2014 года выросло на 20 тысяч человек

Причина роста – не высокая рождаемость, а миграция.

Население Крыма с 2014 года выросло примерно на 20 тысяч, сообщила руководитель управления Федеральной службы государственной статистики по Республике Крым и городу Севастополю (Крымстат) Ольга Балдина.

В 2014 году в Республике Крым, по данным переписи, проживало 1,89 млн. человек. По данным текущего учета мы имеем 1,91 млн. населения. Движение было — миграционное, естественное движение. Прирост в Крыму обеспечен, вы знаете, за счет миграционного движения, — сказала Балдина.

Она добавила, что, по данным переписи 2014 года, по национальному составу населения 65% заявили себя как русские, 16% — украинцами, 12% — крымскими татарами. Всего же в регионе проживают представители 175 национальностей.

Относительно переписи 2002 года структура национальностей изменилась в пользу увеличения доли русских. Будет интересно, как динамика развивается по данным переписи 2021 года, — отметила глава Крымстата.

Перепись населения в Крыму начнется в апреле следующего года. Переписчики будут собирать данные в электронном виде, причем они должны вносить ответы, не требуя у опрашиваемых документов, подтверждающих ту или иную информацию, а также не должны настаивать, если человек отказывается отвечать на тот или иной вопрос — графа просто останется незаполненной.

Чтобы обеспечить безопасность переписчиков, проработан алгоритм работы с полицией. Всего в Республике Крым будут работать 4,7 тыс. переписчиков, немногим более 1 тысячи — в Севастополе.

Постановление правительства РФ о переносе Всероссийской переписи населения с осени 2020 года на апрель 2021 года было опубликовано ранее на официальном портале правовой информации. Главным нововведением предстоящей переписи станет возможность самостоятельного заполнения жителями России электронного переписного листа на портале госуслуг. При обходе жилых помещений переписчики будут использовать планшеты со специальным программным обеспечением. Также участвовать в переписи можно будет на переписных участках, в том числе в помещениях многофункциональных центров оказания государственных и муниципальных услуг «Мои документы».

Предварительные итоги переписи будут подведены уже осенью следующего года, а окончательные итоги планируют опубликовать в четвертом квартале 2022 года. Изначально она должна была состояться в октябре 2020 года, но Росстат выступил с предложением перенести перепись на следующий год из-за распространения в России новой коронавирусной инфекции. В постановлении отмечается, что на отдаленных и труднодоступных территориях, транспортное сообщение с которыми будет затруднено, Всероссийская перепись населения пройдет с 1 октября 2020 по 30 июня 2021 года.

По материалам ТАСС и Крымстат.