 Нашлась пропавшая 11 марта в Бахчисарайском районе 15-летняя девочка

Жива-здорова, «была со знакомым».

Сотрудниками полиции установлено местонахождение пропавшей в Бахчисарайском районе несовершеннолетней. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РК.

Напомним, в дежурную часть ОМВД России по Бахчисарайскому району обратилась местная жительница с заявлением о пропаже ее несовершеннолетней дочери. Утром 11 марта девочка, как обычно, ушла из дома в школу, расположенную в соседнем селе. Однако в учебном заведении подросток в этот день так и не появилась, домой не вернулась, на телефонные звонки не отвечала.

Сотрудниками полиции незамедлительно были предприняты меры к розыску несовершеннолетней, ориентированы все ОВД республики, наряды полиции получили ориентировку с приметами пропавшей. Полицейскими был отработан круг общения девочки. Проведенной проверкой было установлено, что семья девочки благополучная, созданы вес жилищно-бытовые условия для нормального проживания и воспитания ребенка, ранее фактов ухода подростка из дома не было. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий уже на следующий день сотрудниками полиции было установлено местонахождение пропавшей. Она находилась со своим знакомым. Каких-либо противоправных действий в отношении несовершеннолетней, к счастью, за время нахождения вне дома совершено не было, — рассказали в полиции.

В настоящее время девочку доставили домой, к родителям. С ней и ее семьей проведена профилактическая беседа.