Наталья Поклонская о рукопожатии Эрдогана и приглашении делегации Турции в Крым

Депутат Госдумы, экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская предложила властям Турции послать на полуостров делегацию. В то же время она пояснила слова Эрдогана о поддержке «Крымской платформы» (международного проекта Зеленского).

Участие Турции в саммите «Крымская платформа» является демонстрацией вовлечённости и интереса к судьбе полуострова. Но прежде чем принимать участие в таком сомнительном мероприятии, рекомендовала бы турецкой власти направить делегацию в Крым для непосредственного общения с людьми, чтобы потом не чувствовать себя обманутыми, красноречивыми и играющими словами политиками. Готова лично организовать сопровождение коллегам из Турции на полуострове, — написала на своей странице в Facebook Поклонская.

В то же время депутат «поразмышляла вслух» на тему понятий «аннексия» и «воля народа», а также вспомнила, как здоровалась за руку с президентом Турции.

Президент Турции не поддержал «аннексию» Крыма. Это правильно — я бы тоже не поддержала «аннексию» Стамбула. Здесь игра слов получается: воля народа — референдум, а насильственный захват — аннексия. Какой вопрос — такой и ответ. Когда я впервые встретилась с Эрдоганом, мне показалось, что для него важны принципы порядочности и мужества. Он искренне поприветствовал российскую делегацию. И принципиально важным для традиций турецкого народа, мужской гордости и последовательности является простое рукопожатие, которое не практикуется, к примеру, с недостойными людьми. Я являюсь одним из символов крымского референдума (Внимание! Не аннексии!). И знаковым было то самое рукопожатие Эрдогана с пожеланиями успехов в делах. Поэтому делаю вывод о поддержке Президентом воли людей, именно крымского референдума, конечно же, не «аннексии», — отметила Поклонская.

Не будем комментировать логику (и тезис про символы) экс-прокурора Крыма. Заметим лишь одно: Реджеп Тайип Эрдоган – яркий представитель «восточного политика», для которого нет категорических установок. Даже в день переговоров с украинским президентом Зеленским он разговаривал по телефону с Президентом России Владимиром Путиным. Примеров подобной «двухвекторной» политической линии масса: и по торговле, и по газопроводу, и по туризму, и по Карабаху, и по Сирии… Но не по Крыму. Здесь Эрдоган принципиален, и с кем бы не «ручкался», «аннексию» не признает (хотя бы в сиду собственных установок и воззрений на полуостров). Но при этом с Россией ссориться не собирается. Нашей стране тоже такая ссора с южным соседом не с руки, но и «дружба взасос» не нужна. Поэтому от визита (или не визита) турецкой делегации в Крым, давайте честно, ничего не изменится.

Егор Лиходеев.

Использованы фото со страницы в Facebook Н.Поклонской.