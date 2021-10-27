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 Наталья Поклонская ответила на угрозу главы МИД Украины
Фото Н.Поклонской в ВКонтакте

Наталья Поклонская ответила на угрозу главы МИД Украины

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 15:16 27.10.2021

Посол России в Кабо-Верде Наталья Поклонская с иронией ответила на угрозу главы МИД Украины Дмитрия Кулебы. Напомним, тот заявил, что киевские власти никогда не забудут Поклонскую и не оставят ее в покое. По его словам, вопросами экстрадиции российского дипломата занимаются Генпрокуратура, Минюст, МВД. Ответ не заставил себя долго ждать.

Я тоже никогда их не забуду. А также помню про тех, кто устроил госпереворот на Украине и их прислужников, которые превратили некогда цветущую и развивающуюся страну в руину, — сказала Поклонская РИА Новости.

Отметим, что ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила украинским властям об «абсолютном иммунитете» Поклонской от враждебных действий представителей иных государств, указав на то, то ее назначение на пост посла России в Кабо-Верде «не имеет отношения к Украине».

Наталья Поклонская ответила на угрозу главы МИД Украины

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