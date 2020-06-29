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Наталья Поклонская подвела итог конкурса #НяшМяш

Наталья Поклонская подвела итог конкурса #НяшМяш

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 13:36 29.06.2020

Совсем недавно депутат Госдумы, экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская объявила конкурс с хэштегом #НяшМяш, и вот – названа аниме-картинка победитель. Вот она:

Наталья Поклонская подвела итог конкурса #НяшМяш

Друзья! Настала пора подвести итоги конкурса на лучшее аниме со мной. Выбирать было трудно: все работы яркие, и каждая по-своему запоминающаяся. Прежде всего, хочу поблагодарить каждого участника и пожелать успехов в жизни! Всего поступило несколько десятков работ из России, Украины, Японии, Италии и других стран. Но, как в любом конкурсе, у нас должен быть победитель, и я хочу поделиться с вами его картинкой #НяшМяш. По моему мнению, очень симпатичная, — написала на своей странице в Facebook Поклонская.

Правда она не указала, кто же автор этого «сурового аниме». Равно как осталась загадкой судьба «призовых мест» конкурса и собственно награда победителю.

Наталья Поклонская подвела итог конкурса #НяшМяш

Иллюстрации — со страницы Н.Поклонской в Facebook.

Наталья Поклонская подвела итог конкурса #НяшМяш

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