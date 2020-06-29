Наталья Поклонская подвела итог конкурса #НяшМяш

Совсем недавно депутат Госдумы, экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская объявила конкурс с хэштегом #НяшМяш , и вот – названа аниме-картинка победитель. Вот она:

Друзья! Настала пора подвести итоги конкурса на лучшее аниме со мной. Выбирать было трудно: все работы яркие, и каждая по-своему запоминающаяся. Прежде всего, хочу поблагодарить каждого участника и пожелать успехов в жизни! Всего поступило несколько десятков работ из России, Украины, Японии, Италии и других стран. Но, как в любом конкурсе, у нас должен быть победитель, и я хочу поделиться с вами его картинкой #НяшМяш . По моему мнению, очень симпатичная, — написала на своей странице в Facebook Поклонская.

Правда она не указала, кто же автор этого «сурового аниме». Равно как осталась загадкой судьба «призовых мест» конкурса и собственно награда победителю.

Иллюстрации — со страницы Н.Поклонской в Facebook.