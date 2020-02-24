Наталья Поклонская решила заступиться за «Севастопольский Морской банк»

Депутат Госдумы РФ, экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская сообщила, что направила запрос в Генпрокуратуру РФ с просьбой проверить факты о захвате «Севастопольского морского банка».

На днях ко мне обратились за помощью сотрудники АО «Севастопольский Морской банк» и рассказали ужасные вещи. Дело в том, что крымский банк «кому-то» приглянулся: после ежедневных проверок владельцам банка было предложено продать его за один рубль (есть у нас такая монетка — сейчас на неё даже жвачку не купишь). После отказа от такой «головокружительной сделки века» (в конце января этого года) здание банка было захвачено ЧОП «Дубровник».

«А как же банковская тайна?» — спросите вы. Не знаю. По сей день банком управляет «временная администрация» — у неё под контролем все секретные бумаги и активы. Конечно, довести банк до банкротства не составит труда, а потом «дело в шляпе», как говорится. И бизнес будет продан не за рубль, а за 50 копеек — сдачи не надо.