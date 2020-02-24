Наталья Поклонская решила заступиться за «Севастопольский Морской банк»

Депутат Госдумы РФ, экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская сообщила, что направила запрос в Генпрокуратуру РФ с просьбой проверить факты о захвате «Севастопольского морского банка».
На днях ко мне обратились за помощью сотрудники АО «Севастопольский Морской банк» и рассказали ужасные вещи. Дело в том, что крымский банк «кому-то» приглянулся: после ежедневных проверок владельцам банка было предложено продать его за один рубль (есть у нас такая монетка — сейчас на неё даже жвачку не купишь). После отказа от такой «головокружительной сделки века» (в конце января этого года) здание банка было захвачено ЧОП «Дубровник».
«А как же банковская тайна?» — спросите вы. Не знаю. По сей день банком управляет «временная администрация» — у неё под контролем все секретные бумаги и активы. Конечно, довести банк до банкротства не составит труда, а потом «дело в шляпе», как говорится. И бизнес будет продан не за рубль, а за 50 копеек — сдачи не надо.
Ну разве не беспредел? Полученную информацию я направила Генеральному прокурору РФ и надеюсь, что будет проведена прокурорская проверка, — написала на своей странице в
Ранее Банк России принял решение о санации «Севастопольского морского банка», инвестором выступит РНКБ, следует из сообщения регулятора. В финансовом оздоровлении кредитной организации принимает участие госкорпорация Агентство по страхованию вкладов (АСВ), на которую с 29 января возложены функции временной администрации по управлению банком. Никаких сообщений о «захвате» «Севастопольского Морского банка» не было.