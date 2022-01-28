Наталья Поклонская прокомментировала грядущие изменения Конституции Крыма

Экс-прокурор Крыма, депутат Госдумы минувшего созыва и несостоявшийся посол России в Кабо-Верде Наталья Поклонская прокомментировала на своей странице в Facebook поправки, которые будут внесены в Конституцию РК. В частности, речь идет о том, что Сергей Аксёнов может остаться на должности Главы Крыма еще на два срока.

Какие прекрасные изменения в Конституцию Крыма предложил парламент республики! Например, возможность одним лицом замещать должность Главы Крыма более двух сроков подряд. Или исключить процедуру согласования кандидатуры прокурора Крыма с Главой и Госсоветом республики. По поводу изменений, связанных с работой прокурора, всё понятно. Здесь подразумевается, что прокурор сможет надзирать за законом на территории Крыма беспристрастно и реагировать на любые нарушения закона (без получения одобрения в кабинете у Главы), которые допускаются (гипотетически) его окружением или (чего не может быть, конечно, просто фантазия) руководством республики. Но даже если найдётся такой прокурор, то продержаться можно будет максимум год-два. Но потом пусть не ждёт поздравительной открытки на День прокуратуры, — прокомментировала Поклонская.

Чувствуете долю иронии? Или даже сарказма? Экс-прокурор добавляет «дров в огонь»:

По старой памяти помню, обращался ко мне (прокурору) за советом один из руководителей, «куда же деть десятки миллионов дохода с тёмных украинских времён» при сдаче первой декларации по новым законам после референдума. Не успела дать «совет». Как мне было разъяснено, я неправильно поняла его помощницу, и ничего такого она не имела в виду.

Но это все «дела минувшие», правда? Поклонская – «командный игрок» и авторитет «команды Аксёнова» под сомнение не ставит:

Что же касается инициативы бессрочного нахождения в должности Главы, поддерживаю однозначно, так как авторитет Сергея Аксёнова и его окружения незыблем и не подлежит сомнению. Просто нецелесообразно). Радуюсь со всеми за такие нужные и своевременные перемены. Спокойно, надолго и стабильно — причём у всех.

А вот смайлики в этом посте… пусть каждый интерпретирует, как захочет.

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