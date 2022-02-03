Наталья Поклонская прокомментировала свое новое назначение

Как мы уже сообщали, Президент РФ свои указом назначил экс-прокурора Крыма. Депутата Госдумы минувшего созыва Наталью Поклонскую заместителем главы Россотрудничества. Вот как прокомментировала крымчанка свое новое назначение:

Назначение Президентом России меня на должность заместителя руководителя Россотрудничества является возможностью работать для людей и страны. Права и свобода людей, мир и безопасность — это то, что я всегда отстаивала и защищала. Поэтому работа с соотечественниками, защита их прав (в том числе и в Украине) для меня является приоритетом, и весь свой российско-украинский опыт буду применять на новой должности. Очень рада, что теперь работаю в команде Россотрудничества!

Отметим, что на сайте Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничества) пока нет обновленной информации.

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