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Назван официальный годовой доход Главы Крыма
Фото: ФБ

Назван официальный годовой доход Главы Крыма

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 21:29 03.08.2020

Доход Главы Крыма Сергей Аксёнова за прошлый год составил 4,3 миллиона рублей, а его жены — 14,7 миллиона рублей. Это следует из декларации о доходах, опубликованной на портале Совмина РК.

В сравнении с 2018 годом доходы Главы Республики выросли на 1,4 млн. рублей. В 2018 году Аксёнов задекларировал 2,92 миллиона рублей, а его жена 12,98 миллиона.

Согласно декларации за 2019 год, годовой доход Сергея Аксёнова составил 4,33 миллиона рублей. В его пользовании значится один земельный участок и один жилой дом площадью 577,5 квадратных метров. Транспортных средств в наличии нет.

Доход супруги Главы Крыма за прошлый год составил 14,66 миллиона рублей. В собственности у нее числятся три квартиры, 11 нежилых помещений, автомобиль BMW 750 LI XDRIVE, а в пользовании — два земельных участка и жилой дом.

Назван официальный годовой доход Главы Крыма

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