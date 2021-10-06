Горячие новости
Главная | Новости Крыма сегодня | Названа причина скопления большого количества погибших птиц на севере Крыма

crimeapress_news

реклама в крыму
Названа причина скопления большого количества погибших птиц на севере Крыма
Фото: ВК, Керчь 24 (https://vk.com/public185264908).

Названа причина скопления большого количества погибших птиц на севере Крыма

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 14:22 06.10.2021

Председатель республиканского Госкомитета ветеринарии РК Валерий Иванов объяснил скопление большого количества погибших птиц в заливе Сиваш на севере Крыма. Об этом инциденте — ЗДЕСЬ. По его словам, ветер согнал в одно место птиц, умерших в разных частях водоема. При этом причины гибели у каждой особи разные.

Эта птица не умерла на этом месте, она умерла в разных местах Сиваша и с учетом его географических особенностей и одновекторности ветра собрана была в одном месте с северной стороны в южную. На самом деле случилось такое природное явление — северо-восточный ветер просто согнал всю птицу с Сиваша в одно узкое место, двух с половиной километровый береговой урез воды, — цитирует Иванова ТАСС.

Он уточнил, что причины гибели у каждой отдельной особи разные.

Мониторинг, проведенный совместно с Россельхознадзором в буферной зоне 10-километровой от этого места в пяти населенных пунктах, показал, что домашняя птица не болеет никаким инфекционным или бактериальным заболеванием, — рассказал Иванов.

Напомним, в конце сентября в заливе Сиваш зафиксировали массовую гибель птиц. Ученые насчитали до 7 тыс. погибших особей черношейной поганки, до 300 мертвых уток-пеганок и от 250 до 300 морских голубков. Среди погибшей птицы также чайки-хохотуньи и чомги. Ученые рассматривали несколько основных версий ЧП — от отравления химическими веществами до поражения птиц инфекцией.

Названа причина скопления большого количества погибших птиц на севере Крыма

Комментарии для сайта Cackle
Добавить предприятие
ДОБАВИТЬ ПРЕДПРИЯТИЕ - КОМПАНИЮ
ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ - РЕКЛАМУ

Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2021гг.