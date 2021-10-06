Названа причина скопления большого количества погибших птиц на севере Крыма

Председатель республиканского Госкомитета ветеринарии РК Валерий Иванов объяснил скопление большого количества погибших птиц в заливе Сиваш на севере Крыма. Об этом инциденте — ЗДЕСЬ. По его словам, ветер согнал в одно место птиц, умерших в разных частях водоема. При этом причины гибели у каждой особи разные.

Эта птица не умерла на этом месте, она умерла в разных местах Сиваша и с учетом его географических особенностей и одновекторности ветра собрана была в одном месте с северной стороны в южную. На самом деле случилось такое природное явление — северо-восточный ветер просто согнал всю птицу с Сиваша в одно узкое место, двух с половиной километровый береговой урез воды, — цитирует Иванова ТАСС .

Он уточнил, что причины гибели у каждой отдельной особи разные.

Мониторинг, проведенный совместно с Россельхознадзором в буферной зоне 10-километровой от этого места в пяти населенных пунктах, показал, что домашняя птица не болеет никаким инфекционным или бактериальным заболеванием, — рассказал Иванов.

Напомним, в конце сентября в заливе Сиваш зафиксировали массовую гибель птиц. Ученые насчитали до 7 тыс. погибших особей черношейной поганки, до 300 мертвых уток-пеганок и от 250 до 300 морских голубков. Среди погибшей птицы также чайки-хохотуньи и чомги. Ученые рассматривали несколько основных версий ЧП — от отравления химическими веществами до поражения птиц инфекцией.