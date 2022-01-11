Не платишь алименты — привлекут к уголовной ответственности. Инцидент в Севастополе

За неуплату средств на содержание несовершеннолетнего ребенка житель Севастополя привлечен к уголовной ответственности и приговорен к 6 месяцам исправительных работ.

Отец несовершеннолетнего ребенка на основании судебного решения обязан выплачивать алименты на его содержание. Несмотря на это гражданин, являясь трудоспособным без уважительной причины алименты не уплачивал, меры к официальному трудоустройству не предпринимал, предпочитая случайные заработки, с полученных доходов выплату алиментов не производил, иной материальной помощи на содержание несовершеннолетнего ребенка не оказывал, решение суда не исполнял.Неплательщик, зная об алиментных обязательствах, будучи привлеченным к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ за уклонение от уплаты алиментов, и неоднократно предупрежденным судебным приставом об уголовной ответственности, вновь уклонялся от их уплаты. Задолженность по алиментам на момент возбуждения уголовного дела составила свыше 195 тыс. руб., — сообщили в пресс-службе УФССП России по Севастополю.

В отношении должника возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 157 УК РФ (Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей). Судьей вынесен обвинительный приговор с назначением наказания в виде 6 месяцев исправительных работ с удержанием 5% из заработной платы в доход государства.

Рекомендуем гражданам вовремя уплачивать алименты своим детям, чтобы не попасть в ряд должников, ведь забота о детях это священный долг каждого родителя. Узнать о своих долгах можно на сайте УФССП России по Севастополю www.r92.fssp.gov.ru в разделе «Банк данных исполнительных производств».

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