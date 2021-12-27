Не получается у Аксёнова отдохнуть. То работа, то люди…

Крест руководителя.

В интервью ТАСС Глава Крыма Сергей Аксёнов признался в том, что не слишком-то любит поездки, экскурсии и путешествия

Я не особо путешественник… Не умею праздно проводить время, только порчу всем отдых, постоянно ищу себе какое-нибудь занятие. Ходить по экскурсиям не в моем характере, лежать кверху животом — тоже, — признался Аксёнов.

По его словам, за последние семь с половиной лет искупался в Черном море шесть раз. Причин несколько – и объемы работы, и кредо трудоголика, и люди… донимающие даже на пляже.

В 2019-м, помню, заехал на пляж… Я один был, сам за рулем. Посидел, погрелся. Потом стали люди подходить, просить сфотографироваться. Во второй раз плыл на веслах на резиновой лодке, прыгнул за борт. Выныриваю, подгребает мужчина: «Вы Аксенов? У меня тут один вопрос…» Ну, и все, короче, поплавал. Решил, что сезон на этом можно закрывать… У меня и загар крымский. Шея и руки по локоть. Правда, как-то разговорился с людьми, стоял без головного убора — сгорел так, что потом два дня не мог в телевизоре показаться, цвет лица был неприличный, просто труба! Коллеги думают — раз у нас курортный регион, значит, я из моря не вылезаю, пресс-конференции в плавках провожу, а пиджак сверху для вида цепляю… В этом году взял неделю отпуска. Осенью, — рассказал Глава Крыма.

Правда в отпуске пришлось заниматься завалами накопившихся документов. Крест руководителя…

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