Не самая «гладкая статистика» по коронавирусу: в обсерваторах Крыма – почти тысяча человек

Под наблюдением – свыше трех тысяч человек.

По данным ежедневного мониторинга по сложившейся ситуации с новой коронавирусной инфекцией в Крыму, под медицинским наблюдением находятся 3 222 человека, из которых под динамическим наблюдением на дому – 1 997 человек, в стационарах находятся 288 человек, в обсерваторах – 937 человек. За сутки были изолированы 80 человек, а выбыло из обсерваторов 48 человек.

Межрегиональным управлением Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю всего выявлено 595 случаев заболевания коронавирусом. Лечение в медицинских учреждениях Республики Крым проходят 180 человек. Интересно, что за минувшие сутки с выздоровлением было выписано 5 пациентов, но и выявлено новых случаев заражения – тоже 5.