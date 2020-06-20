Горячие новости
Главная | Новости Крыма сегодня | Не самая «гладкая статистика» по коронавирусу: в обсерваторах Крыма – почти тысяча человек

crimeapress_news

Коронавирус в Крыму - ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Не самая «гладкая статистика» по коронавирусу: в обсерваторах Крыма – почти тысяча человек
Фото: ФБ

Не самая «гладкая статистика» по коронавирусу: в обсерваторах Крыма – почти тысяча человек

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 12:01 20.06.2020

Под наблюдением – свыше трех тысяч человек.

По данным ежедневного мониторинга по сложившейся ситуации с новой коронавирусной инфекцией в Крыму, под медицинским наблюдением находятся 3 222 человека, из которых под динамическим наблюдением на дому – 1 997 человек, в стационарах находятся 288 человек, в обсерваторах – 937 человек. За сутки были изолированы 80 человек, а выбыло из обсерваторов 48 человек.

Межрегиональным управлением Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю всего выявлено 595 случаев заболевания коронавирусом. Лечение в медицинских учреждениях Республики Крым проходят 180 человек. Интересно, что за минувшие сутки с выздоровлением было выписано 5 пациентов, но и выявлено новых случаев заражения – тоже 5.

Не самая «гладкая статистика» по коронавирусу: в обсерваторах Крыма – почти тысяча человек

Комментарии для сайта Cackle

Loading...

Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2020 гг.