Не только ФАС, но и Госдума будет разбираться с завышением аптеками цен на противовирусные препараты и маски

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил Комитету по охране здоровья, Комитету по контролю и Регламенту и Комитету по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству запросить и проанализировать информацию о фактах завышения аптечными сетями цен на противовирусные препараты и средства индивидуальной защиты.

Эта проблема вчера была озвучена Президентом Владимиром Владимировичем Путиным — есть случаи, когда на фоне сообщений о вспышке коронавирусной инфекции цены на отдельные препараты, на маски завышаются в сто раз. Президент подчеркнул, что реакция должна быть самой серьезной, вплоть до отзыва лицензии у таких аптек, потому что наживаться на людях недопустимо. В этой связи считаем правильным поручить Комитетам Государственной Думы по охране здоровья, по контролю и Регламенту, по экономической политике проанализировать ситуацию, запросить у депутатов Госдумы информацию о таких фактах по их избирательным округам, — сказал Володин.

Спикер парламента добавил, что «здесь также необходимо взаимодействие со Счетной палатой, с Федеральной антимонопольной службой, чтобы подобных ситуаций не возникало».

Тем временем, ФАС зафиксировала повышение розничных цен на медицинские маски в январе практически во всех регионах России.

Повышение розничных цен в январе текущего года было зафиксировано практически всюду. На сегодняшний день лидером по превышению цен в оптовом сегменте оказалась Адыгея, где подорожание масок произошло в 15 раз, — сообщил заместитель руководителя ФАС России Андрей Цариковский.

ФАС отмечает: в некоторых регионах, в том числе на Дальнем Востоке, цены на маски выросли в 2-2,5 раза, есть регионы с превышением цен в десятки (20-30) раз. Кроме того, ФАС зафиксировала существенный рост цен и в оптовом сегменте, и среди производителей. Например, один из производителей в Санкт-Петербурге в январе повысил цены на трехслойные маски в 10 раз.

ФАС продолжает внимательно мониторить ситуацию с ценами на медицинские маски, указали в ведомстве.

В случае, если мы выявим злоупотребления доминирующим положением со стороны крупных производителей или оптовиков, а также сговоры и картели, нами будут применены все меры антимонопольного реагирования, в том числе и очень жесткие наказания за картель, — указывается в сообщении ведомства.

ФАС предложила создать оперативный штаб с участием властей регионов РФ, Росздравнадзора, антимонопольного ведомства и правоохранительных органов из-за ситуации с ценами на медицинские маски.

Ранее Росздравнадзор открыл горячую линию для приема обращений по вопросам отсутствия в аптеках медицинских масок и препаратов в связи со вспышкой новой коронавирусной инфекцией. Обращения граждан принимаются по телефону 8 (800) 550-99-03.