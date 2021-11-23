Не только от «ковида». В Крыму продолжается вакцинация против гриппа

Более 350 тысяч крымчан прошли вакцинацию против гриппа. Об этом рассказал заместитель министра здравоохранения РК Антон Лясковский.

На данный момент иммунизацию от гриппа в Крыму прошли 314 158 человек, из них 235 354 взрослых и 78 804 – детей. Используются препараты «Ультрикс Квадри» и «Гриппол плюс», — отметил замминистра.

Антон Лясковский подчеркнул, что последствия от заболевания гриппом могут быть такими же серьезными, как и от новой коронавирусной инфекции.

Пневмония, бронхит, отит – всё это осложнения, которые способен вызвать вирус гриппа. Кроме того, у лиц пожилого возраста при заболевании гриппом нередко встречаются осложнения со стороны сердечно-сосудистой системы, поэтому чтобы уберечь своё здоровье важно всем пройти иммунизацию, — рассказал заместитель главы регионального минздрава.

Напомним, что Минздравом России разрешена одновременная вакцинация против гриппа и COVID-19 препаратом «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V»).

Против новой коронавирусной инфекции по данным федерального регистра вакцинированных и ревакцинированных на сегодня в Крыму вакцинировано первым компонентом – 853 874 человека, вторым компонентом – 677 408 человек. На полуострове имеются все 4 вида отечественных вакцин. За весь период в Крым поставлено более миллиона доз вакцины, — уточнил Лясковский.