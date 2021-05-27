Не только прокат электросамокатов, но и фото с аниматорами в Ялте – вне закона

О том, что в Ялте нет ни одного (!) легального пункта проката самокатов мы уже сообщали. Интересно, что это не единственный незаконный (но раскрученный) бизнес на ялтинской набережной. Всем известны «Осел из «Шрека» или «Зебра из «Мадагаскара», с которыми можно сфотографироваться детым или всей семьей за… достаточно внушительную сумму. Взять этот бизнес под контроль попытались ялтинские власти. Тщетно.

Жалобы от жителей Ялты, и в особенности от гостей курорта, по поводу деятельности незаконных аниматоров на набережной Ялты, которые сначала навязывают свои услуги по фотографированию с ними, а потом требуют за это деньги, поступают регулярно. Поэтому борьбу с этим нелегальным бизнесом мы усилили, — сообщил начальник Департамента муниципального контроля администрации Ялты Вадим Ковалёв.

Со всеми аниматорами-нелегалами вначале проводится профилактическая беседа о недопустимости подобных действий.

Если не понимают – оформляется протокол и накладывается штраф порядка 5 тысяч рублей, — пояснил чиновник.

Сложность в пресечении деятельности незаконных аниматоров, по словам Вадима Ковалёва заключается в их мобильности: на месте не стоят, прячутся, снимают бутафорские «головы», утверждают, что просто гуляют и фотографируются.

Чтобы изъять средства незаконной предпринимательской деятельности, нужно зафиксировать факт передачи денежных средств. Поэтому приходится использовать скрытую камеру, а также осуществлять «контрольную закупку, — подчеркнул представитель администрации.

Ялтинские власти уверяют: незаконным аниматорам объявили войну. «Ослов» и»зебр» на набережной не будет. Наверное.