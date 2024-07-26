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Не все пляжи в Судаке отвечают требованиям закона. Надо исправлять
Фото: pikist.com

Не все пляжи в Судаке отвечают требованиям закона. Надо исправлять

Опубликовал: CrimeaPRESS в Прокуратура Крыма и Севастополя 21:01 26.07.2024

В Судаке прокурор требует оборудовать городские пляжи теневыми навесами и наблюдательными пунктами.

Прокуратура города Судака провела проверку исполнения требований законодательства при оборудовании городских пляжей к летнему сезону. Установлено, что не все пляжи оборудованы теневыми навесами, наблюдательными пунктами и информационными стендами. В целях устранения выявленных нарушений в адрес органа местного самоуправления внесено представление, которое находится на рассмотрении, – сообщили в прокуратуре.

Фактическое устранение нарушений находится под контролем надзорного ведомства.

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