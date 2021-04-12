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Недельная сводка ДТП на дорогах Севастополя
Фото: ВК, Автопартнер Крым

Недельная сводка ДТП на дорогах Севастополя

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Севастополя 21:02 12.04.2021

За прошедшую неделю на дорогах Севастополя произошло 7 ДТП, в которых 10 человек получили различные травмы. В том числе 8-летний пешеход, который выбежал на проезжую часть из-за стоящего транспортного средства.

За прошедшую неделю сотрудники ГИБДД выявили 492 административных правонарушения, в том числе 26 водителей управляли транспортным средством в состоянии опьянения, 6 из которых повторно в течение года, за что предусмотрена уголовная ответственность, 32 водителя выехали на полосу, предназначенную для встречного движения в нарушение ПДД, — рассказали в ГИБДД.

На предстоящей неделе в Севастополе автоинспекторы проведут рейды «Бахус», «Неплательщик», «Мото», «Средства индивидуальной мобильности», «Обгон» и «Ночной город».

Недельная сводка ДТП на дорогах Севастополя

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