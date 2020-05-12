Неожиданный «удар под дых» туристической отрасли Крыма: курорты Краснодарского края заработают с 1 июня

Все дело в «медицинских лицензиях» и путевках.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев на совещании оперативного штаба сообщил о том, что 1 июня начинают работу предприятия курортного комплекса, имеющие медицинские лицензии. С одним условием: их работа должна быть организована в строгом соответствии с регламентами Роспотребнадзора. При этом глава региона подчеркнул, что основанием для въезда на территорию края должна стать путевка в санаторий или дом отдыха, «бесконтрольное перемещение по региону будет пресекаться«.

Также губернатор заявил об отмене курортного сбора в текущем сезоне. В целом ограничительные меры в Краснодарском крае, введенные в конце марта, смягчаются. С 23 мая открываются предприятия строительного комплекса, автосалоны, магазины непродовольственных товаров площадью до 400 кв. метров. Кроме того, с 23 мая открываются организации бытовых услуг, возобновляет работу общественный транспорт на муниципальных маршрутах.

Курорты Краснодарского края уже рапортуют о готовности к приему отдыхающих. Так, Сочи сможет принять около 40 тысяч отдыхающих. «Мелочь», но уже что-то.

На сегодняшний день в нашем городе есть 65 санаториев, которые имеют медицинскую лицензию с общей койкоемкостью около 40 тыс. человек. У нас есть большой запас времени, чтобы к 1 июня они все были готовы, — заявил сегодня мэр курорта Алексей Копайгородский.

По его словам, для санаториев будут составлены единые правила и требования.

Кроме того, в Геленджике находятся 23 предприятия, имеющие медицинскую лицензию, а в Анапе — около 52. Они готовы принять, примерно, столько же отдыхающих. Но только по путевкам!

Для людей, приезжающих в санатории, основанием проезда будет наличие путевки. Отдыхающие должны помнить, что они приезжают в санатории, а не на курорт. Туристы будут только на территории санаториев. Ответственность за это будет лежать на самом лечебном учреждении, – подчеркнул губернатор Краснодарского края

Кондратьев поручил предусмотреть в регламенте обязательный трансфер для туристов от вокзала или аэропорта к санаторию.

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