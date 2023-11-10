Нерадивые строители так и не завершили ремонт врачебной аудитории в крымском селе Воинка

«Попали» на полутора миллионный штраф.

В Красноперекопском районе по постановлению прокуратуры руководитель подрядной организации оштрафован на 1,6 млн. рублей за нарушение срока выполнения работ по ремонту врачебной амбулатории. Как уточнили в республиканской прокуратуре, подрядная организация не выполнила в полном объеме и в установленный срок предусмотренные государственным контрактом работы по ремонту здания врачебной амбулатории в селе Воинка. Сумма неисполненных обязательств по контракту превысила 63 млн. рублей.

В связи с этим прокуратура возбудила в отношении директора юридического лица дело об административном правонарушении. Суд признал должностное лицо виновным в совершении правонарушения и назначил наказание в виде штрафа в размере 1,6 млн. рублей, — сообщили в прокуратуре РК.