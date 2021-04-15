Никакие дополнительные ограничения из-за коронавируса в Крыму вводиться не будут

Как минимум, на время курортного сезона.

Власти не планируют никаких дополнительных ограничений, связанных с распространением коронавируса, для туристического бизнеса в Крыму. Об этом Глава РК Сергей Аксёнов заявил в ходе брифинга после пленарной секции XI Всероссийского туристского форума «Открытый Крым».

По словам Аксёнова, меры, предпринятые органами власти по предотвращению распространения коронавирусной инфекции, дали положительный результат.

Никто не знает, как ситуация будет развиваться дальше, но на сегодняшний день меры, предпринятые органами власти, возымели свой эффект. Благодарю крымчан и гостей полуострова за соблюдение всех противоэпидемиологических требований, которые позволяют держать ситуацию под контролем, — сказал Глава Республики.

Сергей Аксёнов уточнил, что наиболее жесткие ограничения для представителей туристического бизнеса были в прошлом году.

Более жестких ограничений не будет. Принципиальная позиция органов власти – не останавливать работу целых отраслей, — отметил Глава Крыма.

По словам Сергея Аксёнова, все необходимые контрольно-надзорные мероприятия по соблюдению требований Роспотребнадзора будут выполняться в полном объеме.

Контроль работы санаторно-курортных учреждений и общепита будет, штрафы при несоблюдении требовании тоже будут, — резюмировал Глава РК.

Вакцинация, по мнению Сергея Аксёнова, также является приоритетной задачей для Правительства РК.

Наша задача – начать делать до 10 тысяч прививок в сутки, мощности позволяют это осуществлять. Сейчас в Крыму есть 100 тысяч доз вакцины, темпы поставки вакцины в регионы наращиваются, Правительство Российской Федерации делает для этого всё возможное, — заключил Глава Крыма.