Никитский ботанический сад может попасть в топ-30 самых красивых мест России

Открытое голосование за достопримечательности страны продолжается до 31 марта.

В конце марта, в рамках Всероссийского конкурса «От южных морей до полярного края» будет определён топ-30 самых впечатляющих мест на территории России. Никитский ботанический сад – единственный крымский объект, который попал в финальную часть конкурса. Об этом сообщает (и рассказывает, как проголосовать за НБС) Туристический портал Крыма.

Всероссийский конкурс, организатором которого выступает программа Росмолодёжи «Больше, чем путешествие», стартовал 1 марта 2024 года. Всего в первом этапе состязания приняли участие 445 объектов из восьми федеральных округов нашей страны. В финальный этап вошли по одной локации из 89 регионов.

От Крыма борьбу за первенство продолжил Никитский ботанический сад. С дистанции выбыли Ливадийский дворец-музей, Карадагский природный заповедник и научная станция им. Т. И. Вяземского, арт-кластер «Таврида» и научный спелео-палеонтологический комплекс «Пещера Таврида».

Теперь началось последнее открытое голосование. Его итогом станет топ-30 главных достопримечательностей России. Те, кто хотят поучаствовать, должны зайти на сайт конкурса. Там нужно выбрать, какие локации достойны звания лучших в нескольких номинациях: «Гордость моей страны», где представлены объекты исторического наследия, «Душа моей компании» – точки притяжения молодёжи и «Мечта моего сердца» – места, которые голосующие считают для себя наиболее важными. В результате будут сформированы 3 рейтинга: топ-10 локаций в каждой из трех номинаций. Все 30 достопримечательностей смогут посетить тысячи участников программы «Больше, чем путешествие».

Помимо этого, у голосующих есть возможность предложить свое «место силы», которое войдет в галерею достопримечательностей на сайте «Местагордости.рф». Для этого, опять же до 31 марта, нужно рассказать о своем «месте силы» на личной странице в соцсети «ВКонтакте» и заполнить заявку на сайте конкурса. Нужно добавить к тексту фото и видео, а также хештегаи #отюжныхморейдополярногокрая, #МестаГордости, #БольшеЧемПутешествие. Количество постов от одного пользователя не ограничено. В 2025 году самые популярные объекты также получат шанс стать частью маршрутов программы «Больше, чем путешествие», а всем участникам творческой части конкурса начислят по 250 баллов в сервисе «Другое Дело». Познакомиться с критериями отбора достопримечательностей можно здесь.

Итоги конкурса «От южных морей до полярного края» будут подведены 3 апреля.

Напомним, Парад тюльпанов в Никитском ботаническом саду в этом году начнется 27 марта.