Няню-убийцу заключили под стражу. Что решил Киевский районный суд Симферополя

Мы уже сообщали о задержании о задержании в Крыму 62-летней няни, подозреваемой в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть ребенка-инвалида. Накануне Киевский районный суд Симферополя определил подозреваемой меру пресечения. Няня-убийца отправлена под стражу. Почему мы категоричны? Женщина в суде рассказала, что произошло на самом деле и призналась в убийстве.

В ходе предварительного следствия установлено, что 12.11.2021 поступило сообщение, согласно которому в Симферополе обнаружен труп малолетнего ребенка, 2014 года рождения. Проведенная судебно-медицинской экспертиза установила, что причиной смерти малолетнего ребенка явилась механическая асфиксия от рвоты на фоне закрытой черепно-мозговой травмы, которые состоят в причинной связи с наступлением смерти, — сообщает пресс-служба суда. — Со слов подозреваемой, в связи с тем, что ребенок много плакал, она его несколько раз бросила на кровать.

Няня подозревается в совершении преступления, относящегося к категории особо тяжких, за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы до пятнадцати лет. Поэтому мера пресечения — заключение под стражу сроком до 16 января 2022 года – вполне оправдана.