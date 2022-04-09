Ночное происшествие в Азовском море

Киевский режим не оставляет попыток эвакуировать из Мариуполя главарей националистического полка «Азов» и иностранных наемников. Предыдущие акции вывоза их по воздуху вертолетами провалились. Последовала ночная «спецоперация» с гражданским судном. Как сообщили в Минобороны РФ, поздним вечером 8 апреля в Азовском море киевским режимом была предпринята новая безуспешная попытка эвакуации главарей украинских нацистов по морю. В темное время суток украинский сухогруз «Апачи», приписанный к мальтийскому порту Валетта, под мальтийским флагом следовал в караване судов из Таганрогского залива к Керченскому проливу.

В 22:38 (по мск) в 30 км юго-восточнее Мариуполя сухогруз резко изменил курс следования и попытался прорваться в блокированный с моря силами Черноморского флота морской порт «Мариуполь». На требования российских пограничных кораблей выйти по международному каналу на связь, украинский сухогруз не отвечал, продолжая движение в направлении Мариуполя.

Предупредительная артиллерийская стрельба, выполненная двумя пограничными сторожевыми кораблями по курсу движения судна, не привела к изменению курса и замедлению скорости движения сухогруза. Во время движения к порту Мариуполь судно вело радиообмен, передавая сообщения «Я «Маньяк», иду к тебе». При этом на берегу наблюдались сигнальные костры.

Для блокирования движения судна-нарушителя с 22:53 до 23:30 кораблем Черноморского Флота и пограничными сторожевыми кораблями по сухогрузу «Апачи» открывался артиллерийский огонь. В результате прямого попадания на судне произошло возгорание в кормовой части судна. После этого украинский сухогруз лёг в дрейф, экипаж вышел на связь с пограничными кораблями с просьбой прекратить огонь и подтвердил готовность выполнять все требования российских моряков, — сообщили в Минобороны РФ.

В результате огневого воздействия пострадавших среди членов экипажа на судне нет. Силами судовой команды возгорание потушено самостоятельно. После проведенного досмотра украинский сухогруз «Апачи» с экипажем отконвоировано в порт Ейск.

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