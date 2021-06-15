Ночной ливень устроил потоп в Феодосии, канализационные стоки вылились в море

В Феодосии из-за шквального ливня оказались подтоплены улицы и дворы. Горожане хмуро иронизируют в соцсетях: «Недоброе утро», «Венеция» и постят фото и видео затопленных дворов и улиц.





Больше всего претензий у горожан к состоянию ливневой канализации:

А у нас на Карантине горные реки во время и после дождя всё сбегает, можно на байдарках передвигаться. У нас за ночь эту дорогу в хлам размыло. Куча камней повыносило с гор на дорогу. Ну так, в принципе, каждый сильный дождь происходит. Ливневкииии , где ливневкииии и вся беда в том что не куда уходить воде… Ливневки не чистят, они забиты мусором, грязью. Говорят: это же временное явление, а поэтому власти решили, что делать не надо, получается так и ничего эта реконструкция дворов не дала… Администрация все же отслеживает записи, уже установили, видимо, откачку воды, хотя утром был целый пруд. Один раз только видела чистку этой ливневки несколько лет назад, и то только третью часть.

Издание «Кафа» отмечает :

Дождь, прошедший ночью и утром 15 июня, привнес в ливневую канализацию много нового и ароматного, и все это вылилось на центральный пляж города.

Как сообщил на своей странице в Facebook глава администрации Феодосии Сергей Бовтуненко, за ночь в городе выпала практически месячная норма осадков.

С 22 часов 14 июня до 10 утра в Феодосийском округе выпало 38 мм осадков. Это всего на 6 мм ниже месячной нормы. Понятно, что в такой ситуации не везде система ливневой канализации справлялась со своей задачей. В некоторых местах потоки воды с ветками, листвой и камнями засорили решетки ливнеприемников, в связи с чем оказались подтопленными некоторые участки улиц и дворов округа. Наиболее сложная ситуация в Ближнем, где из-за повышения уровня воды подтопило несколько домов в нижней части села, — заявил Бовтуненко.

По его информации, с раннего утра в Феодосии службы ЖКХ и спасатели МЧС приступили к очистке ливнеприемных колодцев и ликвидации подтоплений с помощью специальной техники. «Большая вода» постепенно уходит.

Использованы фото издания «Кафа», группы ВКонтакте Феодосия. Подслушано, со страницы в Facebook С.Бовтуненко.