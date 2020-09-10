Новая Республиканская клиническая больница имени Семашко. Готовность номер…

Председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов с рабочим визитом посетил «Многопрофильный республиканский медицинский центр государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Крым «Крымская республиканская клиническая больница имени Семашко» в Симферополе.

Спикер парламента пообщался с главным врачом больницы Александром Остапенко, посмотрел новые площади, где будут расположены приемное и реанимационное отделения, операционный блок, диагностический центр, палаты для пациентов. В 15 профильных отделениях больница сможет принять более 700 пациентов. Строительство медицинского учреждения завершено на 90 процентов.

Владимир Константинов выразил мнение, что уровень оснащенности лечебного учреждения позволит оказывать медицинскую помощь крымчанам на более высоком уровне.

Центр оснащен высокотехнологичным оборудованием. Увиденное впечатляет. Здесь врачи смогут проводить самые сложные операции, которые были доступны для крымчан только в других регионах России. С вводом этого проекта крымское здравоохранение перейдет на совершенно другой, высокий уровень. Больница удобно расположена рядом с трассой «Таврида», имеет свою вертолетную площадку. Теперь задача медиков – организовать высокое качество лечения и медицинской помощи. Уверен, что команда врачей справится, — сказал председатель Госсовета.

Ранее Глава Крыма Сергей Аксёнов сообщал о том, что новая больница будет введена в эксплуатацию летом. Сроки сдвигаются. Работы по возведению медицинского учреждения стартовали в сентябре 2017 года. Общая площадь застройки — более 11 тысяч кв. метров. После ввода в эксплуатацию медицинское учреждение станет одним из самых современных в России.

Фото: пресс-служба Госсовета РК.