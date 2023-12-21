Новое офтальмологическое оборудование установлено в Евпаторийской городской больнице

Приобретены высокотехнологичные лазерные аппараты.

В Медицинском офтальмологическом центре Евпаторийской городской больницы установлено новое высокотехнологичное оборудование. Два лазерных аппарата — офтальмологическая лазерная система и лазерный диодный офтальмологический аппарат были приобретены медицинским учреждением за счет средств нормированного страхового запаса.

Офтальмологические аппараты позволяют проводить лазерное хирургическое лечение переднего и заднего отделов глаза, оперативное лечение глаукомы с гипотензивной целью, рассечение задних и верхних синехий, спаек, удаление фиброза задней капсулы (после катаральных операций), удаление ограниченных помутнений стекловидного тела. Также данные аппараты применяются для лечения дегенерации сетчатки, дегенеративных форм близорукости, диабетической ретинопатии сетчатки, профилактики отслоек сетчатки, некоторых видов глауком, — сообщает пресс-служба минздрава РК.

В настоящее время врачи Медицинского офтальмологического центра Евпаторийской горбольницы проходят обучение для осуществления лазерной хирургии с использованием нового высокотехнологичного оборудования. Запуск кабинета лазерной хирургии планируется в январе 2024 года.

Внедрение новых медицинских технологий за счет оснащения центра медицинским оборудованием и обучения сотрудников современным диагностическим и лечебным методам позволяет охватить квалифицированной офтальмологической помощью не только евпаторийцев, но и жителей соседних регионов.