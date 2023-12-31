Новогоднее обращение Сергея Аксёнова: всем тем, кто дома, на посту, на передовой

Новогоднее обращение Главы Республики Крым Сергея Аксёнова.
Уважаемые друзья!
Примите самые искренние и сердечные поздравления с Новым годом!
Мы встречаем его с радостью и надеждой на лучшее.
Новогоднее тепло согревает и наших воинов на передовой, и всех, кто в эти праздничные дни находится на боевом посту, обеспечивает стабильную работу важных объектов, выполняет служебный долг.
Мы молимся за вас, друзья!
Уходящий год прошел под знаком поддержки специальной военной операции. В это святое дело включились многие тысячи крымчан всех возрастов и национальностей. Каждый месяц в зону СВО отправляются тонны гуманитарной и военно-технической помощи.
И, конечно, мы делали, делаем и будем делать все необходимое, чтобы окружить семьи наших защитников заботой и вниманием.
2023-й год был непростым. У нас были как успехи, так и серьезные проблемы. К сожалению, были и горькие утраты. Мы всегда будем помнить героев, которые отдали жизнь за Отечество. Вечная память!
Несмотря на все испытания, мы стали еще более сильными и сплоченными. Мы едины в поддержке нашего Президента и уверены в Победе! Россия, как могучий атомный ледокол, ломает ледяные поля ненависти и неуклонно движется избранным курсом.
Ни санкции, ни попытки террористических атак не остановили развитие Крыма. Мы заканчиваем год с позитивными показателями во многих отраслях. Все социальные обязательства государства перед гражданами выполняются. Реализация важных проектов будет продолжаться в соответствии с намеченными планами, в рамках существующих и новых программ.
Дорогие друзья!
Новый год – праздник, в котором всегда есть то, что родом из детства, есть место для веры в чудо. Пусть ваши мечты исполнятся! Пусть в ваших домах и сердцах не гаснет огонь любви и доброты!
Искренне желаю каждому из вас здоровья, благополучия, новых успехов, а всем нам и нашей любимой Родине – Победы, мира и процветания!
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С тегами: Сергей Аксёнов