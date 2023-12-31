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Новогоднее обращение Сергея Аксёнова: всем тем, кто дома, на посту, на передовой

Новогоднее обращение Сергея Аксёнова: всем тем, кто дома, на посту, на передовой

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 22:00 31.12.2023

Новогоднее обращение Главы Республики Крым Сергея Аксёнова.

Уважаемые друзья!

Примите самые искренние и сердечные поздравления с Новым годом!

Мы встречаем его с радостью и надеждой на лучшее.

Новогоднее тепло согревает и наших воинов на передовой, и всех, кто в эти праздничные дни находится на боевом посту, обеспечивает стабильную работу важных объектов, выполняет служебный долг.

Мы молимся за вас, друзья!

Уходящий год прошел под знаком поддержки специальной военной операции. В это святое дело включились многие тысячи крымчан всех возрастов и национальностей. Каждый месяц в зону СВО отправляются тонны гуманитарной и военно-технической помощи.

И, конечно, мы делали, делаем и будем делать все необходимое, чтобы окружить семьи наших защитников заботой и вниманием.

2023-й год был непростым. У нас были как успехи, так и серьезные проблемы. К сожалению, были и горькие утраты. Мы всегда будем помнить героев, которые отдали жизнь за Отечество. Вечная память!

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Несмотря на все испытания, мы стали еще более сильными и сплоченными. Мы едины в поддержке нашего Президента и уверены в Победе! Россия, как могучий атомный ледокол, ломает ледяные поля ненависти и неуклонно движется избранным курсом.

Ни санкции, ни попытки террористических атак не остановили развитие Крыма. Мы заканчиваем год с позитивными показателями во многих отраслях. Все социальные обязательства государства перед гражданами выполняются. Реализация важных проектов будет продолжаться в соответствии с намеченными планами, в рамках существующих и новых программ.

Дорогие друзья!

Новый год – праздник, в котором всегда есть то, что родом из детства, есть место для веры в чудо. Пусть ваши мечты исполнятся! Пусть в ваших домах и сердцах не гаснет огонь любви и доброты!

Искренне желаю каждому из вас здоровья, благополучия, новых успехов, а всем нам и нашей любимой Родине – Победы, мира и процветания!

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