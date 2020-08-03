Новые водоводы, новые дороги. Что построят в Крыму в ближайшее время

Продление федеральной целевой программы (ФЦП) для Крыма позволит дополнительно отремонтировать 12 дорог на территории Республики и построить новые водоводы для снабжения Симферополя, сообщил в понедельник ТАСС вице-премьер РК Евгений Кабанов. О курирует реализацию проектов в Крыму в рамках ФЦП.

Продление программы ФЦП для Крыма, в первую очередь, означает увеличение количества объектов и мероприятий (добавилось 56 новых объектов и мероприятий). Это, в том числе, 12 дорог (капитальный ремонт дороги «Симферополь – Ялта» на двух участках — более 50 км, «Бахчисарай – Ялта», через Ай-Петри, строительство объездной с трассы «Таврида» на Ангарский перевал и другие), а также блок мероприятий, связанных с водоснабжением Республики и Симферополя, в частности, новые водоводы и водопроводы, призванные обеспечить бесперебойное снабжение водой. Таким образом, ощущается беспрецедентная поддержка федерального центра, наша задача как строителей — построить объекты качественно и в срок, — рассказал Кабанов.

Он уточнил, что программа для республики будет увеличена на 225 млрд. рублей.

Помимо этого, полуостров получает адресную субсидию из Москвы на капитальный ремонт и дополнительное оснащение учреждений здравоохранения. Суммарно до 2024 года на территорию Республики Крым объем федеральных инвестиций составит около полутриллиона рублей. В 2020 году к вводу в эксплуатацию запланировано 75 объектов ФЦП, (уже сдано 20 объектов), — добавил Кабанов.

Заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин, находившийся в рабочей поездке в Крыму, ранее сообщил, что Крым и Севастополь дополнительно получат 300 млрд. рублей по федеральной целевой программе (ФЦП) социально-экономического развития этих регионов, которая была продлена до 2024 года. Он также отметил, что Республика Крым и город федерального значения Севастополь смогут плавно и системно развиваться, строить дороги, инфраструктуру, туристические комплексы.

ФЦП социально-экономического развития Крыма и Севастополя принята в 2014 году и призвана модернизировать инженерную, транспортную и социальную инфраструктуры. После предыдущей пролонгации она должна была действовать до 2022 года, финансирование предполагалось в объеме 961,2 млрд рублей.

Новая редакция ФЦП предполагает, что на строительство транспортной инфраструктуры на полуострове будет выделено 136 млрд. рублей. Он отметил, что доработать вопрос планируется в течение ближайшего месяца. Глава РК Сергей Аксёнов сообщал, что речь идет о трассах «Симферополь – Армянск» и «Симферополь – Джанкой». Будет построен также юго-восточный обход Симферополя с трассы «Таврида», чтобы облегчить путь туристов на крымские курорты и Симферополь.