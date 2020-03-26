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Новый многофункциональный медцентр им.Семашко под Симферополем заработает раньше намеченного срока
Фото: пресс-служба Главы РК

Новый многофункциональный медцентр им.Семашко под Симферополем заработает раньше намеченного срока

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 14:37 26.03.2020

Медучреждение запустят из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции.

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов в ходе заседания оперативного штаба по вопросу предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции сообщил о необходимости запуска ранее запланированного срока нового многофункционального медицинского центра имени Семашко под Симферополем.

Принято решение в исключительном порядке подготовить больницу Семашко к работе. Медицинское учреждение оборудовано по самым современным условиям, там большое количество аппаратов искусственной вентиляции легких. Кроме того, с точки зрения соблюдения мер безопасности она максимально подходит под нынешние задачи — больница ограждена, территория-изолирована, – заявил Глава РК.

Новый многофункциональный медцентр им.Семашко под Симферополем заработает раньше намеченного срока

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