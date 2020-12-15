Новый многофункциональный медицинский центр имени Семашко уже принимает пациентов

На лечении – две сотни человек.

Новый многофункциональный медицинский центр имени Семашко принял первых пациентов 12 декабря. По информации министра здравоохранения РК Александра Остапенко, больница работает «на прием» с 12 декабря.

Мы начали переезжать с 10 декабря, с 12 декабря там уже были пациенты. Будет переезжать туда порядка 650 пациентов. На сегодняшний день там около 200 пациентов, — рассказал Александр Остапенко.

До 25 декабря в медцентр переедут все 15 отделений республиканской больницы. Министр еще раз подтвердил: новая больница – многофункциональный медицинский центр для всей Республики, никак не «ковидный»госпиталь.

Это было мое решение. Я глубоко убежден, что два миллиона жителей республики должны получать специализированную, в том числе, высокотехнологическую помощь. В этом медицинском центре установлено только дорогостоящего оборудования на 4 млрд. рублей. Это оборудование должно работать на показанных пациентов, — заявил министр.

Остапенко не исключил, что для развертывания новых коек для лечения коронавирусных больных пригодятся «старые» помещения больницы им. Семашко на ул. Киевской.

Напомним, новый медцентр построен под Симферополем. Его площадь — 65 тысяч кв. метров. 12-этажный лечебный корпус состоит из поликлиники, рассчитанной на 250 посещений в смену, и стационара на 734 койки.