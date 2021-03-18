О чем рассказал губернатор Севастополя Михаил Развожаев на совещании Владимиру Путину

Сегодня в режиме видеоконференцсвязи прошло совещание по вопросам социально-экономического развития Крыма и Севастополя. По словам губернатора Севастополя Михаила Развожаева, Федеральная целевая программа (ФЦП) «Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя до 2025 года» впервые исполнена на 93%.

В 2020 году по ФЦП введены крупные объекты капитального строительства, среди которых седьмой этап трассы «Таврида», новая школа на проспекте Античный на 1000 мест, два детских сада по ул. Симонок и в селе Орлиное, объекты газификации и теплоснабжения. Построен жилой дом для реабилитированных, находившийся в стадии незавершенного строительства 17 лет. На Камышовом шоссе открыто движение по четырем полосам, сейчас завершаются работы по благоустройству прилегающих территорий.

С мертвой точки сдвинуты важные для города объекты: началось строительство севастопольской больницы скорой медицинской помощи, заключены контракты на строительство КОС «Южные» и онкологического диспансера, – сказал губернатор Севастополя Президенту РФ.

По федеральному проекту «Современная школа» национального проекта «Образование» в Севастополе построена Школа «ЭКОТЕХ +» на 825 мест. По национальному проекту «Спорт – норма жизни» завершается строительство крупнейшего спортивного объекта города – спортивного оздоровительного комплекса имени 200-летия Севастополя.

Кроме того, по соглашению с Правительством Москвы в 2020 году были капитально отремонтированы и оснащены современным оборудованием три детских сада и две школы.

Большая работа проведена и в развитии области здравоохранения региона.

По соглашению с Правительством Москвы в 2020 году после проведения капитального ремонта открыты две взрослых и одна детская поликлиники, врачебная амбулатория в селе Орлином. Завершены капитальные ремонты 15-ти отделений городских больниц. Закуплено и введено в эксплуатацию 279 единиц современного медицинского оборудования, включая компьютерные и магнитно-резонансные томографы, ангиографы, аппараты экстракорпоральной мембранной оксигенации. Оборудование приобреталось в рамках национального проекта «Здравоохранение», субсидий Правительства России, предоставленных в рамках противодействия распространению новой коронавирусной инфекции, – рассказал Михаил Развожаев.

Для организации оказания медицинской помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией в 2020 году фактически модернизирована инфекционная больница. В кратчайшие сроки возведены два инфекционных модуля на 55 мельцеровских боксов, лаборатория экспертного класса с возможностью проведения до 2 000 тестов в сутки.

В Севастополе активно ведутся работы по капитальному ремонту дорог, многоквартирных жилых домов, благоустройству. Так, в прошлом году в рамках капитального ремонта приведено в нормативное состояние 113,6 км дорог. А за счет средств Резервного фонда Правительства Российской Федерации и фонда капитального ремонта выполнены различные виды работ в 337 многоквартирных домах.

Благоустроено 14 общественных парковых пространств площадью почти 28 гектаров.

Благодаря поддержке Сергея Семеновича Собянина полностью реконструирована одна из главных улиц исторического центра города – Большая Морская. Работы были выполнены качественно и в срок. Несмотря на пандемию в апреле 2020 года улица была завершена и введена, – отметил в своем докладе губернатор Севастополя.



Вместе с благотворительным фондом «35-я береговая батарея» 1 августа в Севастополе завершена реконструкция Матросского бульвара.

В настоящее время в городе планируются к реализации инвестиционные проекты, в том числе такие как: ИТ-парк, рыбопромышленный кластер, туристический кластер. Они имеют инвестиционный потенциал в объеме не менее 40 млрд. рублей в ближайшие несколько лет. Действие на территории города Севастополя свободной экономической зоны также имеет положительный эффект.

Благодаря Вашему решению внесены изменения в Налоговый кодекс РФ: снова применяются пониженные тарифы страховых взносов в отношении участников СЭЗ, и с июля 2020 года уже зарегистрировано 17 новых участников, заключено 18 новых договоров. За весь период функционирования СЭЗ на 1 января 2021 года фактический объем капитальных вложений участников СЭЗ составил 9,34 млрд. руб., превысив плановый показатель на 4,78 млрд. руб. Создано 11 885 рабочих мест, — доложил Президенту Развожаев.

В сентябре 2020 года открыт крупнейший в России военно-исторический парк на Федюхиных высотах, осуществлено вложений на 169 млн. рублей. В 2021 году планируется дальнейшее развитие проекта.

Еще один проект – это проект создания рыбопромышленного кластера. Нами совместно с научным сообществом разработана концепция развития такого кластера, который позволит не только возродить отрасль, но и дать ей новые возможности в развитии. Совокупный объем вложений в такие проекты составит более 1,5 млрд. рублей, планируется к созданию 1 500 рабочих мест, – подытожил губернатор Севастополя.

Фото и материалы: пресс-служба правительства Севастополя.