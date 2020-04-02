О нарушителях режима самоизоляции в Крыму слова замолвить некому

С нарушителями режима самоизоляции в Крыму обещают бороться. Пока «максимально строгий подход» распространяется на тех, кому предписан такой режим из-за посещения неблагополучных по эпидситуации стран. Так, в Феодосии мужчина, вернувшийся из США и по предписанию Роспотребнадзора обязанный соблюдать режим самоизоляции, отправился на своей машине на пляж, «подышать воздухом». Полиция задержала нарушителя и отправила в обсерватор.

Сотрудниками отдела МВД России по Феодосии был выявлен 37-летний местный житель, который нарушил меры изоляции, предписанные постановлением главного государственного санитарного врача Российской Федерации. 31 марта при проверке выполнения условий изоляции сотрудниками полиции данного гражданина по месту жительства, дома его не оказалось. После возвращения домой он пояснил, что на личном автомобиле поехал на пляж, — рассказали в МВД по РК.

Полицейские составили административный протокол по части 1 статьи 19 КоАП РФ (неповиновение законному распоряжению должностного лица органа, осуществляющего государственный надзор). Санкция статьи предусматривает предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 500 до 1000 рублей.

Данный гражданин, согласно постановлению главного государственного санитарного врача, направлен в обсервационное учреждение в Евпаторию, – уточнили в пресс-службе МВД по РК.

Беспечности и необязательности граждан можно не только удивляться (но и бороться с этим). Так, из 14 районов Республики, в которых прошли проверки соблюдения режима самоизоляции, нарушений не нашлось только в 6. Проверяющих поразила ситуация в Армянске: не соблюдается масочный режим, дистанции в магазинах, на улицах идет бойкая торговля, пенсионеры «гуляют» от рынка до магазина. Похожая ситуация в Керчи. Много гуляющих на набережной в поселке Новофедоровка. А еще на улицах городов много легковых авто.

Хочется задать вопрос: куда люди едут, если все закрыто? – удивляется директор Центра оперативного реагирования при Совмине РК Татьяна Зверева.

В Плодовском и Куйбышевском сельских поселениях управляющая компания, обслуживающая многоквартирные дома, отказалась обрабатывать подъезды.

Директор в грубой форме отказывается это делать, — отметила на заседании оперативного штаба Зверева.

По ее словам, немало нарушений и в Симферополе. Например, выявлен работающий ломбард, у которого «все схвачено». Нонсенс, но его не смогли закрыть и сотрудники полиции, вызванные проверяющими.

В Ялте, минимум, три гостиницы «попались» на «подпольном» размещении отдыхающих. И таких, по неофициальным данным, точно не три.

Прошу дать отдельное поручение для проверки гостиниц, расположенных на территории Большой Ялты, которые сегодня продолжают осуществлять прием граждан на отдых и оздоровление. Ситуация достаточно сложная: вы видите, что правительство России идет на ряд дополнительных мер, но, к сожалению, иногда здравый смысл перечеркивается купюрами, которые видят при заселении жителей в отеле, – попросила руководитель Межрегионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.

Премьер-министр Крыма Юрий Гоцанюк отправил представителей ялтинской администрации, министерства курортов и туризма республики и полицию для выяснения обстоятельств.