Об экспорте сельхозпродукции из Крыма: в этом году поставки идут в 11 стран мира

С начала 2021 года сельхозпродукция из Крыма экспортировалась в 11 стран мира. Об этом сообщил заместитель председателя Совета министров – министр сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин. По его информации, региональный проект «Экспорт продукции АПК» в Республике Крым выполнен на 118 %.

Наибольший удельный вес, более 50%, занимает экспорт в Украину — 7,4 млн долларов США. В Китай экспортировано продукции АПК на 4 млн долларов США, что составляет более 28 %. В меньшем объёме продукция экспортировалась в Киргизию, Казахстан, Беларусь, Армению, Абхазию, Турцию, Таджикистан, Израиль и Сербию. С начала 2021 года объем экспорта сельхозпродукции составил 14,2 млн. долларов США из планируемых 12 миллионов долларов США, — прокомментировал вице-премьер.

Андрей Рюмшин также уточнил, что наибольший удельный вес в экспорте продукции АПК республики занимают: мясо птицы, крепкие спиртные напитки и вина виноградные.

По информации пресс-службы министерства сельского хозяйства РК.