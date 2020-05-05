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Обидно, да? Очередная кража цветов с городских клумб Феодосии
Фото: feo.rk.gov

Обидно, да? Очередная кража цветов с городских клумб Феодосии

Опубликовал: CrimeaPRESS в Происшествия в Крыму 20:30 05.05.2020

В Феодосии сотрудники МБУ «Городское благоустройство» не досчитались 50 петуний на городской набережной и 4 тагетеса из клумбы по ул. Горького, которые были высажены на прошлой неделе. Как уточнили в администрации города, это не первый случай кражи и порчи растений на городских клумбах в Феодосии. Цветочным ворам и коронавирус не помеха. Напротив, за масками хорошо прятать лица от камер внешнего видеонаьлюдения. Впрочем, соответствующее заявление уже направлено в ОМВД России по г.Феодосии.

Уважаемые феодосийцы и гости города! Если вы стали свидетелем подобной ситуации, просим вас незамедлительно обращаться в ОМВД РФ по г.Феодосия (+7 (36562) 9-12-57, +7 (999) 461-02-03 или 102), — говорится в сообщении администрации приморского города.

Обидно, да? Очередная кража цветов с городских клумб Феодосии

Фото: feo.rk.gov

Обидно, да? Очередная кража цветов с городских клумб Феодосии

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