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Обнадежили? Если эпидобстановка улучшится, режим «повышенной готовности» в Крыму могут и сократить
Фото: пресс-служба Главы РК

Обнадежили? Если эпидобстановка улучшится, режим «повышенной готовности» в Крыму могут и сократить

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 19:54 06.04.2020

В соответствие с Указом Главы РК, режим «повышенной готовности» продлён в Крыму до 30 апреля. Однако Глава Республики отметил, что в конце недели введенные в республике ограничительные меры по коронавирусу и срок режима самоизоляции будут пересмотрены… Если эпидобстановка улучшится.

До конца недели у нас ещё острый период. Итоги будем подводить к выходным. Если эту неделю пройдем успешно, возможно, будут дальнейшие послабления. Мы вчера посовещались, решили, что в Указе прописываем срок режима самоизоляции максимальный, как было озвучено Президентом – до 30 апреля. Но если ситуация будет нам позволять, мы его будем сокращать. От нас с вами зависит, насколько длинным будет этот период, – пояснил Сергей Аксёнов.

Санитарные врачи не столь оптимистичны. По словам руководителя Межрегионального управления Роспотребнадзора Натальи Пеньковской, пик заболеваемости в Крыму ещё не пройден. При этом, за сутки проведено 318 исследований, в общем за период обследования прошли более 4 тысяч человек.

О числе заболевших в Крыму и состоянии тех, кто лечится от COVID-19 — ЗДЕСЬ.

Обнадежили? Если эпидобстановка улучшится, режим «повышенной готовности» в Крыму могут и сократить

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