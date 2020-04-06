Обнадежили? Если эпидобстановка улучшится, режим «повышенной готовности» в Крыму могут и сократить

В соответствие с Указом Главы РК, режим «повышенной готовности» продлён в Крыму до 30 апреля. Однако Глава Республики отметил, что в конце недели введенные в республике ограничительные меры по коронавирусу и срок режима самоизоляции будут пересмотрены… Если эпидобстановка улучшится.

До конца недели у нас ещё острый период. Итоги будем подводить к выходным. Если эту неделю пройдем успешно, возможно, будут дальнейшие послабления. Мы вчера посовещались, решили, что в Указе прописываем срок режима самоизоляции максимальный, как было озвучено Президентом – до 30 апреля. Но если ситуация будет нам позволять, мы его будем сокращать. От нас с вами зависит, насколько длинным будет этот период, – пояснил Сергей Аксёнов.

Санитарные врачи не столь оптимистичны. По словам руководителя Межрегионального управления Роспотребнадзора Натальи Пеньковской, пик заболеваемости в Крыму ещё не пройден. При этом, за сутки проведено 318 исследований, в общем за период обследования прошли более 4 тысяч человек.

О числе заболевших в Крыму и состоянии тех, кто лечится от COVID-19 — ЗДЕСЬ.