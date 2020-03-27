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Обнародован перечень заболеваний, при которых требуется самоизоляция. Указ Главы Крыма
Фото: pxhere.com

Обнародован перечень заболеваний, при которых требуется самоизоляция. Указ Главы Крыма

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 20:56 27.03.2020

Как мы уже сообщали, опубликован Указ Главы Крыма, в котором перечислены дополнительные меры по недопущению распространения коронавирусной инфекции в Республике. Отметим, что во втором Приложении к Указу содержится перечень заболеваний, при которых обязательно необходима самоизоляция.

Указ.

Вот эти заболевания:

1. Болезнь эндокринной системы – инсулинозависимый сахарный диабет, классифицируемая в соответствии с Международной классификацией болезней – 10 (МКБ-10) по диагнозу Е 10.

2. Болезни органов дыхания из числа:

2.1. Другая хроническая обструктивная легочная болезнь, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозу J44.

2.2. Астма, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозу J45.

2.3. Бронхоэктатическая болезнь, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозу J47.

3. Болезнь системы кровообращения – легочное сердце и нарушения легочного кровообращения, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозам I27.2, I27.8, I27.9.

4. Наличие трансплантированных органов и тканей, классифицируемых в соответствии с МКБ-10 по диагнозу Z94.

5.Болезнь мочеполовой системы – хроническая болезнь почек 3-5 стадии, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозам No 18.0, No18.3 – No 18.5.

6. Новообразования из числа:

6.1. Злокачественные новообразования любой локализации, в том числе самостоятельных множественных локализаций, классифицируемые в соответствии с МКБ-10 по диагнозам C00-C80, C97.

6.2. Острые лейкозы, высокозлокачественные лимфомы, рецидивы и резистентные формы других лимфопролиферативных заболеваний, хронический миелолейкоз в фазах хронической акселерации и бластного криза, первичные хронические лейкозы и лимфомы, классифицируемые в соответствии с МКБ-10 по диагнозам C81-C96, D46.

В документе уточняется, что при режиме самоизоляции допускается посещение медицинской организации по поводу основного заболевания

Обнародован перечень заболеваний, при которых требуется самоизоляция. Указ Главы Крыма

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