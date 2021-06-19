Горячие новости
Главная | Инфраструктура Крыма | Транспорт Крыма | Обнародована временная схема движения муниципальных маршрутов Ялты

crimeapress_news



реклама в крыму
Обнародована временная схема движения муниципальных маршрутов Ялты

Обнародована временная схема движения муниципальных маршрутов Ялты

Опубликовал: CrimeaPRESS в Транспорт Крыма 12:07 19.06.2021

Администрация Ялты обнародовала временную схему движения муниципальных маршрутов (на период ликвидации последствий ливня). Обратите внимание: троллейбусные маршруты НЕ работают. А автобсы в Большой Ялте ходят так:

МаршрутРежим работы, схема движения
№ 1А «ПлощадьЛенина – Хаста-Баш Крымэнерго – Зелёный мыс – Автостанция – Горсовет»В обычном режиме
№ 2 «Гурзуф – Краснокаменка – Артек»НЕ работает
№ 3 «Маг. «Черноморец» – ул. Стахановская»Временная схема «Троллейбусная станция – ул. Стахановская»
№ 6 «Пятый квартал –  10-й микрорайон»Временная схема «ул. Садовая – 10-й микрорайон» (в прямом направлении поворот на ул. Кирова через НИИ «Магарач»)
№ 7 «Рыбокомбинат – Васильевка»Временная схема «Троллейбусная станция – Васильевка»
№ 8 «к/т Спартак – 10-й микрорайон»В обычном режиме
№ 9 «Пятый квартал – улица Сеченова»Временная схема «ул. Садовая – ул. Сеченова»
№ 10 «ул. Пионерская – ул. Найдёнова»Временная схема «ул. Найденова (Котельная) – ул. Жадановского – ЮБШ – ул. Халтурина – ул. Пионерская – ул. Кирова – ул. Московская – ЮБШ – ул. Жадановского – ул. Найденова (Котельная)
№ 11 «Автовокзал –Ореанда»НЕ работает
№ 12 «Аутка – к/т Спартак – Аутка»Временная схема: через город до ул. Садовой, затем по ул. Рабочей выезд на ЮБШ
№ 14 «Сквер Юбилейный – улица Мухина»Временная схема: посадка/высадка пассажиров – выше сквера «Комсомолец» (заезд к скверу Юбилейный закрыт)
№ 15 «ул. Дзержинского – ул. Сеченова»НЕ работает
№ 17 «пл. Советская – 10-й микрорайон»»Временная схема «ул. Садовая – 10-й микрорайон»
№ 18 «ул. Халтурина – Вещевой рынок»Временная схема «ул. Халтурина – ул. Садовая » (в обратном направлении через ул. Ломоносова, ул. Соханя)
№ 19 «ул. Изобильная – ул. Строителей»НЕ работает
№ 20 «ул. Кривошты – ул. Пионерская»НЕ работает
№ 21 «Вещевой рынок – ул. Ореховая»Временная схема «ул. Садовая – ул. Ореховая»
№ 24 «к/т Спартак – Поляна сказок»НЕ работает
№ 29 «ул. Пионерская – Никитский Ботанический Сад (Тепличный комплекс)»Временная схема «Автовокзал Троллейбусная станция) – Никитский Ботанический Сад (Тепличный комплекс)»
№ 29 А «ул. Пионерская – Колоннада Никита»Временная схема «Автовокзал (троллейбусная станция) – гост. «Ялта-Интурист»
№ 31 «Автовокзал – Краснокаменка – «Кипарисный»В обычном режиме
№ 35 «Автовокзал – Горная здравница»Временная схема «ул. Садовая – Горная здравница»
№ 36 «Стройгородок – Золотой пляж – Мисхор – Гаспра»В обычном режиме
№ 44 «Вещевой рынок – санаторий Долоссы»Временная схема «Автовокзал (Троллейбусная станция) – санаторий Долоссы»
№ 100 «Массандра – Ливадия»Временная схема «ул. Садовая – Ливадия»

Рейс на 16:00 «Ливадия – Массандра» по ЮБШ

№ 102 «Ялта – Алупка»В обычном режиме
№ 106 «Ялта (автовокзал) – Гурзуф (поликлиника)»В обычном режиме
№ 107  «Ялта – Кацивели»В обычном режиме
№ 109 «Сквер Юбилейный – ул. Винодела Егорова»Временная схема: посадка/высадка пассажиров – выше сквера «Комсомолец» (заезд к скверу Юбилейный закрыт)
№ 115 «Ялта – Симеиз»В обычном режиме
№ 122 «Ялта – Кореиз»Временная схема: «Ялта (ул. Садовая) – Кореиз» (заезд к скверу Юбилейный закрыт)
№ 128 «Ялта (автовокзал) – Форос (автостанция)»В обычном режиме
№ 132 «Сквер Юбилейный – Воронцовский дворец»Временная схема: «Ялта (ул. Садовая) – Воронцовский дворец» (заезд к скверу Юбилейный закрыт)
№ 133 «Водопад – Автовокзал»В обычном режиме
№ 138 «Симеиз – Оползневое – Парковое – Кацивели – Симеиз»НЕ работает
№ 142 «Автовокзал – Симеиз»

В обычном режиме

Обнародована временная схема движения муниципальных маршрутов Ялты

Комментарии для сайта Cackle
Добавить предприятие
ДОБАВИТЬ ПРЕДПРИЯТИЕ - КОМПАНИЮ
ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ - РЕКЛАМУ

Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2021гг.