Обнародована временная схема движения муниципальных маршрутов Ялты

Администрация Ялты обнародовала временную схему движения муниципальных маршрутов (на период ликвидации последствий ливня). Обратите внимание: троллейбусные маршруты НЕ работают. А автобсы в Большой Ялте ходят так:
|Маршрут
|Режим работы, схема движения
|№ 1А «ПлощадьЛенина – Хаста-Баш Крымэнерго – Зелёный мыс – Автостанция – Горсовет»
|В обычном режиме
|№ 2 «Гурзуф – Краснокаменка – Артек»
|НЕ работает
|№ 3 «Маг. «Черноморец» – ул. Стахановская»
|Временная схема «Троллейбусная станция – ул. Стахановская»
|№ 6 «Пятый квартал – 10-й микрорайон»
|Временная схема «ул. Садовая – 10-й микрорайон» (в прямом направлении поворот на ул. Кирова через НИИ «Магарач»)
|№ 7 «Рыбокомбинат – Васильевка»
|Временная схема «Троллейбусная станция – Васильевка»
|№ 8 «к/т Спартак – 10-й микрорайон»
|В обычном режиме
|№ 9 «Пятый квартал – улица Сеченова»
|Временная схема «ул. Садовая – ул. Сеченова»
|№ 10 «ул. Пионерская – ул. Найдёнова»
|Временная схема «ул. Найденова (Котельная) – ул. Жадановского – ЮБШ – ул. Халтурина – ул. Пионерская – ул. Кирова – ул. Московская – ЮБШ – ул. Жадановского – ул. Найденова (Котельная)
|№ 11 «Автовокзал –Ореанда»
|НЕ работает
|№ 12 «Аутка – к/т Спартак – Аутка»
|Временная схема: через город до ул. Садовой, затем по ул. Рабочей выезд на ЮБШ
|№ 14 «Сквер Юбилейный – улица Мухина»
|Временная схема: посадка/высадка пассажиров – выше сквера «Комсомолец» (заезд к скверу Юбилейный закрыт)
|№ 15 «ул. Дзержинского – ул. Сеченова»
|НЕ работает
|№ 17 «пл. Советская – 10-й микрорайон»»
|Временная схема «ул. Садовая – 10-й микрорайон»
|№ 18 «ул. Халтурина – Вещевой рынок»
|Временная схема «ул. Халтурина – ул. Садовая » (в обратном направлении через ул. Ломоносова, ул. Соханя)
|№ 19 «ул. Изобильная – ул. Строителей»
|НЕ работает
|№ 20 «ул. Кривошты – ул. Пионерская»
|НЕ работает
|№ 21 «Вещевой рынок – ул. Ореховая»
|Временная схема «ул. Садовая – ул. Ореховая»
|№ 24 «к/т Спартак – Поляна сказок»
|НЕ работает
|№ 29 «ул. Пионерская – Никитский Ботанический Сад (Тепличный комплекс)»
|Временная схема «Автовокзал Троллейбусная станция) – Никитский Ботанический Сад (Тепличный комплекс)»
|№ 29 А «ул. Пионерская – Колоннада Никита»
|Временная схема «Автовокзал (троллейбусная станция) – гост. «Ялта-Интурист»
|№ 31 «Автовокзал – Краснокаменка – «Кипарисный»
|В обычном режиме
|№ 35 «Автовокзал – Горная здравница»
|Временная схема «ул. Садовая – Горная здравница»
|№ 36 «Стройгородок – Золотой пляж – Мисхор – Гаспра»
|В обычном режиме
|№ 44 «Вещевой рынок – санаторий Долоссы»
|Временная схема «Автовокзал (Троллейбусная станция) – санаторий Долоссы»
|№ 100 «Массандра – Ливадия»
|Временная схема «ул. Садовая – Ливадия»
Рейс на 16:00 «Ливадия – Массандра» по ЮБШ
|№ 102 «Ялта – Алупка»
|В обычном режиме
|№ 106 «Ялта (автовокзал) – Гурзуф (поликлиника)»
|В обычном режиме
|№ 107 «Ялта – Кацивели»
|В обычном режиме
|№ 109 «Сквер Юбилейный – ул. Винодела Егорова»
|Временная схема: посадка/высадка пассажиров – выше сквера «Комсомолец» (заезд к скверу Юбилейный закрыт)
|№ 115 «Ялта – Симеиз»
|В обычном режиме
|№ 122 «Ялта – Кореиз»
|Временная схема: «Ялта (ул. Садовая) – Кореиз» (заезд к скверу Юбилейный закрыт)
|№ 128 «Ялта (автовокзал) – Форос (автостанция)»
|В обычном режиме
|№ 132 «Сквер Юбилейный – Воронцовский дворец»
|Временная схема: «Ялта (ул. Садовая) – Воронцовский дворец» (заезд к скверу Юбилейный закрыт)
|№ 133 «Водопад – Автовокзал»
|В обычном режиме
|№ 138 «Симеиз – Оползневое – Парковое – Кацивели – Симеиз»
|НЕ работает
|№ 142 «Автовокзал – Симеиз»
В обычном режиме
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