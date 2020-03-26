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Обращение Министерства здравоохранения Крыма к жителям Республики

Обращение Министерства здравоохранения Крыма к жителям Республики

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 20:45 26.03.2020

Особенно, к тем, кому «за 45».

Уважаемые жители Республики Крым!

На данный момент на территории Республики реализуются усиленные меры по недопущению завоза и распространения вируса. Медицинские организации и трудовые коллективы работают в усиленном режиме.

Но немаловажна для успешной борьбы с распространением коронавируса позиция самих граждан, их сознательность.

Как отметил в своем обращении Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин, граждане должны с предельным вниманием отнестись к рекомендациям врачей и органов власти. От этого сейчас очень многое зависит. Особенно это касается наиболее уязвимых групп населения: людей старшего поколения и тех, кто страдает хроническими заболеваниями.

В связи с этим, Минздравом Крыма приняты меры по активизации взаимодействия медицинских организаций с населением с прямым информированием для раннего выявления признаков возможного развития новой коронавирусной инфекции. Алгоритм взаимодействия утвержден приказом министра здравоохранения Республики Крым от 23.03.2020 №743.

Убедительно просим всех граждан старше 45 лет, в особенности тех, кто имеет хронические заболевания, при признаках заболевания ОРВИ незамедлительно вызывать врачей на дом.

Для вызова врача на дом необходимо позвонить в регистратуру поликлиники по месту фактического проживания. Также может быть оказана неотложная помощь на дому участковым врачом. Вызвать бригаду скорой медицинской помощи можно по телефону «103».

Вместе с тем напоминаем о «горячей линии» Министерства здравоохранения Республики Крым, предоставляющей консультации о мерах профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

Для получения консультаций можно обратиться на следующие номера телефонов:

— с мобильного телефона  8 800 733 33 34; 8 800 733 33 12 (в выходные дни с 08-00 до 20-00);

 — cо стационарного телефона 0 800 733 33 34; 0 800 733 33 12.

Обращение Министерства здравоохранения Крыма к жителям Республики

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