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Обращения граждан к Главе Крыма отрабатываются в индивидуальном порядке и оперативно
Фото: пресс-служба Главы РК

Обращения граждан к Главе Крыма отрабатываются в индивидуальном порядке и оперативно

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 14:07 27.12.2021

Глава Крыма Сергей Аксёнов в интервью ТАСС рассказал о системе работы с обращениями граждан.

Все обращения читаю и направляю должностным лицам, каждое беру на контроль. Обязательно идет обратный звонок тем, кто написал мне, чтобы удостовериться, удовлетворен ли заявитель решением вопроса. Сам звоню многим, проверяю, — сказал Аксёнов.

Он акцентировал внимание на том, что в работе с обращениями не должно быть излишней бюрократии.

Мы в бюрократию не играем. Все расписываю в день поступления, назавтра по ним уже должны принимать меры – это показатель эффективности руководителей различного уровня, — уточнил Глава Крыма.

Кроме того, Сергей Аксёнов подчеркнул, что обращения крымчан по вопросам здравоохранения находятся на особом контроле и решаются в первую очередь, особенно когда речь идет об угрозе жизни и здоровью людей.

Обращения граждан к Главе Крыма отрабатываются в индивидуальном порядке и оперативно

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